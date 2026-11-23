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VAN'ın İpekyolu ilçesi kırsal mahallelerinde kar yağışı nedeniyle birçok mahalle yolu ulaşıma kapandı. Belediye ekipleri ulaşıma kapanan yolları açma çalışması yürütürken, yolda kalan bir TIR da bulunduğu yerden çıkarıldı.

İpekyolu Belediyesi, gece saatlerinde kentte etkisini sürdüren yoğun kar yağışının günlük yaşamı olumsuz etkilememesi için çalışma başlattı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, zorlu hava koşullarına rağmen sahada yürüttükleri çalışma ile kapanan yolları tek tek ulaşıma açtı. Sürüyolu- Muradiye yolu hattında yoğun kar ve tipi nedeniyle yolda kalan bir TIR ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı