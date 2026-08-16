Türksat uydu yayınlarında gerçekleştirilen frekans düzenlemesinin ardından bazı televizyon ve uydu alıcılarında kanal listelerinin güncellenmesi gerekebilir. Özellikle ekranda “Sinyal Yok”, “Kanal Bulunamadı” veya bazı kanalların kaybolduğu yönünde uyarılarla karşılaşan kullanıcıların, cihazlarının kanal güncelleme yöntemini kontrol etmesi önem taşıyor.15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece gerçekleştirilen düzenlemenin ardından TKGS ( Türksat Kanal Güncelleme Sistemi) uyumlu cihazlarda kanal ve frekans bilgilerinin otomatik olarak yenilenmesi bekleniyor. Peki, kanal araması nasıl yapılır? Otomatik kanal arama nasıl yapılır? TKGS otomatik kanal güncelleme özelliği nasıl açılır? Detaylar haberimizde.

TÜRKSAT 3A FREKANS DEĞİŞİKLİĞİ SONRASI NEDEN KANALLAR KAYBOLABİLİR?

Uydu yayınlarında kanalın ekranda görüntülenebilmesi için yalnızca kanal adı yeterli değildir. Uydu alıcısının ilgili yayının frekans, polarizasyon, sembol oranı ve FEC gibi teknik parametrelerini doğru şekilde bilmesi gerekir.

Bir yayın başka bir frekansa taşındığında eski kanal listesi güncel kalırsa cihaz eski yayın parametresini aramaya devam edebilir. Bunun sonucunda kanalın üzerinde “Sinyal Yok” uyarısı görülebilir veya kanal listesinde ilgili yayın hiç bulunmayabilir.

Burada TKGS önemli bir kolaylık sağlıyor. Türksat'a göre TKGS, uydu alıcısı veya televizyona kanal bilgilerini ileterek kanal listesinin güncel tutulmasını sağlıyor. Böylece kullanıcıların her frekans değişikliğinde tek tek teknik parametre girmesine gerek kalmıyor.

Ancak bunun çalışabilmesi için cihazın TKGS uyumlu olması ve ilgili özelliğin cihazdaki ayarlarda etkin durumda bulunması gerekiyor.

KANAL ARAMASI NASIL YAPILIR?

Kanal araması yapmadan önce televizyonun veya harici uydu alıcısının Türksat uydusuna bağlı olduğundan emin olunmalıdır. İşlem genel olarak şu sırayla gerçekleştirilir:

Kumandadan Menü veya Ayarlar bölümünü açın.

Kanal, Yayın, Kurulum ya da Uydu Ayarları bölümüne girin.

Uydu listesinden Türksat 42° Doğu seçeneğini kontrol edin.

Kanal Arama, Uydu Arama, Şebeke Arama veya benzer isimli seçeneği açın.

Cihaz TKGS destekliyorsa öncelikle TKGS ayarlarını kontrol edin.

TKGS bulunmuyorsa manuel veya şebeke taraması başlatın.

Tarama tamamlandıktan sonra yeni bulunan kanalları kaydedin.

Menü isimleri televizyon üreticisine göre değişebileceği için tek bir tuş kombinasyonu bütün cihazlarda geçerli değildir.

TARATMA ÖNCESİNDE UYDU AYARLARINI KONTROL EDİN

Kanal taraması başlamadan önce uydu seçiminde yanlış bir uydu bulunması, doğru frekans girilse dahi sonuç alınamamasına neden olabilir.

Ayrıca anten kablosunun ve LNB bağlantısının sağlam olması gerekir. Türksat'ın teknik rehberinde düşük kaliteli veya uzun kabloların sinyal seviyesini düşürebileceği, eski uydu alıcılarında ise yazılım kaynaklı yayın alma problemlerinin görülebileceği belirtiliyor.

Bu nedenle yalnızca kanal listesini değiştirmek yerine sinyal seviyesi ve sinyal kalitesinin de kontrol edilmesi önemlidir.

OTOMATİK KANAL ARAMA NASIL YAPILIR?

Otomatik kanal arama, cihazın mevcut uydu üzerindeki yayınları tarayarak ulaşabildiği kanalları kanal listesine eklemesini sağlar. Ancak burada “otomatik kanal arama” ile “TKGS otomatik güncelleme” aynı işlem değildir.

Otomatik taramada cihaz belirlenen uydu ve arama parametreleri üzerinden yayınları tarar. TKGS'de ise Türksat tarafından sağlanan kanal bilgileri kullanılarak uyumlu cihazlardaki kanal listesi otomatik şekilde güncellenebilir. Türksat, TKGS'nin temel amacının kullanıcıların manuel kanal araması yapma ihtiyacını azaltmak olduğunu belirtiyor.

Otomatik kanal araması için genel olarak:

Ayarlar menüsüne girilir.

Kanal Kurulumu / Uydu Kurulumu seçilir.

Türksat uydusu seçilir.

Otomatik Arama veya Otomatik Kanal Tarama açılır.

Arama başlatılır.

İşlem tamamlandığında bulunan kanallar kaydedilir.

Bazı cihazlarda “Şebeke Arama” seçeneğinin ayrıca açılması gerekebilir. Özellikle kanal ve frekans değişikliklerinin ardından şebeke taraması, yalnızca mevcut kanal listesini yeniden taramaktan daha uygun olabilir.

TKGS OTOMATİK KANAL GÜNCELLEME ÖZELLİĞİ NASIL AÇILIR?

TKGS destekli bir televizyon veya uydu alıcısında otomatik kanal güncelleme özelliğinin açık olması, gelecekte meydana gelebilecek kanal ve frekans değişikliklerinin kullanıcı tarafından tekrar tekrar manuel olarak aranması ihtiyacını azaltır.

Türksat'ın açıklamasına göre TKGS uyumlu cihazlarda televizyon ve radyo kanallarındaki frekans değişiklikleri ile yeni kanal eklemeleri otomatik olarak güncellenebiliyor.

Genel olarak özellik şu şekilde kontrol edilir:

Menü veya Ayarlar ekranını açın.

Kanal Ayarları, Uydu Ayarları, Kaynak Ayarları veya Kurulum bölümüne girin.

Menü içerisinde TKGS seçeneğini bulun.

TKGS'yi Etkinleştir / Açık konuma getirin.

Varsa Otomatik Kanal Güncelleme seçeneğini aktif edin.

Ayarları kaydedin.

Gerekirse televizyonu veya uydu alıcısını yeniden başlatın.

Bazı cihazlarda TKGS seçeneği doğrudan görünmeyebilir. Bunun nedeni cihazın TKGS uyumlu olmaması veya üretici yazılımında bu özelliğin farklı bir menü altında sunulması olabilir.

Bu noktada cihazın kullanım kılavuzunda TKGS, otomatik kanal güncelleme veya Türksat Kanal Güncelleme Sistemi ifadelerinin aranması faydalıdır.

TKGS AÇILDIKTAN SONRA KANALLAR NE ZAMAN GÜNCELLENİR?

TKGS'nin çalışma mantığında kanal bilgilerinin Türksat tarafından sağlanan güncelleme verileri üzerinden cihaz tarafından işlenmesi bulunuyor. Dolayısıyla kullanıcıların her frekans değişikliğinde bütün kanalları tek tek araması gerekmiyor.

Bununla birlikte güncellemenin gerçekleşme şekli cihazın üreticisine ve yazılımına göre değişebilir. Bu nedenle TKGS'yi açtıktan sonra kanal listesinin hemen değişmemesi, tek başına sistemin çalışmadığı anlamına gelmez.

Gerekirse cihazı bekleme moduna alıp yeniden açmak veya kanal güncelleme menüsünü kontrol etmek yararlı olabilir.

TKGS DESTEĞİ YOKSA NE YAPILMALI?

Televizyon veya uydu alıcısı TKGS desteklemiyorsa kullanıcıların manuel şebeke/ağ taraması yapması gerekir.

Türksat'ın resmi anten ayarı sayfasında, TV/radyo yayınlarının otomatik olarak güncellenebilmesi için Türksat Tanıtım Yayını parametrelerinin manuel girilmesi ve network search/şebeke arama özelliğinin etkinleştirilmesi gerektiği belirtiliyor.

Güncel Türksat teknik sayfasında verilen parametreler şöyledir:

Frekans

Polarizasyon

Sembol Oranı

FEC

12380 MHz

V (Dikey)

27500

3/4

12423 MHz

H (Yatay)

30000

3/4

Türksat, 12380 MHz/V/27500/FEC 3/4 değerini Avrupa ve Türkiye kapsaması için; 12423 MHz/H/30000/FEC 3/4 değerini ise Orta Asya ve Türkiye için Tanıtım Yayını parametresi olarak veriyor.

Bu değerlerden uygun olanı cihazın manuel transponder/frekans ekleme bölümüne girip Şebeke Arama: Açık seçeneğiyle tarama yapılabilir.

MANUEL ŞEBEKE TARAMASI NASIL YAPILIR?

Genel işlem adımları şu şekildedir:

Menü > Kurulum/Ayarlar bölümünü açın.

Uydu Ayarları seçeneğine girin.

Türksat 42° Doğu uydusunu seçin.

Manuel Arama / Transponder Ekleme bölümünü açın.

Frekans olarak 12380 MHz değerini girin.

Polarizasyonu V (Dikey) seçin.

Sembol oranını 27500 olarak belirleyin.

FEC seçeneğini 3/4 olarak ayarlayın veya cihaz destekliyorsa Otomatik bırakın.

Şebeke Arama / Network Search seçeneğini Açık konuma getirin.

Aramayı başlatın.

Tarama bittiğinde bulunan kanalları kaydedin.

Türksat'ın kendi teknik açıklaması da uydu alıcılarında otomatik güncelleme için Tanıtım Yayını parametrelerinin girilmesini ve network search özelliğinin aktif edilmesini öneriyor.

“SİNYAL YOK” UYARISI ALANLAR NE YAPMALI?

TÜRKSAT 3A düzenlemesinin ardından ekranda “Sinyal Yok” uyarısı görülmesi halinde doğrudan anteni değiştirmek veya çanak anteni yeniden yönlendirmek gerekmeyebilir.

Öncelikle şu sıra izlenmelidir:

1. Cihazın TKGS desteğini kontrol edin.

TKGS destekleniyorsa kanal listesinin otomatik güncellenip güncellenmediğine bakın.

2. TKGS ayarının açık olup olmadığını kontrol edin.

Özellik kapalıysa etkinleştirilmesi gerekebilir.

3. TKGS yoksa şebeke taraması yapın.

12380 MHz V 27500 3/4 veya 12423 MHz H 30000 3/4 parametrelerinden uygun olanı kullanarak network search gerçekleştirin.

4. Sinyal seviyesini kontrol edin.

Hiçbir kanalda sinyal alınamıyorsa sorun yalnızca kanal listesinden kaynaklanmayabilir. Anten, LNB, kablo veya uydu alıcısı bağlantıları incelenmelidir.

Türksat da antenin uyduya doğru şekilde yönlendirilmesinin yayınların sorunsuz alınması açısından kritik olduğunu belirtiyor.

TÜRKSAT 4A UYDU FREKANSI BİLGİLERİ

Burada önemli bir ayrım bulunuyor: Kanal arama işlemi için güncel resmi Türksat teknik sayfasındaki parametreler esas alınmalıdır. Kullanıcıların farklı internet sitelerinde eski geçiş dönemlerinden kalan frekans bilgileriyle karşılaşması mümkün.

Güncel Türksat anten ayarı sayfasında Türkiye için verilen Tanıtım Yayını parametrelerinden biri:

12380 MHz – V (Dikey) – 27500 – FEC 3/4

Diğer parametre ise:

12423 MHz – H (Yatay) – 30000 – FEC 3/4

olarak yer alıyor.

Bu nedenle eski frekans listelerindeki bilgiler yerine, kanal araması yapılırken Türksat'ın güncel frekans listesinin kontrol edilmesi daha güvenlidir. Türksat'ın resmi frekans listesinde kanal, frekans, polarizasyon, sembol oranı, FEC ve uydu gibi bilgiler ayrı ayrı görüntülenebiliyor.