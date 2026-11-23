Van Ticaret ve Sanayi Odası'nın ( Van TSO) yeni seçilen organ üyeleri, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti.

Van Ticaret ve Sanayi Odası'nın ( Van TSO) yeni seçilmiş Yönetim Kurulu, Meclis Divanı, Meclis Üyeleri, Komite ve Disiplin Kurulu Üyeleri, Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri, TOBB Van Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği aynı zamanda Dünya Odalar Federasyonu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti. Yapılan ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Hisarcıklıoğlu, ortak akılla çalışma vurgusu yaptı. Hisarcıklıoğlu, "Van Ticaret ve Sanayi Odası'nda yeniden seçilerek güven tazeleyen Yönetim Kurulu Başkanımız Necdet Takva, Meclis Başkanımız Fevzi Çeliktaş, Yönetim Kurulumuz, Meclis ve Meslek Komitesi Üyelerimizle birliğimizde bir araya geldik. Başkanlarımızı, Yönetim Kurulumuzu, Meclis ve Meslek Komitesi Üyelerimizi tebrik ediyor, yeni dönemde üstlendikleri görevlerde başarılar diliyorum. Şehrimizin kalkınmasına, üretimine, ticaretine ve istihdamına katkı sağlayacak çalışmaları yeni dönemde de kararlılıkla sürdüreceklerine inanıyorum. Seçimler şehrimiz ve camiamız için hayırlı, uğurlu olsun. Şimdi ortak akılla, omuz omuza, ülkemiz ve iş dünyamız için daha çok çalışma zamanı" dedi.

Ziyaret sonrası konuşan Van TSO Başkanı Necdet Takva ise heyecanlı ve karmaşık bir seçim sürecini geride bıraktıklarını söyledi. Takva, "Aslında iki ya da üç aşamalı diyebileceğimiz seçim süreçleri var. Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri ülkemizdeki diğer hiçbir meslek odasının seçimlerine benzemiyor. Kaldı ki kendi içerisinde farklı parametrelerle mücadele ediyor. Demokratik bir süreç işliyor ama nihayet örneğin bizim Van'da uçlarda yaşanan bir seçim süreciydi. 4 liste yarıştık. 19 meslek grubundan 10 meslek grubunu alarak kazandık. Yeni dönemde de inşallah yine birliğimizden aldığımız güçle ulusal ve uluslararası seviyede gerçekten çok başarılı gördüğümüz başkanımızın enerjisi ile temsil ettiğimiz kentimizin tacir ve sanayicinin haklarını ve menfaatini korumaya yönelik bir sürecin başlangıcındayız. Dolayısıyla kendisine de arz etmiştik zaten seçim süreçlerimiz kamuoyunun önünde zaman zaman belki genel yönetim seçimlerinin önünde seyreden netameli bir süredir aslında. Heyecanlı ve yorucu bir süreç. Bir kere memnun etmek, taciri oy vermeye yöneltmek tabii aynı zamanda sanayiciyi, bunlar seçici insanlar, kıymetli insanlar. Senetleri var, çekleri var. Dolayısıyla kendilerini temsil etme kapasitesine sahip insanları değerlendirmede de seçici davranıyorlar" dedi.

Takva, Başkan Hisarcıklıoğlu ile görüştüklerine de değinerek, "Şahane bir görüşme oldu. İl valisini ziyaret ettikten sonra projeksiyonlarımız zaten birliğimize dönüyor. Başkanla 10 yıldan uzun bir dönem birlikte çalışma onurunu yaşamış biri olarak şunu söyleyebilirim, Hisarcıklıoğlu'nun vizyonu sadece ulusal anlamda değerlendirilebilecek bir vizyon değil. Uluslararası düzeyde yürütmüş olduğu temsiliyetler, ülkemizin gururla uluslararası iş örgütleri içinde bir aşamaya gelmiş olması, bizim için büyük bir gurur kaynağı. Umuyor ve diliyorum ki Hisarcıklıoğlu'nu da ikna ederek, ona duyulan ihtiyacı da ortaya koyarak birlikte çalışma şansımız olur. Çünkü birlik önemli. Bizim de heyecanımızı tetikliyor. Bu heyecanın devam edeceğini umuyorum. Bunu da kendisi ile paylaştım" ifadelerini kullandı.

Ziyarette; Hisarcıklıoğlu'nun portresi, başarıları ve almış olduğu ödüllerin yer aldığı tablo kendisine takdim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı