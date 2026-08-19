Türksat 3A'dan yeni nesil uydulara gerçekleştirilen yayın geçişinin ardından özellikle TKGS özelliği bulunmayan eski televizyon ve uydu alıcılarında kanal listelerinin güncellenmesi gündeme geldi. Mevcut çanak anten sisteminde değişiklik yapılması gerekmeyen geçiş sonrasında bazı eski cihazlarda kanallara yeniden ulaşabilmek için manuel kanal veya şebeke taraması yapılması gerekiyor. Peki, eski uydu cihazlarda kanal araması nasıl yapılır? Eski tip uydu alıcısı Türksat 4A ayarları nasıl yapılır? Detaylar...

ESKİ UYDU CİHAZLARDA KANAL ARAMASI NASIL YAPILIR?

Eski televizyon ve uydu alıcılarında kanal listesinin güncellenmesi, cihazın menüsündeki manuel arama veya şebeke arama seçenekleri üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Menü isimleri cihazın marka ve modeline göre farklılık gösterebildiği için kullanıcıların benzer isimli seçenekleri takip etmesi gerekiyor.

İlk olarak kumandadan Menü tuşuna basılarak Kurulum, Ayarlar, Uydu Ayarları veya benzer isim taşıyan bölüme girilmesi gerekiyor. Ardından uydu listesinden Türksat 4A / 42° Doğu seçeneği bulunmalı.

Devamında cihazın desteklediği arama yöntemine göre Manuel Arama, TP Arama, Şebeke Arama veya Network Search seçeneklerinden biri açılmalı.

Türksat'ın güncel anten ayarı bilgilerinde şebeke araması için 12380 MHz, V-Dikey, 27500 sembol oranı ve FEC 3/4 ile 12423 MHz, H-Yatay, 30000 sembol oranı ve FEC 3/4 parametreleri yer alıyor.

ESKİ CİHAZLARDA KANAL TARAMASI İÇİN İZLENECEK ADIMLAR

Eski bir uydu alıcısında kanal araması yapmak isteyen kullanıcılar şu sırayı takip edebilir:

Kumandadan Menü tuşuna basın.

Kurulum, Ayarlar veya Uydu Ayarları bölümünü açın.

Uydu listesinden Türksat 4A / 42° Doğu seçeneğini belirleyin.

Manuel Arama, TP Arama veya Şebeke Arama bölümüne girin.

Frekans bölümüne 12380 değerini yazın.

Polarizasyonu V / Dikey olarak seçin.

Sembol oranını 27500 olarak ayarlayın.

FEC değerini 3/4 yapın veya cihaz destekliyorsa otomatik seçeneğini kullanın.

Şebeke Arama / Network Search seçeneğini etkinleştirin.

Ara, Tara veya Başlat seçeneğine basın.

Bulunan kanalları kaydedin.

İlk taramanın ardından bazı kanallar bulunamazsa ikinci şebeke taşıyıcısı olan 12423 H 30000 FEC 3/4 üzerinden aynı işlem tekrarlanabilir. Türksat'ın resmi anten ayarı sayfası da 12380 V 27500 ve 12423 H 30000 parametrelerini şebeke araması için yayımlıyor.

ESKİ TİP UYDU ALICISI TÜRKSAT 4A AYARLARI NASIL YAPILIR?

Eski tip uydu alıcısı Türksat 4A ayarları yapılırken öncelikle cihazın uydu ayarları bölümüne ulaşılması gerekiyor. Türksat 4A, 42° Doğu yörünge konumunda hizmet veriyor.

Cihazın menüsünde Uydu Ayarları, Transponder, TP Listesi, Manuel Arama veya Şebeke Arama gibi seçeneklerden uygun olanı açılmalı. Ardından kullanılacak şebeke taşıyıcısının değerleri cihaza girilmeli.

Türksat'ın yayımladığı güncel parametrelere göre ilk seçenek 12380 MHz, V-Dikey, 27500, FEC 3/4; ikinci seçenek ise 12423 MHz, H-Yatay, 30000, FEC 3/4 olarak belirtiliyor. Şebeke araması yapılırken Network Search özelliğinin açık olması gerekiyor.

Bu değerlerden biri girildikten sonra arama başlatılarak cihazın ulaşabildiği kanalların listeye eklenmesi sağlanabilir. Cihazın yazılımına bağlı olarak yeni kanallar mevcut listenin sonuna eklenebilir veya eski listenin üzerine yazılabilir.

12380 V 27500 İLE ŞEBEKE ARAMASI

İlk yöntem olarak cihazın manuel arama bölümünde 12380 MHz frekansı kullanılabilir. Polarizasyon V-Dikey, sembol oranı 27500, FEC ise 3/4 olarak ayarlanmalıdır.

Arama türünde Şebeke Arama veya Network Search seçeneği bulunuyorsa etkinleştirilerek tarama başlatılmalıdır. Türksat'ın resmi sayfasında 12380 MHz frekansı V-Dikey ve 27500 sembol oranıyla tanımlanıyor.

12423 H 30000 İLE İKİNCİ TARAMA

İlk taramada bazı kanallar bulunamazsa ikinci parametre kullanılabilir. Bu yöntemde frekans 12423 MHz, polarizasyon H-Yatay, sembol oranı 30000, FEC değeri ise 3/4 olarak girilmelidir.

Ardından Şebeke Arama / Network Search etkinleştirilerek tarama yapılabilir. Türksat'ın resmi anten ayarı bilgilerinde bu değerler de şebeke araması için yer alıyor.

ESKİ TELEVİZYONLARDA KANALLAR NASIL AYARLANIR?

Eski televizyonlarda kanal ayarlama işlemi, cihazda TKGS desteğinin bulunup bulunmamasına göre değişebiliyor. TKGS destekli cihazlarda güncel kanal bilgileri otomatik şekilde güncellenebilirken, bu özelliğe sahip olmayan eski cihazlarda manuel tarama gerekebiliyor.

Türksat'ın açıklamasına göre TKGS, frekans değişiklikleri ve yeni kanal eklemelerinin uyumlu uydu alıcıları ile Smart TV'lerde otomatik olarak güncellenmesini sağlıyor.

TKGS bulunmayan cihazlarda ise kullanıcıların uydu ayarları bölümünden şebeke araması yapması gerekiyor. Bunun için 12380 V 27500 FEC 3/4 veya 12423 H 30000 FEC 3/4 parametrelerinden biri kullanılabilir.

Cihazın menüsünde seçeneklerin isimleri farklı olabilir. Örneğin bazı eski uydu alıcılarında TP Arama, bazılarında Transponder, Uydu Taraması, Manuel Arama veya Otomatik Kanal Arama ifadeleri kullanılabilir.

ÇANAK ANTENİ DEĞİŞTİRMEK GEREKİYOR MU?

Yayınların yeni nesil uydulara aktarılması sonrasında mevcut çanak anten sisteminin değiştirilmesi gerekmiyor. Aktarımın aynı yörünge konumu üzerinden gerçekleştirilmesi nedeniyle mevcut anten sisteminin kullanılmaya devam edilebildiği belirtiliyor.

Bu nedenle kanal listesinin kaybolması veya bazı kanalların bulunamaması durumunda ilk olarak çanak anteni değiştirmek yerine uydu alıcısının kanal ve şebeke ayarlarının kontrol edilmesi gerekiyor.

Kanal araması yapıldığı halde sinyal alınamıyorsa sorun yalnızca frekans ayarından kaynaklanmayabilir. Antenin yönü, LNB, kablo ve bağlantılar da kontrol edilmelidir. Türksat, anten ve uydu alıcısı arasındaki sistemde kullanılan ekipmanların sinyal kalitesi açısından önem taşıdığını belirtiyor.

Özellikle eski uydu alıcılarında bazı yayınların alınamaması halinde cihaz yazılımının da kontrol edilmesi gerekebileceği Türksat'ın anten ayarı rehberinde belirtiliyor.

TKGS YOKSA NE YAPILMALI?

Eski televizyon veya uydu alıcısında TKGS özelliği bulunmuyorsa kanal listesinin otomatik olarak güncellenmesi beklenmemeli. Bu durumda manuel kanal veya şebeke taraması yapılması gerekiyor.

Türksat Kanal Güncelleme Sistemi, uyumlu cihazlarda frekans değişiklikleri ve yeni kanal eklemelerinin otomatik olarak güncellenmesini sağlıyor. TKGS bulunmayan cihazlarda ise bu işlem kullanıcı tarafından gerçekleştiriliyor.

TKGS'siz cihazlarda öncelikle 12380 V 27500 FEC 3/4 parametresiyle şebeke taraması yapılabilir. Sonuç alınamaması veya bazı kanalların eksik kalması halinde 12423 H 30000 FEC 3/4 parametresiyle ikinci tarama gerçekleştirilebilir.

Burada özellikle polarizasyon değerinin doğru girilmesi önem taşıyor. V-Dikey yerine H-Yatay veya H-Yatay yerine V-Dikey seçilmesi, doğru frekans kullanılsa dahi aramanın istenen sonucu vermemesine neden olabilir.

ESKİ UYDU ALICISI KANALLARI BULAMIYORSA NE YAPILMALI?

Kanal taraması tamamlandığı halde yayınların bir bölümü bulunamıyorsa ilk olarak girilen frekans, polarizasyon, sembol oranı ve FEC değerleri kontrol edilmelidir.

İlk şebeke aramasında 12380 V 27500 FEC 3/4, ikinci aramada ise 12423 H 30000 FEC 3/4 değerleri ayrı ayrı denenebilir. Türksat'ın resmi verilerinde bu iki taşıyıcı şebeke araması için yer alıyor.

Buna rağmen sinyal alınamıyorsa anten, LNB, kablo ve bağlantılar kontrol edilmelidir. Türksat'ın anten ayarı rehberinde düşük kaliteli kabloların sinyal zayıflamasına yol açabileceği ve uydu alıcılarının belirli bir eşik seviyesinin altındaki sinyalleri çözemeyebileceği belirtiliyor.

Eski cihazlarda yayınların alınamaması durumunda uydu alıcısının yazılımının da kontrol edilmesi gerekebilir.

ŞEBEKE ARAMA SEÇENEĞİ KONTROL EDİLMELİ

Manuel arama sırasında yalnızca frekans bilgisinin girilmesi yeterli olmayabilir. Cihazda Şebeke Arama / Network Search seçeneği bulunuyorsa bu özelliğin etkinleştirilmesi gerekiyor.

Türksat'ın resmi açıklamasında, uydu alıcılarının yayınlara göre otomatik güncellenebilmesi için ilgili tanıtım yayını parametrelerinin manuel olarak girilmesi ve network search özelliğinin aktif hale getirilerek aramanın başlatılması gerektiği belirtiliyor.

Bu nedenle eski uydu alıcısında kanal taraması yapılırken cihazın desteklediği arama yöntemi ve şebeke arama seçeneği mutlaka kontrol edilmelidir.

TÜRKSAT 3A'DAN YENİ NESİL UYDULARA GEÇİŞ SONRASINDA NE DEĞİŞTİ?

2008 yılından bu yana hizmet veren Türksat 3A'nın tasarım ve teknolojik ömrünün sonuna yaklaşması nedeniyle televizyon ve radyo yayınlarının daha yüksek kapasiteli uydulara aktarılması planlandı.

15 Ağustos'u 16 Ağustos 2026'ya bağlayan gece gerçekleştirilen geçişle birlikte yayınların aynı yörünge konumunda bulunan yeni nesil uydulara taşınmasıyla süreç tamamlandı.

Geçiş sonrasında izleyicilerin çanak antenlerini değiştirmesine veya anten yönünü yeniden ayarlamasına gerek bulunmuyor. Asıl sorun, özellikle TKGS özelliği olmayan eski televizyon ve uydu alıcılarında ortaya çıkabiliyor.

Bu cihazlarda güncel kanallara ulaşmak için manuel kanal veya şebeke taraması yapılması gerekiyor. TKGS destekli cihazlarda ise kanal güncellemelerinin otomatik olarak gerçekleştirilebilmesi mümkün. Türksat'ın TKGS sistemi de bu amaçla frekans değişikliklerini ve yeni kanal eklemelerini uyumlu cihazlara otomatik olarak yansıtıyor.

KANAL ARAMASINDA EN ÇOK DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

Eski uydu alıcısında kanal araması yapılırken girilen değerlerin birbiriyle uyumlu olması gerekiyor. Özellikle frekans ve polarizasyonun doğru seçilmesi önem taşıyor.

İlk taramada 12380 V 27500 FEC 3/4 kullanılabilir. Sonuç alınamazsa veya kanal listesi eksik kalırsa 12423 H 30000 FEC 3/4 ile ikinci şebeke taraması yapılabilir.

Arama tamamlandıktan sonra bulunan kanalların kaydedilmesi gerekiyor. Cihazın yazılımına göre kanal listesinin mevcut listenin sonuna eklenmesi veya eski listenin üzerine yazılması mümkün olabilir.

Tüm bu işlemlere rağmen yayın alınamıyorsa anten, LNB, kablo ve bağlantıların kontrol edilmesi gerekir. Türksat'ın resmi verilerine göre 42° Doğu yörüngesinde hizmet veren Türksat 4A için kullanılan mevcut uydu sistemi üzerinden yayınların alınması mümkündür.