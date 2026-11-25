TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek'in "Bizim Kürdistan" sözlerine Komisyon Başkanı Mehmet Muş tepki gösterdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Tarım ve Orman Bakanlığının 2027 yılı bütçe görüşmeleri sırasında DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek'in "Bizim Kürdistan" ifadesini kullanmasına Komisyon Başkanı Mehmet Muş tepki gösterdi. Çiftyürek'in sözleri üzerine araya giren Muş, "Anayasaya aykırı yaptığınız. Sayın milletvekilleri bir faydası yok size bunun. Anayasa'nın 3. maddesinde 'Türkiye Devleti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün' olduğu açıkça ifade edilmiştir. Buna uyulmadığını görüyoruz. Anayasaya aykırı söylediğiniz. İdarenin bütünlüğü madde 123 ve 126 ama siz diğer milletvekillerinden daha farklı bir şey yaptınız. Siz, 'Bizim Kürdistan bölgesi' diyerek özellikle bunu belirtmiş oldunuz. Ben sizi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, TBMM'nin bir milletvekili olarak bu konuşmayı size verdim. Bunu lütfen tekrarlamayın. Buranın tamamı Türkiye Cumhuriyeti devleti. Siz de onun bir ferdisiniz. 86 milyonun ne kadar payı varsa sizin de o kadar payınız var orada" dedi.

DEM Parti Van Milletvekili Çiftyürek ise Muş'a, "Bizim derken ben hepimizi kastettim Sayın Başkanım" cevabını verdi. Bunun üzerine Muş, "Ama anlam biraz öyle olmadı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı