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Koza TV, Türksat uydusu üzerinden şifresiz olarak yayın yapıyor. Frekans listelerinde Koza TV HD için Türksat'ta 12111 MHz, dikey polarizasyon, 27500 sembol oranı ve 3/4 FEC değerleri yer alıyor. Kanal ayrıca Digiturk'te 614. kanaldan, D-Smart'ta ise 108. kanaldan izlenebiliyor. Kablo TV'de ise Koza TV için doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. Koza TV Kablo TV'de var mı, uyduda var mı, Türksat frekansı ne, kanal nasıl bulunur ve internetten izlenebilir mi soruları izleyicilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte Koza TV'nin yayın bilgilerine ilişkin tüm detaylar.

KOZA TV KABLO TV'DE VAR MI?

Koza TV'nin Kablo TV'deki kanal numarasına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Kanalın Kablo TV yayın listesinde yer alıp almadığını öğrenmek isteyen izleyicilerin, Türksat Kablo TV'nin güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

KOZA TV UYDUDA VAR MI?

Evet, Koza TV Türksat uydusu üzerinden şifresiz olarak yayın yapıyor. Uydu alıcısı bulunan izleyiciler, frekans bilgilerini girerek kanala ücretsiz olarak ulaşabiliyor.

KOZA TV TÜRKSAT FREKANSI NE?

Frekans listelerinde Koza TV HD'nin Türksat frekans bilgileri şöyle yer alıyor:

Uydu: Türksat

Frekans: 12111 MHz

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol oranı: 27500

FEC: 3/4

KOZA TV NASIL BULUNUR?

Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) özelliği bulunan uydu alıcılarında, kanal listesi otomatik olarak güncelleniyor. TKGS özelliği bulunmayan alıcılarda ise izleyicilerin şu adımları izlemesi gerekiyor:

Uydu alıcısının menüsünden "Kanal Arama" ya da "Kurulum" bölümüne girin.

Türksat uydusunu seçin.

Manuel arama seçeneğine girerek frekans bilgilerini yazın.

Aramayı başlatın ve bulunan kanalları kaydedin.

Türksat yayınlarının Ağustos 2026'da yeni nesil Türksat uydularına taşınmasının ardından bazı kanalların frekans bilgileri değişti. Kanalı bulamayan izleyicilerin alıcılarında ağ ya da şebeke taraması yapması öneriliyor.

KOZA TV DİGİTURK VE D-SMART'TA KAÇINCI KANAL?

Koza TV, Digiturk'te 614. kanaldan, D-Smart'ta ise 108. kanaldan izlenebiliyor. Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için izleyicilerin kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

KOZA TV İNTERNETTEN İZLENİR Mİ?

Evet, Koza TV'nin yayınları kanalın resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak izlenebiliyor.

KOZA TV KİMİN?

Koza TV, ADANA KOZA RADYO TELEVİZYON YAYINCILIĞI ANONİM ŞİRKETİ bünyesinde yayın yapıyor. Kanalın hisseleri 2023 yılında Sabriye Kılıç'a devredildi. 2010 yılında Adana'da bölgesel kanal olarak kurulan Koza TV, eski Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni Özgür Çakmakçı yönetiminde 12 Ağustos 2026'da İstanbul merkezli ulusal yayına başladı.