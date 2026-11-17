Evet, Van Türkiye'de deprem tehlikesi yüksek illerden biri. İl, 1996 tarihli Deprem Bölgeleri Haritası'nda birinci derece deprem bölgesinde gösteriliyordu; 2011'de yaşanan iki büyük depremde 644 kişi hayatını kaybetti. Soru, AFAD'ın 17 Kasım 2026 akşamı saat 18.57'de Van Gölü'nde 4,3 büyüklüğünde bir deprem kaydetmesinin ardından yeniden aranmaya başladı.

VAN DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Evet. 1 Ocak 2019'a kadar kullanılan eski haritada Van birinci derece deprem bölgesindeydi ve bu, haritadaki en yüksek tehlike sınıfıydı. Van Gölü ve çevresinde birden fazla aktif fay var. Kentin yakın geçmişindeki en ağır deprem 23 Ekim 2011'de yaşandı.

VAN GÖLÜ'NDEKİ DEPREM NE ZAMAN VE NEREDE OLDU?

AFAD'ın verilerine göre deprem 17 Kasım 2026 Salı günü saat 18.57'de oldu. Merkez üssü Van Gölü'ydü; nokta, Gevaş ilçesine 7,74 kilometre uzaklıkta. Depremin büyüklüğü 4,3, derinliği 13,61 kilometre olarak ölçüldü. Dört dakika sonra, saat 19.01'de aynı bölgede 2,5 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

Sarsıntı Gevaş'ta ve Van'ın diğer ilçelerinde hissedildi. DHA'nın aktardığı ilk bilgilere göre hasar ya da olumsuz bir durum bildirilmedi.

VAN'DA DAHA ÖNCE BÜYÜK DEPREM OLDU MU?

Oldu. 23 Ekim 2011'de Van'da 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi, en ağır hasarı Erciş gördü. 16 gün sonra, 9 Kasım 2011'de 5,6 büyüklüğündeki ikinci deprem kenti bir kez daha sarstı. İki depremde toplam 644 kişi hayatını kaybetti. Kent merkezinde 25 bina yıkıldı, Erciş'te yapıların üçte birine yakını kullanılamaz hale geldi. AFAD, depremlerin ardından depremzedelere 25 binin üzerinde konut teslim etti.

DEPREM BÖLGESİ DERECESİ NEDEN ARTIK KULLANILMIYOR?

Birinci, ikinci, üçüncü derece diye bilinen sınıflar 1996 haritasına ait. AFAD'ın hazırladığı yeni Türkiye Deprem Tehlike Haritası 18 Mart 2018'de Resmî Gazete'de yayımlandı ve 1 Ocak 2019'da yürürlüğe girdi. Yeni harita il ya da bölge sınıfı vermiyor. Coğrafi koordinata göre hazırlanmış bir kontur haritası olduğu için her nokta için beklenen en büyük yer ivmesini gösteriyor. Bu yüzden bugün "Van kaçıncı derece deprem bölgesi" sorusunun resmî bir karşılığı yok; tehlike aynı il içinde bile noktadan noktaya değişiyor.

BİR ADRESİN DEPREM TEHLİKESİNE NASIL BAKILIR?

AFAD'ın Türkiye Deprem Tehlike Haritaları İnteraktif Web Uygulaması'nda (tdth.afad.gov.tr) haritadan konum seçilince o noktanın yer ivmesi değeri görülüyor. Son depremlerin listesi ise AFAD'ın deprem.afad.gov.tr sayfasında yayımlanıyor.