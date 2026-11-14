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TÜRKSAT, şebekenin ulaşmadığı yerler için güneş enerjili uydu Wi-Fi geliştirdi

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TÜRKSAT, elektrik şebekesi ve karasal haberleşmenin ulaşmadığı yerler için güneş enerjili uydu destekli Wi-Fi sistemi geliştirdi. Şebekeden bağımsız sistem, kırsalda yaşayan vatandaş ve öğrencilerin e-Devlet, eğitim, sağlık ve bankacılık hizmetlerine erişmesini sağlayacak.

TÜRKSAT AŞ, karasal haberleşme hatlarının ve elektrik şebekesinin ulaşamadığı bölgelere kesintisiz internet erişimi sağlamak amacıyla "Güneş Enerjili Uydu Destekli Kamusal Wi-Fi Sistemi"ni geliştirdi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre TÜRKSAT AŞ, coğrafi koşullar nedeniyle karasal iletişim hatlarının ve elektrik şebekesinin ulaşamadığı noktalar için yeni bir hizmeti devreye alıyor.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sistem, güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretecek ve internet bağlantısını TÜRKSAT uyduları üzerinden sağlayacak. Şebekeden bağımsız (off-grid) çalışacak sistemin, hem kırsal bölgelerde kamu hizmetlerinin sürekliliğini sağlaması hem de endüstriyel saha operasyonlarında ihtiyacı karşılaması hedefleniyor.

Uydu haberleşmesi, güneş enerjisi ve geniş alan kablosuz ağ teknolojilerini bir araya getiren sistem, özellikle fiber optik kablolamanın ve baz istasyonu kurmanın zor olduğu bölgelerde iletişim ihtiyacını karşılayacak.

Kırsal bölgelerde dijital hizmetlere erişim sağlayacak

Yüksek verimli güneş panelleri ve lityum batarya grubuyla donatılan sistem, gündüz güneş enerjisinden elektrik üreterek hem çalışacak hem de bataryalarını şarj edecek. Gece saatlerinde veya güneş ışığının yetersiz olduğu hava koşullarında ise depolanan enerjiyle hizmet vermeyi sürdürecek.

VSAT uydu terminali üzerinden sağlanan internet bağlantısı, Sky-WiFi teknolojisiyle geniş bir alana dağıtılacak. Böylece uzak köyler, yaylalar ve kırsal yerleşimlerde yaşayan vatandaşlar ile öğrenciler, e-Devlet, eğitim, sağlık ve bankacılık gibi dijital hizmetlere bulundukları yerden erişebilecek.

İhtiyaca göre ölçeklendirilebilen sistemin, şehir merkezlerinden uzakta yürütülen sahra operasyonlarında da kullanılması planlanıyor.

Maden ocakları, petrol ve enerji arama sahaları, baraj ve otoyol inşaatları ile geniş tarım arazilerinde görev yapan saha mühendisleri, sistem aracılığıyla merkez ofisleriyle anlık veri paylaşımı gerçekleştirebilecek.

Afet ve acil durumlarda görev yapacak

Şehir elektriğine ve karasal haberleşme hatlarına ihtiyaç duymayan sistem, afet ve acil durumlarda geçici toplanma alanları ile arama kurtarma sahalarında da iletişim altyapısı olarak görev yapabilecek.

TÜRKSAT AŞ tarafından geliştirilen sistemin, askeri sahra görevleri, sınır güvenliği ve enerji aramaları gibi hassas operasyonlarda da kullanılması öngörülüyor.

Yabancı menşeli iletişim sistemlerine olan dışa bağımlılığı ortadan kaldıran yapı, küresel tedarik zincirinde yaşanabilecek kısıtlamalardan veya olası dış müdahalelerden de etkilenmeyecek şekilde tasarlandı. Kurulum, bakım, yedek parça tedariki ve sahadaki özel ihtiyaçlara göre yazılım geliştirme süreçlerinin TÜRKSAT mühendisleri tarafından yürütülmesi, hem siber güvenlik açısından tam kontrol sağlayacak hem de kamu kaynaklarının yurt içinde kalmasına katkıda bulunacak.

Wi-Fi 6 teknolojisiyle geniş kapsama alanı sunacak

Farklı saha ve kapasite ihtiyaçlarına göre anten, modem ve güç seçenekleriyle projeye özel boyutlandırılabilen sistemin kablosuz erişim altyapısında ileri teknoloji donanımlar kullanılıyor.

Wi-Fi 6 teknolojisinin yanı sıra sinyal yönlendirme ve çoklu anten özellikleriyle donatılan Sky-WiFi altyapısı, açık alanlarda ve zorlu saha koşullarında çok sayıda kullanıcının aynı anda bağlantı kurmasına imkan sağlayacak.

Merkezi yönetim altyapısıyla işletilecek sistemde kullanıcı doğrulama ekranları ve erişim kayıtlarının yasal mevzuata uygun tutulmasını sağlayan RADIUS/NAS loglama altyapısı bulunuyor. Ayrıca, güvenlik duvarı ve sanal ağ (VLAN) ayrımlarıyla ağ trafiğinin kontrol altında tutulması sağlanacak.

Kaynak: AA
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