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Van semalarında mercek bulutu oluştu.

Dağlık alanlarda rüzgarın etkisiyle oluşan çok katmanlı mercek bulutu, kent merkezi ile Gürpınar, Gevaş, Edremit ve Tuşba ilçelerinde görüldü.

Sabah oluşan ve akşam saatlerine kadar şeklini koruyan bulut, vatandaşların ilgisini çekti.

Karla kaplı Erek Dağı ve çevresindeki zirvelerle bütünleşen mercek bulutu, dronla görüntülendi.

Kaynak: AA