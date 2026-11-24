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Van, Bitlis ve İstanbul'da tedavi gören 3 hasta, ileri tetkik ve tedavi ihtiyaçları doğrultusunda uçak ambulanslarla farklı illerdeki hastanelere nakledildi.

Edinilen bilgilere göre, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi Hastanesi'nde tedavi gören 27 yaşındaki S.S., sakrum ve pelvis bölgesindeki mikrocerrahi ihtiyacı nedeniyle Ankara Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne uçak ambulansla sevk edildi. Aynı uçak ambulansla İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde tedavi gören 11 aylık konjenital kalp hastası İ.L.Y. de Van Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

Öte yandan, uçak ambulansın uçuş planlamasında yaşanan değişiklik nedeniyle Bitlis'ten sevki planlanan 15 yaşındaki V.S., Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi'nde bekletildi. Hastanın Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakli ise 1015 numaralı ekip tarafından uçak ambulansla sağlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı