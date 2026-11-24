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Van Ticaret ve Sanayi Odası ( Van TSO) Yönetim Kurulu ve 14. Meslek Komitesi üyeleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kentteki eğitim kurumlarını ziyaret ederek öğretmenlerin gününü kutladı.

Van TSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Şevgin ile 14. Meslek Komitesi (Eğitim-Bilişim ve İletişim Hizmetleri) Üyeleri Canan Baran, Neşe Demir ve Erhan Akman, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle Van'daki eğitim kurumlarına ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretler kapsamında öğretmenlerle bir araya gelen Van TSO heyeti, geleceğin nesillerini yetiştiren, bilgi ve birikimleriyle toplumsal gelişime katkı sunan öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Eğitimin toplumsal kalkınma ve sürdürülebilir gelişmedeki önemine dikkat çeken ziyaretler, öğretmenlerin emek ve fedakarlıklarına duyulan saygının bir göstergesi oldu.

Van Ticaret ve Sanayi Odası, geleceğin mimarı olan tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, meslek hayatlarında başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı