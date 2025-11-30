Haberler

Türkiye, Nijer Devlet Televizyonu'nun Yayınlarını Türksat Üzerinden Taşıyor

Türkiye, Nijer Devlet Televizyonu'nun Yayınlarını Türksat Üzerinden Taşıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Nijer Devlet Televizyonu Telesahel'in Türksat uyduları üzerinden yayın yapmaya başladığını duyurdu. Bu adım, Türkiye'nin uydu yayıncılığındaki gücünü ve hukukunu artıracak stratejik bir gelişme olarak nitelendiriliyor.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Nijer Devlet Televizyonu Telesahel'in yayınlarını Türksat uydularına taşıdığını açıkladı.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Nijer Devlet Televizyonu Telesahel'in yapılan yeni anlaşma kapsamında Türksat uyduları üzerinden hem doğu hem de batı kapsama alanında yayına başladığını duyurdu. Bakan Uraloğlu, bu gelişmenin yalnızca teknik bir anlaşma olmadığını; aynı zamanda Afrika'nın sesini, kültürünü ve haber akışını dünyaya taşıyan stratejik bir adım olduğunu vurguladı. Uraloğlu, "Bugün Afrika'nın merkezinden yükselen bir yayın, artık Avrupa'dan Orta Doğu'ya, Orta Asya'dan Kuzey Afrika'ya kadar milyonlarca haneye Türksat üzerinden ulaşıyor. Bu, Türkiye'nin uydu yayıncılığındaki gücünün ve uluslararası güvenilirliğinin en somut göstergelerinden biridir" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE, KÜRESEL YAYIN DAĞITIM MERKEZLERİNDEN BİRİNE DÖNÜŞTÜ'

Telesahel yayınlarının, güçlü kapasitesi ve geniş coğrafi erişimiyle öne çıkan Türksat 4A üzerinden verildiğini belirten Uraloğlu, "Türksat uyduları artık sadece Türkiye'nin değil, dünyanın yayın altyapısına hizmet veriyor. Nijer Devlet Televizyonu'nun Türksat'ı tercih etmesi, teknolojimizin geldiği noktayı, sunduğumuz yayın kalitesini ve kesintisiz hizmet güvencesini net şekilde ortaya koyuyor" dedi.

Yayın anlaşmasının iki ülke arasındaki teknik iş birliğinin ötesinde, kültürel ve diplomatik ilişkileri de destekleyen bir adım olduğuna dikkat çeken Bakan Uraloğlu, "Telesahel'in yayınları sayesinde Nijer'in haberlerinin, kültürel içeriklerinin ve kalkınma hikayelerinin artık uluslararası izleyicilere ulaşacak. Türksat sadece bir uydu operatörü değil, ülkeler arasında köprü kuran bir iletişim elçisi. Türksat, Afrika'da Gana, Nijerya ve Nijer başta olmak üzere birçok ülkeye yayıncılık ve iletişim hizmeti sunuyor. Türkiye artık uydu teknolojilerinde dışa bakan değil, dünyaya hizmet veren bir ülke konumundadır. Bugün Nijer ile sağlanan bu yayın adımı, Türkiye'nin Afrika'daki medya görünürlüğünü ve uydu alanındaki ihracat potansiyelini daha da güçlendirecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı'ndan resmen af talep etti

Netanyahu, Cumhurbaşkanı'ndan resmen affını istedi
AK Partili Tayyar'dan olay iddia: Öcalan 'Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak' dedi

"Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak"
CHP lideri Özgür Özel'in anahtar listesi belli oldu

Özgür Özel'in anahtar listesi belli oldu! Kadroda sürpriz isimler var
Lvbel C5 konserinde talihsiz kaza! Pantolonu bir anda alev aldı

Ünlü rapçinin konserinde kabus anları! Bir anda yanmaya başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tuzla'da feci kaza: Genç doktor hayatını kaybetti

Otomobil gişelere saplandı: Genç doktor feci şekilde can verdi
Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Genç kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu

Genç kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu
Kasırganın vurduğu ülkede olağanüstü hal ilan edildi! Ölü sayısı 159'a yükseldi

Ülke felaketi yaşıyor! Olağanüstü hal ilan edildi, ölü sayısı artıyor
Tuzla'da feci kaza: Genç doktor hayatını kaybetti

Otomobil gişelere saplandı: Genç doktor feci şekilde can verdi
Meksika'da bar katliamı! 7 kişi hayatını kaybetti

Ülkeyi ayağa kaldıran bar katliamı! Ortalık resmen kan gölüne döndü
Otomobilin çarptığı yaşlı adam havada takla atıp 24 metre savruldu

Otomobilin çarptığı yaşlı adam havada takla atıp 24 metre savruldu
Berberde kan gövdeyi götürdü! Yaralanan 7 kişiden 1'i hayatını kaybetti

Berberde kan gövdeyi götürdü! Yaralılardan biri kurtarılamadı
Hesabına servet geldi, gören banka çalışanları bile kendinden geçti

Hesabına servet geldi, gören banka çalışanları bile kendinden geçti
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı: 1 dakika için 100 bin TL

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı
Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki

Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki
İki uçak havada çarpıştı

İki uçak havada çarpışıp ormana düştü
Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ıydı! Son hali ağızları açık bıraktı

Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ıydı! Son hali ağızları açık bıraktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.