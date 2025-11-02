Türksat ile Sri Lanka arasında kapasite anlaşması imzalandı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sri Lanka'nın önde gelen yayın platformu Freesat Lanka ile Türksat arasında kapasite sözleşmesi imzalandığını duyurarak, ülkenin 50 televizyon kanalının kasım ayı içinde Türksat 6A üzerinden yayın yapmaya başlayacağını bildirdi.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A üzerinden uluslararası ölçekte yeni bir anlaşmaya imza atıldığını açıkladı. Yapılan iş birliği kapsamında Güney Asya'nın en güneyindeki ada ülkesi Sri Lanka'da yayıncılık alanında büyük bir adım atıldığını belirten Uraloğlu, Sri Lanka'nın önde gelen televizyon platformu Freesat Lanka ile kapasite sözleşmesi imzalandığını duyurdu. Bakan Uraloğlu, anlaşma sayesinde ülkenin 50 televizyon kanalının kasım ayı içinde artık Türksat 6A üzerinden kesintisiz yayın yapmaya başlayacağını vurgulayarak, "Bölgenin en güçlü teleport altyapısına sahip firmalarından biri olan Freesat Lanka, Türksat 6A sayesinde Sri Lanka'da yüksek kaliteli ve güvenilir televizyon hizmetini sunmaya devam edecek ve Türksat 6A sayesinde Türksat uydularının kapsama alanına giren 5 milyar nüfusa ulaşacak. Bu anlaşma, Türkiye'nin uydu kapasitesinin uluslararası pazarda hizmet ihracatına dönüştüğü stratejik bir adım oldu" ifadelerini kullandı.

'ŞİMDİYE KADAR ATILMIŞ EN GÜÇLÜ ADIMLARDAN BİRİ'

Bakan Uraloğlu, söz konusu anlaşmanın Türksat 6A'nın Türkiye'nin uzaydaki en stratejik hamlelerinden biri olduğu görüşünü pekiştirdiğini ifade ederek, Türkiye'nin kendi teknolojisiyle dünyaya hizmet sunabilen bir ülke haline geldiğini ispatladığını bildirdi. Yapılan anlaşmanın Türkiye'nin uydu ihracatında yeni bir dönemin başlangıcı olduğuna da işaret eden Uraloğlu, "Sri Lanka'nın 50 televizyon kanalı artık yayınlarını Türksat 6A üzerinden sürdürüyor. Bu sadece bir kapasite kiralaması değildir; Türkiye'nin uzaydaki gücünün, küresel yayıncılık pazarındaki iddiasının çok net bir göstergesidir. Bu anlaşma, Türkiye'nin uydu hizmetleri ihracatında şimdiye kadar atılmış en güçlü adımlardan biridir. Bugün birçok ülkenin sahip olmadığı bir yayın kapasitesi, Türksat üzerinden dünya pazarının hizmetine sunuluyor" dedi.

'TÜRKİYE İZLEYEN DEĞİL, YÖN VEREN ÜLKELER ARASINDA'

Bakan Uraloğlu, Sri Lanka'ya yapılan ihracatın Türksat'ın uluslararası rekabette geldiği seviyeyi de gözler önüne serdiğini belirterek, "Türksat 6A ile birlikte Türkiye, dünya uydu pazarında yalnızca izleyen değil, yön veren ülkeler arasına girmiştir. Bugün dünyanın en büyük uydu şirketleriyle aynı masada oturuyoruz, aynı pazara hizmet veriyoruz. Bu anlaşma, bunun en net göstergesidir. Bugün Sri Lanka'da kurulan bir televizyon stüdyosu, Türksat altyapısı sayesinde milyonlarca haneye aynı anda ulaşabiliyor. Bir ülkenin uluslararası yayıncılık pazarında söz sahibi olması, ancak böylesine geniş bir kapsama alanı ve güçlü bir uydu altyapısıyla mümkündür. Bu tablo, 'Türkiye artık kendi yerli ve milli ürünleri ile uydu teknolojilerinde küresel bir oyuncudur' demenin en somut, en güçlü ispatıdır. Bu anlaşma ile yalnızca yayın taşıyoruz gibi görünse de aslında Türkiye'nin teknolojik yetkinliğini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini ihraç ediyoruz. 6A ile yalnızca hizmet ihraç etmiyoruz; teknoloji ihraç ediyoruz, marka değeri ihraç ediyoruz" açıklamasında bulundu.