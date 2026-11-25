Haber: İshak Kara

(VAN) Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik,fon krizine ilişkin değerlendirmesinde en büyük problemin güvenin ortadan kalkması olduğunu söylerken "Bu millete zarar verenlerin hesabı sorulmalı" dedi. Çelik, "Bir tek şahıs günah keçisi haline getirilmemesi gerekiyor. Burada çok sayıda insandan söz ediliyor. Bu belki iceberg'in görünen yüzüdür yorumunda bulundu.

Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Van'a geldi. Çelik, ziyaretleri kapsamında yaptığı açıklamalarda siyasi transferler ve Türkiye'de yaşanan fon krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Siyasi transfer meselesinin Türkiye'nin uzun yıllardır kanayan yaralarından biri olduğunu belirten Çelik, bu durumu siyasette ahlaki açıdan ciddi bir sorun olarak gördüğünü söyledi.

Siyasi transferleri doğru bulmadığını ifade eden Çelik, "Bu siyasi transfer meselesi Türkiye'nin oldum olası kanayan bir yarasıdır ve siyasette bence ahlaki dibe çökerten, dibe vurduran bir meselesidir. Açıkçası çok ahlaki bulmuyorum. Hele böyle ayak oyunlarıyla ve açılan davaların gölgesinde yapılan bu transferleri gerçekten siyaseti ciddi şekilde yaralayan ve siyasette itibarın, güvenin kaybolmasına yol açan uygulamalar olarak görüyorum. Oldum olası bu işe sıcak bakmadım. Ve bugün olup bitenleri de bir türlü aklıma sığdıramıyorum ve bunu doğru bulmuyorum" dedi.

'VATANDAŞIMIZIN UYANIK OLMASI LAZIM'

Türkiye'de yaşanan fon krizine de ilişkin olarak da Çelik, "Fon krizi bu bu yapı devam ettiği sürece Türkiye'deki bu yapı devam ettiği sürece biz daha çok kriz yaşarız. Vatandaşımızın uyanık olması lazım. Devletin çok daha iyi denetleyici, gözetleyici olması lazım. Bunca denetleyici kuruluşa rağmen bunların başındaki insanlara rağmen bunca efendim uzmana rağmen eğer gündüz ortasında devletin gözetim ve denetiminde vatandaş soyulmuşsa buna esef ederim, vah derim" ifadelerini kullandı.

Yaşanan süreçte kimlerin haksız kazanç elde ettiğinin, manipülasyon yaptığının ve bu kişilere kimlerin destek verdiğinin ortaya çıkarılması gerektiğini ifade eden Çelik, sorumluların tespit edilerek gerekli cezaların uygulanması çağrısında bulundu.

Çelik, "Konuşulacak çok şey var aslında bu konuda söylenmemiş kalmadı bugüne kadar. Kim yaptı bunları? Kim haksız kazanç elde etti? Kim manipülasyon yaptı? Kim bunları himaye etti? Kim bunlara şemsiye tuttu? Bunun bürokraside mi bir karşılığı var? Bunun siyasette mi bir karşılığı var? Bunun içinde kim olursa olsun eğer bunlar tespit edilip liste liste bunlar teşhir edilmezse bunlar takip edilmezse bunlar eski tabirle tedip edilmezse yani bunlara gerekli cezalar verilmezse yapanın yanına kar kalırsa biz bu kısır döngüyü devam ettirmek zorunda kalırız" dedi.

'TÜRKİYE'NİN 6,7 TRİLYON SERVETİ HEBA OLMUŞTUR'

Fon krizinin yalnızca borsada para kaybedenler açısından değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Çelik, Türkiye'nin toplam servetinin de zarar gördüğünü savundu.

Çelik, "Bugün bakın Türkiye'nin 6.7 trilyon serveti heba olmuştur. Yani servet kaybolmuştur. Sadece borsada para kaybedenler açısından düşürmememiz lazım. Ekonominin geneli açısından düşündüğünüz zaman bizim hepimizin çok esef etmesi gereken hepimize vah vah dedirten bir durumla karşı karşıyayız. Ama sadece tabii vatandaş ah vah etsin ama işin yetkilileri, işin başında olan insanlar bunun gereğini yapsın. Toplumun beklediği budur. En büyük problem güvenin ortadan kalkmasıdır" dedi.

Borsada hisse ve fon alım satımının yasal olduğunu ancak bu işlemlerin haksız kazanç sağlamak amacıyla kullanılmasının kabul edilemeyeceğini dile getiren Çelik, "Borsada elbette kağıt almak, kağıt satmak, fon almak, fon satmak yasak değil. gayri meşru da değil. Ama ama bunun ayak oyunlarına alet edilmiş olması birine haksız kazanç sağlayan bir enstrüman haline getirilmesi kabul edilen bir şey değil. Umarım ki günün sonunda yara almadan zaten bu işin içinden çıkmak mümkün değil ama yaralarımız çok derin olmaz diye ümit ediyorum" diye konuştu.

'BİR TEK ŞAHIS GÜNAH KEÇİSİ HALİNE GETİRİLMEMELİ'

Yaşanan olaylarda yalnızca bir kişinin sorumlu tutulmaması gerektiğini belirten Çelik, sürecin çok sayıda kişiyi kapsayabileceğini ifade etti. Çelik şöyle dedi:

"Ben şahıslar üzerinde durmak istemiyorum. Bir tek şahıs günah keçisi haline getirilmemesi gerekiyor. Burada çok sayıda insan söz ediliyor. Bu belki iceberg'in görünen yüzüdür. Dediğim gibi ben kimseyi yargılama konumunda da değilim. Zaten bu işler yargıya intikal etmiş durumda. İster siyasi, ister bürokrat, ister iş adamı kim olursa olsun etkili, yetkili kim olursa olsun arkadaş bu millete zarar veren bu tüyü bitmemiş yetimin hakkından çalan insanların hakkından gelmesi lazım."

Kaynak: ANKA