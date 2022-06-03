Türksat Haberleri - Türksat Haber - Haberler

Türksat Haberleri
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "50 milyar dolarlık cari açığın kaynağı olan 919 kritik ürün ve teknolojinin ülkemizde üretilmesine imkan...
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BAKAN YARDIMCISI KACIR: İLK TÜRK ASTRONOTUMUZU ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU'NA GÖNDERECEĞİZ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "4. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı"nın açılışında konuştu Açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "50 milyar dolarlık cari açığın kaynağı olan 919 kritik ürün ve teknolojinin ülkemizde üretilmesine imkan...
Kegm Genel Müdürü, 2 Bilişim Uzmanına Aylık Toplam 81 Bin TL Ücret Ödenmesini Savundu: "İş İlanına Çıktık, Şartları Sağlayan Kimsenin Başvurusu...
ZONGULDAK - B-Dispate Takımı, Türksat Model Uydu Yarışması'nda yeniden birincilik peşinde
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Hac işlemleri artık E-Devlet üzerinden yapılabilecek"
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Bakan Çavuşoğlu, Venezuela-Türkiye Ortak İşbirliği Komisyonu toplantısının açılışında konuştu Açıklaması
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