Türksat Haberleri - Türksat Haber - Haberler

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Türksat Haberleri

Türksat haber, Türksat son dakika haberleri ve gelişmeleri.

S Sport canlı izle! 3 Haziran Cuma 2022 S Sport 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!

S Sport canlı izle! 3 Haziran Cuma 2022 S Sport 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!

Türksat - Dün 22:03
Akıncı Üssü darbe girişimi davası istinaf mahkemesinden geçti

Akıncı Üssü darbe girişimi davası istinaf mahkemesinden geçti

Türksat - Dün 13:43
Karaismailoğlu: 'Türkiye'de adeta 100 yılda yapılamayacak işleri 20 yıla sığdırdık'

Karaismailoğlu: "Türkiye'de adeta 100 yılda yapılamayacak işleri 20 yıla sığdırdık"

Türksat - 02.06.2022
S Sport canlı izle! 1 Haziran 2022 S Sport 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!

S Sport canlı izle! 1 Haziran 2022 S Sport 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!

Türksat - 01.06.2022
İtalya-Arjantin maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

İtalya-Arjantin maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

Türksat - 01.06.2022
Türksat, 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 21,9 büyüdü

Türksat, 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 21,9 büyüdü

Türksat - 31.05.2022
TV8 HD canlı izle! TV8 HD kesintisiz donmadan canlı izleme linki!

TV8 HD canlı izle! TV8 HD kesintisiz donmadan canlı izleme linki!

Türksat - 28.05.2022
TV8 canlı izle! TV8 HD kesintisiz donmadan canlı izleme linki! TV8 CANLI 4K İZLE!

TV8 canlı izle! TV8 HD kesintisiz donmadan canlı izleme linki! TV8 CANLI 4K İZLE!

Türksat - 28.05.2022
TV 8.5 ve Exxen TV canlı izle! TV8.5 HD izle! Exxen TV HD izle! Liverpool Real Madrid Şampiyonlar Ligi yarı final canlı yayın izle!

TV 8.5 ve Exxen TV canlı izle! TV8.5 HD izle! Exxen TV HD izle! Liverpool Real Madrid Şampiyonlar Ligi yarı final canlı yayın izle!

Türksat - 28.05.2022
TV8 güncel frekans bilgileri! TV8 HD frekans! TV8 uydu frekans bilgileri nelerdir? TV8 Turksat frekans!

TV8 güncel frekans bilgileri! TV8 HD frekans! TV8 uydu frekans bilgileri nelerdir? TV8 Turksat frekans!

Türksat - 28.05.2022
TV8.5 canlı izle! TV8.5 CANLI 4K İZLE! TV8.5 HD kesintisiz donmadan canlı izle linki!

TV8.5 canlı izle! TV8.5 CANLI 4K İZLE! TV8.5 HD kesintisiz donmadan canlı izle linki!

Türksat - 28.05.2022
TV8 yayın akışı! TV8'de bu akşam ne var? Bugün TV8'de ne var? 28 Mayıs Cumartesi TV8 yayın akışı

TV8 yayın akışı! TV8'de bu akşam ne var? Bugün TV8'de ne var? 28 Mayıs Cumartesi TV8 yayın akışı

Türksat - 28.05.2022
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: TÜRKSAT 6A'YI UZAYA GÖNDERMEK İÇİN YOĞUN ÇABA İÇİNDEYİZ

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: TÜRKSAT 6A'YI UZAYA GÖNDERMEK İÇİN YOĞUN ÇABA İÇİNDEYİZ

Türksat - 27.05.2022
Bakan Karaismailoğlu, Taşova Sanayi Köprüsü'nün açılış törenine katıldı

Bakan Karaismailoğlu, Taşova Sanayi Köprüsü'nün açılış törenine katıldı

Türksat - 26.05.2022

Beykoz'da hafriyat kamyonunun su kanalına uçtuğu kaza kamerada
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: TÜRKSAT 6A'YI UZAYA GÖNDERMEK İÇİN YOĞUN ÇABA İÇİNDEYİZ-2

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: TÜRKSAT 6A'YI UZAYA GÖNDERMEK İÇİN YOĞUN ÇABA İÇİNDEYİZ-2

Türksat - 26.05.2022
GÜNDEM / 26 Mayıs 2022

GÜNDEM / 26 Mayıs 2022

Türksat - 26.05.2022
GÜNDEM ÖZETİ / 26 Mayıs 2022

GÜNDEM ÖZETİ / 26 Mayıs 2022

Türksat - 25.05.2022
TV8.5 canlı izle! TV8.5 HD kesintisiz donmadan canlı izle linki! TV8.5 CANLI 4K İZLE!

TV8.5 canlı izle! TV8.5 HD kesintisiz donmadan canlı izle linki! TV8.5 CANLI 4K İZLE!

Türksat - 25.05.2022
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU YTÜ KAMPÜSÜ 5G TEST ALANI OLACAK

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU YTÜ KAMPÜSÜ 5G TEST ALANI OLACAK

Türksat - 25.05.2022
2'nci Açık Veri Zirvesi 25 Mayıs'ta düzenlenecek

2'nci Açık Veri Zirvesi 25 Mayıs'ta düzenlenecek

Türksat - 24.05.2022
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 24 Mayıs 2022

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 24 Mayıs 2022

Türksat - 24.05.2022
Beyaz TV Digitürk hangi kanalda? Beyaz TV kaçıncı kanalda?

Beyaz TV Digitürk hangi kanalda? Beyaz TV kaçıncı kanalda?

Türksat - 23.05.2022
GUHEM, 2022 Uluslararası Uzay Kongresine ev sahipliği yapacak

GUHEM, 2022 Uluslararası Uzay Kongresine ev sahipliği yapacak

Türksat - 22.05.2022
Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda Türksat 6A ile ilgili panel düzenlendi

Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda Türksat 6A ile ilgili panel düzenlendi

Türksat - 20.05.2022
Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda Türksat 6A ile ilgili panel düzenlenecek

Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda Türksat 6A ile ilgili panel düzenlenecek

Türksat - 19.05.2022
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: '50 milyar dolarlık cari açığın kaynağı olan 919 kritik ürün ve teknolojinin ülkemizde üretilmesine imkan...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "50 milyar dolarlık cari açığın kaynağı olan 919 kritik ürün ve teknolojinin ülkemizde üretilmesine imkan...

Türksat - 18.05.2022
TV8.5 canlı izle! TV8.5 HD kesintisiz donmadan canlı izle linki! TV8.5 CANLI 4K İZLE!

TV8.5 canlı izle! TV8.5 HD kesintisiz donmadan canlı izle linki! TV8.5 CANLI 4K İZLE!

Türksat - 18.05.2022
BAKAN YARDIMCISI KACIR: İLK TÜRK ASTRONOTUMUZU ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU'NA GÖNDERECEĞİZ

BAKAN YARDIMCISI KACIR: İLK TÜRK ASTRONOTUMUZU ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU'NA GÖNDERECEĞİZ

Türksat - 18.05.2022
'EsTekFest 2022' Eskişehir'de başladı

"EsTekFest 2022" Eskişehir'de başladı

Türksat - 18.05.2022
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, '4. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nın açılışında konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "4. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı"nın açılışında konuştu Açıklaması

Türksat - 18.05.2022
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: '50 milyar dolarlık cari açığın kaynağı olan 919 kritik ürün ve teknolojinin ülkemizde üretilmesine imkan...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "50 milyar dolarlık cari açığın kaynağı olan 919 kritik ürün ve teknolojinin ülkemizde üretilmesine imkan...

Türksat - 18.05.2022
Gençlik Bilişim Zirvesi Türksat'ın iletişim sponsorluğunda başlıyor

Gençlik Bilişim Zirvesi Türksat'ın iletişim sponsorluğunda başlıyor

Türksat - 15.05.2022
Kegm Genel Müdürü, 2 Bilişim Uzmanına Aylık Toplam 81 Bin TL Ücret Ödenmesini Savundu: 'İş İlanına Çıktık, Şartları Sağlayan Kimsenin Başvurusu...

Kegm Genel Müdürü, 2 Bilişim Uzmanına Aylık Toplam 81 Bin TL Ücret Ödenmesini Savundu: "İş İlanına Çıktık, Şartları Sağlayan Kimsenin Başvurusu...

Türksat - 15.05.2022
Uzmanlara göre Türk dünyası meta evrenini inşa etmekte geç kalmamalı

Uzmanlara göre Türk dünyası meta evrenini inşa etmekte geç kalmamalı

Türksat - 14.05.2022
ZONGULDAK - B-Dispate Takımı, Türksat Model Uydu Yarışması'nda yeniden birincilik peşinde

ZONGULDAK - B-Dispate Takımı, Türksat Model Uydu Yarışması'nda yeniden birincilik peşinde

Türksat - 12.05.2022
Savunma sanayisinin kalbi BTÜ'de atacak

Savunma sanayisinin kalbi BTÜ'de atacak

Türksat - 12.05.2022
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Hac işlemleri artık E-Devlet üzerinden yapılabilecek'

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Hac işlemleri artık E-Devlet üzerinden yapılabilecek"

Türksat - 11.05.2022
A Spor canlı izle! A Spor HD Ziraat Türkiye Kupası maçı izle! ZTK Yarı final maçı canlı izle!

A Spor canlı izle! A Spor HD Ziraat Türkiye Kupası maçı izle! ZTK Yarı final maçı canlı izle!

Türksat - 11.05.2022
A Spor frekans bilgileri! A Spor Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değerleri nedir? A Spor canlı izleme linki!

A Spor frekans bilgileri! A Spor Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değerleri nedir? A Spor canlı izleme linki!

Türksat - 11.05.2022
Ali Erbaş: Hac kesin kayıt işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilmekte

Ali Erbaş: Hac kesin kayıt işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilmekte

Türksat - 11.05.2022
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş duyurdu! Hac işlemleri artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş duyurdu! Hac işlemleri artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek

Türksat - 11.05.2022
ANKARA Ali Erbaş: Hac kesin kayıt işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilmekte

ANKARA Ali Erbaş: Hac kesin kayıt işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilmekte

Türksat - 11.05.2022
Kayserispor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kayserispor - Trabzonspor maçı şifresiz mi?

Kayserispor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kayserispor - Trabzonspor maçı şifresiz mi?

Türksat - 10.05.2022
Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Antalyaspor - Konyaspor maçı şifresiz mi?

Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Antalyaspor - Konyaspor maçı şifresiz mi?

Türksat - 09.05.2022
TÜRKSAT'ın desteklediği BTÜ Havacılık ve Savunma Günleri başlıyor

TÜRKSAT'ın desteklediği BTÜ Havacılık ve Savunma Günleri başlıyor

Türksat - 09.05.2022
Türksat'ın desteklediği 'BTÜ Havacılık ve Savunma Günleri' başlıyor

Türksat'ın desteklediği "BTÜ Havacılık ve Savunma Günleri" başlıyor

Türksat - 09.05.2022
Son dakika! Türkiye Polis Radyosu, eğlendirirken suçlulara karşı da uyarıyor

Son dakika! Türkiye Polis Radyosu, eğlendirirken suçlulara karşı da uyarıyor

Türksat - 08.05.2022
Hak-İş Genel Başkanı Arslan, Türk Telekom çalışanlarına hitap etti Açıklaması

Hak-İş Genel Başkanı Arslan, Türk Telekom çalışanlarına hitap etti Açıklaması

Türksat - 07.05.2022
EXXEN canlı maç izle! EXXEN canlı izleme linki! EXXEN HD canlı izle!

EXXEN canlı maç izle! EXXEN canlı izleme linki! EXXEN HD canlı izle!

Türksat - 05.05.2022
Roma - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Roma - Leicester City maçı şifresiz mi?

Roma - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Roma - Leicester City maçı şifresiz mi?

Türksat - 05.05.2022
Marsilya - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Marsilya - Feyenoord maçı şifresiz mi?

Marsilya - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Marsilya - Feyenoord maçı şifresiz mi?

Türksat - 05.05.2022
E.Frankfurt - West Ham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? E.Frankfurt - West Ham maçı şifresiz mi?

E.Frankfurt - West Ham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? E.Frankfurt - West Ham maçı şifresiz mi?

Türksat - 05.05.2022
Rangers - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Rangers - Leipzig maçı şifresiz mi?

Rangers - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Rangers - Leipzig maçı şifresiz mi?

Türksat - 05.05.2022
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: TÜRK SİVİL HAVACILIĞI, KÜRESEL GÜCE DÖNÜŞTÜ

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: TÜRK SİVİL HAVACILIĞI, KÜRESEL GÜCE DÖNÜŞTÜ

Türksat - 04.05.2022
TV 8.5 ve Exxen TV canlı izle! TV8.5 HD izle! Exxen TV HD izle! Villarreal - Liverpool Şampiyonlar Ligi yarı final canlı yayın izle!

TV 8.5 ve Exxen TV canlı izle! TV8.5 HD izle! Exxen TV HD izle! Villarreal - Liverpool Şampiyonlar Ligi yarı final canlı yayın izle!

Türksat - 03.05.2022
Bakan Karaismailoğlu: Türk sivil havacılığı, küresel güce dönüştü (2)

Bakan Karaismailoğlu: Türk sivil havacılığı, küresel güce dönüştü (2)

Türksat - 03.05.2022
TV8.5 canlı izle! TV8.5 CANLI 4K İZLE! TV8.5 HD kesintisiz donmadan canlı izle linki! REAL MADRİD - MANCHESTER CİTY CANLI YAYIN!

TV8.5 canlı izle! TV8.5 CANLI 4K İZLE! TV8.5 HD kesintisiz donmadan canlı izle linki! REAL MADRİD - MANCHESTER CİTY CANLI YAYIN!

Türksat - 04.05.2022
Bakan Varank, TÜRKSAT 6A'yı inceledi

Bakan Varank, TÜRKSAT 6A'yı inceledi

Türksat - 01.05.2022
TURKSAT 6A'ya Türk mühendisleri ve teknisyenleri damga vurdu

TURKSAT 6A'ya Türk mühendisleri ve teknisyenleri damga vurdu

Türksat - 01.05.2022
Bakan Çavuşoğlu, Venezuela-Türkiye Ortak İşbirliği Komisyonu toplantısının açılışında konuştu Açıklaması

Bakan Çavuşoğlu, Venezuela-Türkiye Ortak İşbirliği Komisyonu toplantısının açılışında konuştu Açıklaması

Türksat - 29.04.2022
Siber alanda Türkiye'den ciddi büyüme: 20 binden 88 milyona ulaştı

Siber alanda Türkiye'den ciddi büyüme: 20 binden 88 milyona ulaştı

Türksat - 29.04.2022
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: KÜRESEL OYUNLARLA VE İÇERİDEKİ PİYONLARI İLE MÜCADELE EDİYORUZ

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: KÜRESEL OYUNLARLA VE İÇERİDEKİ PİYONLARI İLE MÜCADELE EDİYORUZ

Türksat - 29.04.2022
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Amasya'da iftarda konuştu Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Amasya'da iftarda konuştu Açıklaması

Türksat - 28.04.2022
S Sport CANLI izle! S Sport 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!

S Sport CANLI izle! S Sport 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!

Türksat - 10.05.2022
Motorlu taşıt sürücü sertifikası sorgulama ve doğrulama hizmetleri artık e-Devlet'te

Motorlu taşıt sürücü sertifikası sorgulama ve doğrulama hizmetleri artık e-Devlet'te

Türksat - 28.04.2022
Tivibu TV8.5 hangi kanalda? Tivibu TV8.5 kaçıncı kanalda? Tivibu'da TV8.5 var mı?

Tivibu TV8.5 hangi kanalda? Tivibu TV8.5 kaçıncı kanalda? Tivibu'da TV8.5 var mı?

Türksat - 27.04.2022
PTT'nin dijital hizmeti 'e-apostil' artık e-Devlet'te

PTT'nin dijital hizmeti "e-apostil" artık e-Devlet'te

Türksat - 27.04.2022
Bakan Varank, İMECE uydusunun uzay yolculuğu takvimini açıkladı

Bakan Varank, İMECE uydusunun uzay yolculuğu takvimini açıkladı

Türksat - 27.04.2022
Digitürk kanal arama ve Digitürk kanal ekleme nasıl yapılır?

Digitürk kanal arama ve Digitürk kanal ekleme nasıl yapılır?

Türksat - 26.04.2022
TV8.5 Digitürk kaçıncı kanalda? TV8.5 Digitürk neden yok? Digitürk kanal arama ve Digitürk kanal ekleme nasıl yapılır? TV8 buçuk Digitürk hangi kanal?

TV8.5 Digitürk kaçıncı kanalda? TV8.5 Digitürk neden yok? Digitürk kanal arama ve Digitürk kanal ekleme nasıl yapılır? TV8 buçuk Digitürk hangi kanal?

Türksat - 04.05.2022
TV8'de maç yok mu, neden maç yok? Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi yarı final maçları TV8'de olmayacak mı? Maç TV8'de değil mi?

TV8'de maç yok mu, neden maç yok? Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi yarı final maçları TV8'de olmayacak mı? Maç TV8'de değil mi?

Türksat - 26.04.2022
TV8.5 canlı izle! TV8.5 HD kesintisiz donmadan canlı izle linki! VİLLARREAL - LİVERPOOL ŞAMPİYONLAR LİGİ HD YAYIN!

TV8.5 canlı izle! TV8.5 HD kesintisiz donmadan canlı izle linki! VİLLARREAL - LİVERPOOL ŞAMPİYONLAR LİGİ HD YAYIN!

Türksat - 03.05.2022
Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz mi, hangi kanalda yayınlanacak? TV8 mi TV8.5 mi? UEFA Şampiyonlar Ligi maçları ücretsiz olarak hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz mi, hangi kanalda yayınlanacak? TV8 mi TV8.5 mi? UEFA Şampiyonlar Ligi maçları ücretsiz olarak hangi kanalda?

Türksat - 26.04.2022
TV 8.5 (TV 8 Buçuk) HD frekans değerleri ve bilgileri! TV 8.5 Türksat uydu frekans, sembol oranı ve fec değerleri nedir? TV 8.5 canlı izleme linki!

TV 8.5 (TV 8 Buçuk) HD frekans değerleri ve bilgileri! TV 8.5 Türksat uydu frekans, sembol oranı ve fec değerleri nedir? TV 8.5 canlı izleme linki!

Türksat - 18.05.2022
Bakan Varank: İMECE, kasımda fırlatılmaya hazır hale gelecek

Bakan Varank: İMECE, kasımda fırlatılmaya hazır hale gelecek

Türksat - 26.04.2022
Bakan Varank, İMECE uydusunun uzay yolculuğu takvimini açıkladı

Bakan Varank, İMECE uydusunun uzay yolculuğu takvimini açıkladı

Türksat - 26.04.2022
Haftanın tarihine bakış

Haftanın tarihine bakış

Türksat - 24.04.2022
Bakan Karaismailoğlu, Aşık Şenlik Tüneli Işık Görme Töreni'nde konuştu (2)

Bakan Karaismailoğlu, Aşık Şenlik Tüneli Işık Görme Töreni'nde konuştu (2)

Türksat - 22.04.2022
Süper Lig yayın ihalesini kim aldı? Süper Lig yayın ihalesi ne oldu, kim kazandı?

Süper Lig yayın ihalesini kim aldı? Süper Lig yayın ihalesi ne oldu, kim kazandı?

Türksat - 22.04.2022
Bu akşamki Fenerbahçe maçı hangi kanalda? 19 Nisan Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, hangi kanalda?

Bu akşamki Fenerbahçe maçı hangi kanalda? 19 Nisan Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, hangi kanalda?

Türksat - 19.04.2022
Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda? Hazırlık maçı Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk saat kaçta?

Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda? Hazırlık maçı Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk saat kaçta?

Türksat - 19.04.2022
TV8 canlı izle! Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı canlı izleme linki! 19 Nisan TV8 canlı yayın izle!

TV8 canlı izle! Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı canlı izleme linki! 19 Nisan TV8 canlı yayın izle!

Türksat - 19.04.2022
TV8 canlı SURVİVOR izle! TV8 HD Survivor kesintisiz donmadan canlı izleme linki! 14 Nisan Survivor full izle

TV8 canlı SURVİVOR izle! TV8 HD Survivor kesintisiz donmadan canlı izleme linki! 14 Nisan Survivor full izle

Türksat - 18.04.2022
GS TV nasıl izlenir? GS TV Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec bilgileri! GS TV canlı izleme linki!

GS TV nasıl izlenir? GS TV Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec bilgileri! GS TV canlı izleme linki!

Türksat - 14.04.2022
İklim değişikliğinin ekonomiye etkisi EKO İKLİM Zirvesi'nde ele alındı

İklim değişikliğinin ekonomiye etkisi EKO İKLİM Zirvesi'nde ele alındı

Türksat - 14.04.2022
TV8 canlı SURVİVOR izle! TV8 HD kesintisiz donmadan canlı izleme linki! 14 Nisan Survivor full izle

TV8 canlı SURVİVOR izle! TV8 HD kesintisiz donmadan canlı izleme linki! 14 Nisan Survivor full izle

Türksat - 14.04.2022
TV8 canlı SURVİVOR izle! TV8 HD kesintisiz donmadan canlı izleme linki! 12 Nisan Survivor full izle

TV8 canlı SURVİVOR izle! TV8 HD kesintisiz donmadan canlı izleme linki! 12 Nisan Survivor full izle

Türksat - 13.04.2022
EKO İKLİM Zirvesi'nde rekorlara imza atıldı

EKO İKLİM Zirvesi'nde rekorlara imza atıldı

Türksat - 13.04.2022
TV8 canlı SURVİVOR izle! TV8 HD kesintisiz donmadan canlı izleme linki! 12 Nisan Survivor full izle

TV8 canlı SURVİVOR izle! TV8 HD kesintisiz donmadan canlı izleme linki! 12 Nisan Survivor full izle

Türksat - 12.04.2022
Kanal D canlı izle! Kanal D HD kesintisiz donmadan canlı izleme linki!

Kanal D canlı izle! Kanal D HD kesintisiz donmadan canlı izleme linki!

Türksat - 10.04.2022
TV8 canlı SURVİVOR izle! TV8 HD kesintisiz donmadan canlı izle linki!

TV8 canlı SURVİVOR izle! TV8 HD kesintisiz donmadan canlı izle linki!

Türksat - 12.04.2022
TRT 1 canlı izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!

TRT 1 canlı izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!

Türksat - 10.04.2022
Antalya BİLİMFEST'te savunma sanayi, bilim ve teknolojideki yerli ürünler sergilendi

Antalya BİLİMFEST'te savunma sanayi, bilim ve teknolojideki yerli ürünler sergilendi

Türksat - 02.04.2022
Antalya BİLİMFEST ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor

Antalya BİLİMFEST ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor

Türksat - 01.04.2022
Antalya Bilim Merkezi ve BİLİMFEST ziyaretçilerini ağırlıyor

Antalya Bilim Merkezi ve BİLİMFEST ziyaretçilerini ağırlıyor

Türksat - 31.03.2022
TV8 canlı izle! 29 Mart TV8 HD canlı izle! Survivor All Star 2022 dokunulmazlık ve iletişim oyunu canlı izle!

TV8 canlı izle! 29 Mart TV8 HD canlı izle! Survivor All Star 2022 dokunulmazlık ve iletişim oyunu canlı izle!

Türksat - 29.03.2022
Birleşme partisi canlı izle! Survivor 2022 Birleşme partisi canlı izle! 28 Mart Survivor All Star Birleşme Partisi şarkı yarışması canlı izle!

Birleşme partisi canlı izle! Survivor 2022 Birleşme partisi canlı izle! 28 Mart Survivor All Star Birleşme Partisi şarkı yarışması canlı izle!

Türksat - 28.03.2022
TV8 canlı izle! 28 Mart TV8 HD canlı izle! Survivor All Star 2022 birleşme partisi canlı izle!

TV8 canlı izle! 28 Mart TV8 HD canlı izle! Survivor All Star 2022 birleşme partisi canlı izle!

Türksat - 28.03.2022
Doğa Koleji öğrencileri 53. TÜBİTAK Lise Bölge Sergileri'nden 8 derece aldı

Doğa Koleji öğrencileri 53. TÜBİTAK Lise Bölge Sergileri'nden 8 derece aldı

Türksat - 26.03.2022
Haber Global frekans değerleri nelerdir? Haber Global frekans, sembol oranı, polarizasyon, FEC değeri kaçtır?

Haber Global frekans değerleri nelerdir? Haber Global frekans, sembol oranı, polarizasyon, FEC değeri kaçtır?

Türksat - 02.06.2021
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