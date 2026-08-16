Samsung televizyonlarda kanal kurulumu, kullanılan TV modeline, dahili uydu alıcısına ve seçilen yayın yöntemine göre değişebilir. Özellikle Türksat üzerinden uydu yayını izleyen kullanıcılar için otomatik kanal taraması, manuel frekans girişi ve TKGS seçenekleri farklı ihtiyaçlara cevap verir. Peki, Samsung TV kanal frekans ayarları, kanal kurulumu nasıl yapılır? Samsung TV'de TKGS ayarı nasıl yapılır? Detaylar...

SAMSUNG TV KANAL FREKANS AYARLARI NASIL YAPILIR?

Samsung TV'de kanal frekansı ayarlamak için kullanılacak yöntem, kanalın otomatik olarak bulunup bulunmadığına göre değişir. Kanal listesi tamamen kaybolduysa veya televizyon yeni kuruluyorsa otomatik tarama tercih edilebilir. Yalnızca belirli bir frekanstaki kanal ya da kanal grubunu eklemek istiyorsanız manuel ayarlama daha uygun olacaktır.

Samsung'un güncel destek sayfasında Türksat kanallarının ayarlanması için Ayarlar > Yayın > Uzman Ayarları > Uydu Sistemi yolunun kullanıldığı belirtiliyor. Buradan Türksat 42E seçildikten sonra LNB ayarlarına geçilebiliyor.

TÜRKSAT 42E UYDU SEÇİMİ

Türksat yayınlarını izleyen kullanıcıların öncelikle uydu listesinden Türksat 42E seçimini yapması gerekir. Samsung'un ilgili model grupları için yayımladığı yönergede, uydu seçiminden sonra LNB ayarlarının Türksat 42E'ye göre yapılandırılması ve ardından manuel ayarlama bölümüne geçilmesi öneriliyor.

Burada dikkat edilmesi gereken önemli nokta, televizyonun uydu kablosunun doğrudan TV'nin uydu girişine bağlı olmasıdır. Harici bir uydu alıcısı kullanılıyorsa Samsung TV'nin kanal tarama menüsü yerine uydu alıcısının kendi kanal kurulum menüsü kullanılmalıdır.

LNB VE DİSEQC AYARLARI

LNB ayarları, televizyonun çanak antenden gelen uydu sinyalini doğru şekilde işlemesi açısından önemlidir. Samsung'un yayımladığı Türksat kanal ayarı adımlarında DiSEqC modu 1/4 olarak gösteriliyor. Ancak merkezi uydu sistemlerinde kullanılan port bağlantısı tesisata göre farklı olabilir.

Dolayısıyla merkezi sistem kullanıyorsanız yalnızca genel bir DiSEqC değerini ezbere girmek yerine, ilgili port üzerinden sinyal gelip gelmediğini kontrol etmek daha doğru olur. Samsung'un F serisi için yayımladığı güncel TKGS yönergesinde de merkezi sistemlerde port seçiminin sistemin kurulumuna bağlı olduğu ve sinyal seviyesinin kontrol edilmesi gerektiği özellikle belirtiliyor.

MANUEL FREKANS TARAMASI

Belirli bir kanalın frekansını elle girmek için Samsung TV'de Manuel Ayarlama bölümüne girilebilir. Samsung'un güncel destek dokümanında Türksat 42E seçildikten sonra Transponder bölümünden frekans seçilmesi ve tarama işleminin başlatılması anlatılıyor.

Samsung'un örnek Türksat ayarında kullanılan şebeke frekansı ise:

Frekans: 12380 MHz

Polarizasyon: V

Sembol hızı: 2700

Uydu: Türksat 42E

Samsung bu değeri ilgili kanal ayarı prosedüründe şebeke taraması için kullanıyor.

Ancak burada önemli bir ayrım bulunuyor: 12380/2700 V değerini bütün kanalların güncel frekansı olarak değerlendirmemek gerekir. Bu değer Samsung'un ilgili kurulum prosedüründe şebeke taraması için kullandığı parametredir. Belirli bir kanal aranıyorsa o kanalın güncel yayın parametreleri ayrıca kontrol edilmelidir. Türksat da güncel TV-radyo frekans bilgilerini ayrı bir frekans listesinde yayımlıyor.

ŞEBEKE TARAMASI NEDEN ÖNEMLİ?

Şebeke taraması etkinleştirildiğinde televizyon, uydu üzerinden ilgili yayın ağına ilişkin kanal bilgilerini kullanarak daha kapsamlı bir tarama gerçekleştirebilir. Samsung'un kendi prosedüründe tarama modu şifresiz seçildikten sonra şebeke ayarının etkinleştirilmesi ve taramanın başlatılması öneriliyor.

Kanal araması sırasında hiçbir kanal bulunamıyorsa sorunun yalnızca frekans değerinden kaynaklandığı düşünülmemelidir. Çanak antenin yönü, uydu kablosunun bağlantısı, LNB, merkezi uydu sistemi ve sinyal kalitesi de kontrol edilmelidir.

SAMSUNG KANAL KURULUMU NASIL YAPILIR?

Samsung kanal kurulumu yapılırken ilk olarak televizyonun yayın kaynağının doğru olduğundan emin olunmalıdır. Samsung, dahili uydu alıcısı kullanılan televizyonlarda kanal ayarlarının TV'nin Yayın menüsü üzerinden gerçekleştirilebildiğini belirtiyor.

Yeni bir kurulum sonrasında uygulanabilecek temel yol şu şekildedir:

Kumanda > Ayarlar/Tüm Ayarlar > Yayın > Uzman Ayarları > Uydu Sistemi

Buradan Türksat 42E seçildikten sonra LNB ve DiSEqC yapılandırması kontrol edilir. Daha sonra manuel ayarlama veya otomatik kanal taraması seçeneklerinden ihtiyaca uygun olan kullanılabilir.

KURULUM ÖNCESİNDE KONTROL EDİLMESİ GEREKENLER

Kanal aramasına başlamadan önce şu noktaları kontrol etmek, başarısız tarama ihtimalini azaltır:

Televizyonun kaynak bölümünün TV olarak seçildiğinden emin olun.

Uydu kablosunun TV'nin uydu girişine doğru şekilde takıldığını kontrol edin.

Dahili uydu alıcısı kullanıldığından emin olun.

Çanak antenin Türksat uydusuna doğru yönlendirilmiş olması gerekir.

Merkezi uydu sistemi kullanılıyorsa doğru DiSEqC portunun seçildiğini kontrol edin.

Sinyal gücü ve sinyal kalitesini kontrol edin.

Televizyonun modeline göre menü isimlerinin değişebileceğini göz önünde bulundurun.

Samsung, televizyonun model bilgisinin Menü/Ayarlar/Destek bölümünden görüntülenebileceğini de belirtiyor. Bu bilgi, doğru kanal kurulum talimatını bulmak açısından önemlidir.

OTOMATİK KANAL TARAMASI MI, MANUEL TARAMA MI?

Otomatik tarama, televizyonun ulaşabildiği yayınları daha geniş biçimde taramak isteyen kullanıcılar için pratik bir yöntemdir. Özellikle ilk kurulumda veya kanal listesinin tamamen yenilenmesi gerektiğinde tercih edilebilir.

Manuel tarama ise belirli bir frekanstaki kanalı eklemek, mevcut kanal listesindeki eksik bir yayını bulmak veya yalnızca belirli bir transponderi taramak için daha kontrollüdür.

Bu nedenle kanal listesinin tamamı kaybolmuşsa otomatik kurulum; yalnızca birkaç kanal eksikse manuel ayarlama daha mantıklı olabilir.

KANALLAR BULUNAMIYORSA NE YAPILMALI?

Tarama tamamlandığı halde kanal bulunamıyorsa tekrar tekrar frekans değiştirmek her zaman çözüm olmayabilir. Öncelikle sinyal durumunun incelenmesi gerekir.

Samsung, kanal bulunamaması durumunda çanak anten ve uydu kablolarının kontrol edilmesini ve gerekirse bir uydu anteni hizmet sağlayıcısından destek alınmasını öneriyor.

Özellikle sinyal seviyesi sıfıra yakınsa sorun kanal frekansından ziyade bağlantı, LNB, kablo, merkezi sistem veya çanak anten yönüyle ilgili olabilir.

SAMSUNG TV'DE TKGS AYARI NASIL YAPILIR?

TKGS, Türksat Kanal Güncelleme Sistemi anlamına gelir. Sistem, uydu alıcıları ve TKGS destekli Smart TV'lerde kanal bilgilerinin otomatik olarak güncellenmesini sağlamak amacıyla geliştirilmiştir.

Türksat'ın açıklamasına göre TKGS, frekans değişiklikleri ve yeni kanal eklemeleri gibi yayın parametresi güncellemelerini uyumlu cihazlara otomatik olarak aktarır. Böylece kullanıcıların her değişiklikte kanalları tek tek manuel olarak araması gerekmez.

Samsung'un güncel F serisi televizyonlar için yayımladığı yönergede TKGS üzerinden otomatik uydu kanal taraması için Ayarlar > Tüm Ayarlar > Genel ve Gizlilik > Yayın > Otomatik Ayarlama Ayarları > Otomatik Ayarlama yolunun izlendiği belirtiliyor. Ardından anten tipi TKGS, anten bağlantı türü ise Tek olarak seçiliyor.