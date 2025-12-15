Haberler

Bakan Uraloğlu: Türksat'ın veri merkezi kapasitesi 8 katın üzerinde artacak
Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gölbaşı'nda kurulacak yeni veri merkezinin Türkiye'nin dijital altyapısını güçlendireceğini duyurdu. Merkez, kritik hizmetlerin kesintisiz sunulması için yerli yazılım ile desteklenecek.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat'ın veri merkezi kapasitesini 8 katın üzerinde artıracak Gölbaşı Veri Merkezi ile e-Devlet Kapısı başta olmak üzere tüm veri ve bulut hizmetlerine yönelik ihtiyacı yerli yazılım ile karşılayacaklarını duyurdu.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada e-Devlet Kapısı başta olmak üzere, Türkiye'nin dijital altyapısını kuran Türksat'ın yeni bir projeyi hayata geçireceğini bildirdi. Uraloğlu, Ankara'da kurulacak olan Gölbaşı Veri Merkezi ile kritik bilgileri barındıran kurumların iş sürekliliklerini sağlayabilmeleri için tüm veri ve bulut hizmetlerine yönelik ihtiyacı yerli yazılım ile karşılayacaklarını ifade ederek, "Gölbaşı Veri Merkezi, 28 bin 500 metrekarelik dev alanı ile Türkiye'nin en büyük veri merkezlerinden biri olacak. 2026 yılı içerisinde veri merkezinin inşaat ve mimari çalışmalarını büyük oranda tamamlamayı planlıyoruz. Kritik bilişim merkezimizi 2027 yılı içerisinde ise hizmete almayı hedefliyoruz. Yapılacak yatırım ile Türksat'ın mevcut veri merkezinin fiziksel kapasitesi ilk fazda 3 kat, ikinci fazda ise 8 katın üzerinde artırılacak" dedi.

'OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA DAHİ KESİNTİSİZ HİZMET'

Bakan Uraloğlu, Türksat Gölbaşı Veri Merkezi'nin 6 sistem salonu, 2 adet 20'şer kabinlik yüksek performans odası ve 6 bin metrekare beyaz alana sahip olmasının planlandığını, tesiste 200 kişi kapasiteli ofis çalışma alanının da bulunacağını belirtti. Uraloğlu, "Merkez; enerji verimliliğinde LEED-Gold sertifikasına, veri merkezi standartlarında ise Uptime Institude TIER-III ve TSE 50600 uyumlu olarak kurulacak. Kurulacak veri merkezi; yapay zeka uygulamaları, derin öğrenme, veri madenciliği, makine öğrenmesi gibi başlıklar altında veri analizi, veri kümelerinin işlenmesi, algoritmaların eğitimi, modelleme, tahmin, sınıflandırma, yüksek hızlı matematiksel hesaplamalar yapılması gibi hizmetlerin sunumu için gerekli altyapıya sahip olacak. Türkiye'nin en büyük kurum ve kuruluşlarının olağanüstü durumlarda dahi güvenli ve kesintisiz hizmet almasını sağlayacak merkez ile e-Devlet projeleri kapsamındaki hizmetlerde kesinti yaşanmasının önüne geçilecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
