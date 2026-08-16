Televizyonda TKGS nasıl açılır, nasıl kapatılır? TKGS ayarı nasıl yapılır?

Türksat yayınlarında yaşanan frekans değişiklikleri, televizyon kullanıcılarının TKGS ayarlarını merak etmesine neden oluyor. TKGS nedir, ne işe yarar, nasıl açılır ve televizyonda TKGS ayarı nasıl yapılır? İşte merak edilen tüm detaylar.

TKGS NEDİR, NE İŞE YARAR?

TKGS ( Türksat Kanal Güncelleme Sistemi), uyumlu televizyon ve uydu alıcılarında Türksat üzerinden yayınlanan kanalların frekans ve kanal bilgilerinin otomatik olarak güncellenmesini sağlayan sistemdir.

Yeni bir kanalın yayın hayatına başlaması veya mevcut bir kanalın frekansının değişmesi durumunda TKGS, gerekli bilgileri cihazın kanal listesine aktarabilir. Böylece kullanıcıların frekansları tek tek girmesine veya sürekli manuel kanal taraması yapmasına gerek kalmaz.

TKGS'nin çalışabilmesi için televizyon ya da uydu alıcısının sistemi desteklemesi gerekir.

TKGS SORGULAMA NASIL YAPILIR?

TKGS desteğini kontrol etmek için kumandadan Menü/Ayarlar bölümüne girin. Ardından Kanal, Yayın, Kurulum veya Uydu Ayarları sekmesini açın.

Menüde TKGS, TKGS Ayarları veya Türksat Kanal Güncelleme Sistemi seçeneklerinden biri bulunuyorsa cihaz TKGS desteğine sahip olabilir. Kesin bilgi için televizyonun modeline ait kullanım kılavuzu veya üretici bilgileri kontrol edilmelidir.

TKGS NASIL AÇILIR, NASIL KAPATILIR?

TKGS'nin açılıp kapatılacağı bölüm televizyonun markasına ve modeline göre değişebilir. Genel olarak şu yol izlenir:

Menü/Ayarlar › Kanal/Yayın › Uydu Ayarları › TKGS

Buradan TKGS seçeneği Açık/Otomatik konumuna getirilerek sistem etkinleştirilebilir.

Kapatmak için aynı menüye girilerek Kapalı seçeneğinin seçilmesi gerekir. Bazı televizyonlarda TKGS için doğrudan açma-kapama seçeneği bulunmayabilir.

TKGS'nin açık tutulması, frekans değişikliklerinde kanal listesinin güncel kalmasını kolaylaştırır.

TELEVİZYONDA TKGS AYARI NASIL YAPILIR?

TKGS ayarı için öncelikle televizyonun Türksat uydu sinyalini doğru şekilde aldığından emin olunmalıdır. Daha sonra uydu ayarları içerisindeki TKGS seçeneği kontrol edilir.

Genel işlem sırası şöyledir:

Menü/Ayarlar bölümünü açın.

Kanal/Yayın veya Uydu Ayarları seçeneğine girin.

TKGS Ayarları bölümünü bulun.

TKGS'yi Açık veya Otomatik konuma getirin.

Ayarları kaydedin.

TKGS güncellemesi gerçekleşmiyorsa uydu sinyalini, seçili uyduyu ve cihazın TKGS desteğini kontrol etmek gerekir. Sorun devam ederse televizyonun desteklediği otomatik veya şebeke kanal taraması kullanılabilir.

Türksat'ın resmi açıklamasına göre TKGS, uyumlu cihazlarda kanal güncellemelerinin otomatik yapılmasını sağlayan bir sistemdir. Güncel frekans bilgileri de Türksat'ın resmi frekans listesinden kontrol edilebilir.

Kısaca: TKGS, televizyon kanallarının değişen frekans ve yayın bilgilerinin otomatik olarak güncellenmesini sağlayarak kullanıcıya manuel kanal ayarıyla uğraşmadan daha pratik bir kullanım sunar.