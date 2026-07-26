Bakan Uraloğlu: Türksat filomuza yeni nesil bir uydu kazandırıyoruz

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Katar ile kurduğumuz stratejik ortaklık sayesinde Türksat filomuza yüksek veri kapasiteli yeni nesil bir uydu kazandırıyoruz" dedi.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türksat-Biruni uydusunun Türkiye'nin uydu haberleşme altyapısında yeni bir dönemin kapısını aralayacağını ifade etti. Bakan Uraloğlu, "Katar ile kurduğumuz stratejik ortaklık sayesinde Türksat filomuza yüksek veri kapasiteli yeni nesil bir uydu kazandırıyoruz. Bu proje ile hem filomuzu büyütüyor hem de ülkemizin uzaydaki etkinliğini ve küresel uydu pazarındaki rekabet gücünü de artırıyoruz" dedi. Bakan Uraloğlu, uydunun adını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiğini ifade etti.

'UYDU HABERLEŞME ALTYAPIMIZI DA DAHA GÜÇLÜ HALE GETİRECEĞİZ'

Türksat-Biruni'nin 50 derece Doğu yörüngesinde görev yapacağını belirten Bakan Uraloğlu, "Yüksek veri kapasiteli Ka-Bant teknolojisine sahip yeni uydumuz, Türksat'ın hizmet kapasitesini önemli ölçüde artıracak. Katar finansmanıyla hayata geçirilecek proje sayesinde filomuza yeni nesil bir uydu kazandırırken uydu haberleşme altyapımızı da daha güçlü hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.

'KAYNAKLARIMIZ DAHA VERİMLİ KULLANILACAK'

İş birliğinin yalnızca yeni bir uydu yatırımı olmadığını belirten Bakan Uraloğlu, "Es'hailSat ile kurduğumuz ortaklık kapsamında iki şirketin uydu varlıkları, yer altyapıları, dağıtım ağları ve müşteri portföyleri birlikte değerlendirilecek. Altyapı yatırımlarının paylaşılmasıyla kaynaklarımızı daha verimli kullanacak, Türksat-Biruni'nin ticari potansiyelini ilk günden itibaren en üst seviyeye çıkaracağız. Türksat'ın kullanımına sunulacak 50 gigabit saniyeye kadar ilave kapasiteyle ülkemizin uydu haberleşme altyapısını daha da güçlendireceğiz" dedi.

'FREKANS VE YÖRÜNGE HAKLARIMIZ KORUNMAYA DEVAM EDECEK'

Projenin Türkiye'nin stratejik haklarını koruyarak yürütüldüğünü vurgulayan Bakan Uraloğlu, "50 derece Doğu yörüngesindeki frekans ve yörünge haklarımız korunmaya devam edecek. Bu proje kapsamında herhangi bir hak devri söz konusu olmayacak. Es'hailSat tarafından üretilecek olan uydu, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) nezdinde Türksat adına kayıtlı olacak. Böylece hem mevcut haklarımızı güvence altına alacak hem de filomuza yeni nesil bir uydu kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

'DAHA GÜÇLÜ BİR HİZMET AĞI OLUŞTURACAĞIZ'

Türksat-Biruni'nin geniş bir coğrafyada hizmet vereceğini belirten Bakan Uraloğlu, "Katar ile kurduğumuz ortaklık sayesinde Orta Doğu, Kuzey Afrika, Avrupa, Orta Asya ve Sahra Altı Afrika'da çok daha güçlü bir hizmet ağı oluşturacağız. Türksat'ın teknik altyapısını Es'hailSat'ın bölgesel gücüyle birleştirerek küresel ölçekte yeni fırsatlar elde edeceğiz" dedi.

'DAHA GÜÇLÜ ÇÖZÜMLER SUNACAĞIZ'

Yeni uydunun birçok kritik alanda önemli katkılar sağlayacağını belirten Bakan Uraloğlu, "Yüksek kapasiteli geniş bant internet hizmetlerinin yanı sıra havacılık ve denizcilik mobilite hizmetleri, kamu kurumlarımızın haberleşme ihtiyaçları ve kurumsal veri iletişimi alanlarında da daha güçlü çözümler sunacağız. Artan bağlantı ihtiyacına çok daha yüksek kapasiteyle cevap vereceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Türksat-Biruni'nin, Türkiye'nin uzay vizyonuna önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Bu proje, Türkiye ile Katar arasındaki stratejik iş birliğini uzay ve uydu teknolojileri alanında daha ileri seviyeye taşıyacak. Türksat-Biruni ile ülkemizin uydu haberleşmesindeki etkinliğini artırırken küresel uydu pazarındaki konumumuzu da daha da güçlendireceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı