TÜRKSAT ile China Satcom, Antalya'daki uzay kongresinde işbirliği protokolü imzaladı

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ANTALYA, 15 Ekim (Xinhua) -- Çin'de uzay alanında faaliyet gösteren özel sektör şirketleri, uydu üretimi ve ileri teknoloji alanlarındaki yeteneklerini uluslararası pazarlara taşımaya çalışırken, Türkiye ile geliştirilen kurumsal düzeydeki işbirlikleri ve ticari temaslar bu çabaların önemli bir ayağını oluşturuyor.

5-9 Ekim tarihlerinde Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi, Çinli şirketlere teknolojilerini tanıtma, potansiyel müşterilerle buluşma ve Türk ortaklarla yeni iş fırsatlarını değerlendirme imkanı sundu.

Kongre kapsamında Türkiye ve Çin'in uydu operatörleri TÜRKSAT ile China Satcom arasında ortak Ar-Ge, ürün geliştirme ve ticarileştirme faaliyetlerini kapsayan bir işbirliği protokolü imzalandı.

İşbirliğinin öne çıkan alanları arasında insansız hava araçları için uydu haberleşmesi, akıllı sınır güvenliği ve karasal iletişim şebekelerinin ulaşamadığı bölgelerde bağlantı sağlayabilecek uydu tabanlı nesnelerin interneti teknolojileri yer aldı.

Bu kurumsal işbirliği, Çin'de uzay alanında faaliyet gösteren özel sektör şirketlerinin uluslararası pazarlara açılma çabalarının sürdüğü bir dönemde gerçekleşti.

Beijing merkezli uzay teknolojisi şirketi Final Frontier'in kurucusu ve CEO'su Jinlin Chen, kongre sırasında Xinhua'ya verdiği röportajda, Çin'de özel uzay sektörünün yaklaşık on yıldır gelişimini sürdürdüğünü ve artık yeni bir büyüme aşamasına girmek üzere olduğunu söyledi.

"Çin'de uzay alanında faaliyet gösteren özel sektör, son on yılda sıfırdan başlayarak bugünkü noktaya ulaştı" diyen Chen, ilk yıllarda roket şirketlerinin ön planda olduğunu, son dönemde ise uydu üretimine yönelik ilginin arttığını ifade etti.

Chen'e göre yeniden kullanılabilir roket teknolojilerindeki ilerlemeler, fırlatma maliyetlerini düşürerek uydu üretiminin ve ilgili tedarik zincirlerinin gelişimini destekleyebilir.

Şirketinin çip tasarımından bileşenlere, alt sistemlerden uydu üretimine kadar üretim zincirinin farklı aşamalarında faaliyet gösterdiğini belirten Chen, bazı ürünlerde rakiplerine kıyasla önemli maliyet avantajları sağladıklarını vurguladı.

Çin'in gelişmiş ve kapsamlı üretim altyapısının bu alandaki rekabet gücünü desteklediğini belirten Chen, elektrikli araçlar, bataryalar, güneş enerjisi, robotik ve 5G gibi sektörlerde edinilen deneyimin uzay teknolojilerine aktarılabildiğini anlattı.

Chen, farklı disiplinlerden gelen mühendislerin bir araya gelmesinin de yeni ürünlerin geliştirilmesini kolaylaştırdığını söyledi.

"Rekabetin temelinde yatan iki unsur, şirketin yetenekli ekibi ve tedarik zinciriyle üretim gücüdür" diyen Chen, Çin'in mühendislik birikimi ve üretim kapasitesinin uzay alanında faaliyet gösteren özel şirketlere uluslararası pazarlarda fırsatlar sunduğuna dikkat çekti.

Çin'de ticari uzay sektörünün nispeten geç gelişmeye başladığını belirten Chen, geleneksel üretim yöntemlerini gözden geçirerek prototip geliştirme aşamasından seri üretime geçişi hızlandırmaya çalıştıklarını ifade etti.

Uyduların daha düşük maliyetle üretilmesinin operatörlerin daha büyük uydu filoları kurmasını kolaylaştırabileceğini kaydeden Chen, uluslararası pazarda yalnızca fırlatma hizmetleri için değil, uydu tedariki ve ilgili teknolojiler için de fırsatlar bulunduğunu dile getirdi.

Chen, bu bağlamda Türkiye gibi pazarlarda kurulacak ortaklıkların, Çinli şirketlere teknolojilerini yeni müşterilerle buluşturmaya yönelik kanallar sunabileceğini vurguladı.

Antalya'daki kongre sırasında Türk mühendisler ve sektör temsilcileriyle görüştüklerini belirten Chen, şirketlerinden yüksek miktarda ürün satın alma potansiyeli bulunan müşterilerle de temas kurduklarını söyledi.

"Önümüzdeki birkaç ay içinde veya gelecek yıl somut işbirliklerinin ve ürünlerimizin toplu alımına yönelik gelişmelerin yaşanacağını düşünüyorum" diyen Chen, Türk şirketleriyle farklı alanlarda ortak çalışmalar yürütmeye açık olduklarını ifade etti.

Kongrede Çin'in insanlı uzay programı ve Tiangong uzay istasyonuna ilişkin çalışmaların tanıtılması da ülkedeki özel uzay şirketlerinin faaliyetlerine temel oluşturan daha geniş teknolojik altyapıyı gözler önüne serdi.

Çin'de uzay alanında faaliyet gösteren özel sektör şirketlerinin kongreye katılımı, bu şirketlerin ticari ürünlerini uluslararası müşterilere tanıtma ve yeni ortaklıklar geliştirme çabalarını ortaya koydu.

TÜRKSAT ile China Satcom arasındaki kurumsal işbirliğinin yanı sıra Çinli şirketlerin Türk sektör temsilcileriyle yürüttüğü görüşmeler de iki ülke arasında uzay teknolojileri alanındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi için farklı imkanlar sunuyor.

Kaynak: Xinhua