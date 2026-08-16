Türksat güncel kanal frekansları listesi (TÜRKSAT 4A) TRT1, Kanal D, ATV, Star TV, TV8 ve NOW TV güncel uydu frekans ayarları nasıl yapılır?

Televizyon ekranında bir anda “Sinyal Yok”, “Servis Yok” veya “Kanal Bulunamadı” uyarısı görmek, özellikle çok sayıda kanalın aynı anda kaybolması halinde izleyiciler için kafa karıştırıcı olabilir. Böyle bir durumda ilk yapılması gereken çanağı hemen değiştirmek değil, televizyonun kanal listesini ve uydu ayarlarını kontrol etmektir. (TÜRKSAT 4A) TRT1, Kanal D, ATV, Star TV, TV8 ve NOW TV güncel uydu frekans ayarları nasıl yapılır?

2026 GÜNCEL ULUSAL KANAL FREKANS LİSTESİ

2026 yılında kanal araması yaparken yalnızca frekans numarasını girmek yeterli değildir. Televizyonun ilgili yayını bulabilmesi için polarizasyon, sembol oranı ve gerekiyorsa FEC bilgilerinin de doğru olması gerekir.

Örneğin bir frekansta H yazıyorsa bu, yatay polarizasyon anlamına gelir. V ise dikey polarizasyondur.

Bu nedenle ekranda frekans bölümüne yalnızca “12053” yazıp arama yapmak yerine, cihazın istediği diğer değerlerin de doğru girilmesi gerekir.

TÜRKSAT'ın resmi frekans listesi düzenli olarak güncellendiğinden, kanal ayarı yapılırken en güvenilir kaynak TÜRKSAT'ın kendi frekans veri tabanıdır.

1. KANAL D GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ

Kanal D televizyonunuzda görünmüyorsa ilk olarak manuel kanal arama bölümüne girmeniz gerekir.

Kanal D HD için TÜRKSAT'ın resmi listesinde 12245 MHz frekans, H yatay polarizasyon, 27500 sembol oranı ve 5/6 FEC bilgileri yer alıyor. Bu değerlerle TP taraması başlatıldığında ilgili yayınların bulunması mümkün oluyor.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, aynı frekansta yalnızca Kanal D'nin bulunmamasıdır. Bir transponder üzerinde birden fazla televizyon ve radyo yayını taşınabildiği için doğru frekans tarandığında başka kanalların da listeye eklenmesi normaldir.

Kanal D bulunamıyorsa frekansın yanında özellikle H/V seçiminin doğru olup olmadığını kontrol edin. H yerine V seçilmesi, doğru frekans numarası yazılmış olsa bile kanalın bulunmamasına neden olabilir.

2. ATV GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ

ATV'yi yeniden televizyona eklemek isteyen izleyicilerin kullanabileceği resmi TÜRKSAT kaydında ATV yayınları 12053 MHz frekansta yer alıyor.

Manuel arama ekranında frekans bölümüne 12053, polarizasyon bölümüne H, sembol oranına 27500 ve FEC bölümüne 5/6 girilerek arama yapılabilir.

ATV'nin HD ve SD yayınlarıyla ilgili farklı kayıtlar bulunabildiği için televizyonunuzun bulduğu kanalın görüntü kalitesine göre HD yayını tercih edebilirsiniz.

Arama sonucunda ATV çıkmıyorsa aynı frekansı tekrar tekrar girmek yerine televizyonun sinyal kalite değerine bakmak gerekir. Çünkü sinyal kalitesi yoksa sorun frekans bilgisinden değil, uydu bağlantısından kaynaklanıyor olabilir. TÜRKSAT'ın resmi frekans sisteminde kanal bilgilerinin yanı sıra V-PID ve A-PID değerleri de yayımlanıyor.

3. STAR TV GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ

Star TV'nin kaybolması halinde manuel arama seçeneği kullanılabilir.

TÜRKSAT'ın resmi frekans kayıtlarında Star TV için 12015 MHz, H yatay polarizasyon, 27500 sembol oranı ve 5/6 FEC bilgileri bulunuyor.

Bu bilgileri televizyonun manuel TP arama bölümüne girdikten sonra Arama Başlat seçeneğine basmanız yeterlidir.

Tarama tamamlandığında Star TV'nin yanı sıra aynı taşıyıcı üzerinde bulunan diğer yayınların da kanal listenize eklenmesi mümkündür.

4. TRT 1 GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ

TRT 1 için frekans arayan izleyicilerin özellikle dikkat etmesi gereken nokta, TÜRKSAT'ın resmi listesinde birden fazla TRT 1 HD kaydının bulunmasıdır.

TÜRKSAT'ın güncel resmi listesinde 11054 MHz, V polarizasyon, 30000 sembol oranı ve 3/4 FEC değerleriyle TRT 1 HD yayını bulunuyor. Aynı frekansta TRT Haber HD, TRT Çocuk HD, TRT World HD, TRT Türk HD, TRT Müzik HD ve TRT Spor HD gibi başka TRT yayınları da yer alıyor.

Ayrıca resmi listede 12187 MHz, V, 27500, 5/6 değerlerinde de TRT 1 HD kaydı bulunuyor.

Bu nedenle TRT 1'i bulmaya çalışırken internette karşılaşılan eski listeler arasında seçim yapmak yerine TÜRKSAT'ın güncel frekans ekranından kontrol yapmak en doğru yöntemdir.

5. HALK TV GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ

Halk TV için de eski internet içeriklerinde farklı frekanslarla karşılaşılabiliyor.

TÜRKSAT'ın erişilebilen güncel resmi listesinde Halk TV HD, 12685 MHz, V dikey polarizasyon, 30000 sembol oranı ve 2/3 FEC değerleriyle Türksat 3A üzerinde gösteriliyor.

Dolayısıyla eski bir frekans listesindeki değeri doğrudan kullanmak yerine, kanal araması yapılmadan önce TÜRKSAT'ın resmi listesindeki güncel kayıt kontrol edilmelidir.

6. TV8 GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ

TV8 frekansını manuel olarak girmek isteyen izleyicilerin de eski internet listelerine dikkat etmesi gerekiyor.

Özellikle farklı internet sitelerinde birbirinden farklı TV8 frekansları görülebiliyor. Bu nedenle bir değerin “2026 güncel TV8 frekansı” olarak kullanılması için resmi TÜRKSAT kaydında doğrulanması gerekiyor.

TV8'i manuel olarak eklerken televizyonun Uydu Ayarları > Manuel Arama/TP Arama bölümüne girerek TÜRKSAT'ın güncel frekans listesindeki TV8 kaydını esas almak gerekir.

Arama tamamlandığında TV8 bulunmuyorsa sinyal seviyesini kontrol etmek ve gerekirse şebeke taramasını kullanmak daha doğru olacaktır.

7. NOW TV GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ

NOW TV için de benzer bir durum söz konusu. İnternette eski ve yeni yayın parametrelerinin birlikte yer aldığı çok sayıda içerik bulunabiliyor.

Bu nedenle NOW TV frekansını televizyona eklerken yalnızca internetten bulunan bir sayı yazılmamalı; TÜRKSAT'ın resmi frekans veri tabanındaki güncel kayıt kontrol edilmelidir.

Manuel arama ekranında frekans, polarizasyon, sembol oranı ve FEC bilgileri doğru şekilde girildikten sonra TP Tara seçeneğiyle arama başlatılabilir.

TEK BİR İŞLEMLE TÜM KANALLARI BULMA: TÜRKSAT ŞEBEKE TARAMASI (NETWORK SEARCH)

Kanalları tek tek eklemek istemeyen kullanıcılar için en pratik yöntemlerden biri Şebeke Arama (Network Search) özelliğidir.

TÜRKSAT'ın resmi şebeke arama sayfasında farklı paketlere ait taşıyıcılar bulunuyor. Örneğin resmi listede 12423 V 27500, 12423 H 30000, 12458 V 30000, 12559 V 27500, 12345 V 30000 ve 12380 V 27500 gibi şebeke arama frekansları yer alıyor.

Buradaki önemli ayrıntı şudur: Şebeke arama frekansı, tek tek televizyon kanallarının frekansı değildir.

Yani 12380 MHz ile şebeke taraması yapılması, bütün kanalların 12380 MHz'de yayın yaptığı anlamına gelmez. Cihaz bu taşıyıcı üzerinden şebekedeki diğer yayın bilgilerini algılayarak kanal taramasını genişletir.

Bu nedenle televizyonunuzda Network Search, Şebeke Arama veya Ağ Arama seçeneği varsa bu özelliği açarak otomatik tarama yapmak, tek tek frekans girmekten daha kolay olabilir.

MANUEL KANAL EKLEME VE FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

Manuel kanal eklemek aslında birkaç temel adımdan oluşur.

Öncelikle kumandanızdaki Menü tuşuna basın.

Ardından Ayarlar, Kurulum, Uydu Ayarları veya Kanal Ayarları bölümünü açın.

Buradan Manuel Arama, TP Arama, Transponder Arama veya benzer isimdeki seçeneği bulun.

Daha sonra TÜRKSAT'ın güncel listesinden eklemek istediğiniz kanalın frekans bilgilerini alın.

Frekans bölümüne MHz değerini yazın.

Polarizasyon bölümünde H veya V seçin.

Sembol oranını girin.

Cihaz FEC seçmenizi istiyorsa ilgili değeri seçin.

Ardından Ara, Tara, TP Tara veya Arama Başlat butonuna basın.

Tarama tamamlandığında bulunan kanalları kaydetmeyi unutmayın.

Televizyon markasına göre menü isimleri değişebilir. Bu nedenle Samsung, LG, Philips, Vestel, Arçelik, Beko veya farklı bir marka kullanıyorsanız aynı işlemin menüdeki adı farklı olabilir.

TKGS İLE KANALLAR OTOMATİK OLARAK NASIL GÜNCELLENİR?

Eğer televizyonunuz veya uydu alıcınız TKGS, yani Türksat Kanal Güncelleme Sistemi destekliyorsa kanal değişikliklerinin yönetimi çok daha kolay hale gelir.

TÜRKSAT, TKGS'yi uydu alıcılarındaki kanal arama ve güncelleme işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla geliştirilmiş bir sistem olarak tanımlıyor. Sistem, yayın ortamındaki değişikliklere göre kanal listesinin güncel tutulmasına yardımcı oluyor.

Bu nedenle TKGS destekli bir cihaz kullanıyorsanız öncelikle otomatik kanal güncelleme seçeneğinin aktif olup olmadığını kontrol etmek gerekir.

SİNYAL YOK UYARISI ÇIKIYORSA NE YAPILMALI?

Ekranda “Sinyal Yok” yazıyorsa problem her zaman kanal frekansı değildir.

Örneğin frekans doğru girilmiş ancak polarizasyon yanlış seçilmiş olabilir.

Benzer şekilde sembol oranı yanlış girildiğinde de kanal bulunamayabilir.

Hiçbir kanalda sinyal alınamıyorsa ise daha farklı bir problem düşünülmelidir.

Bu durumda;

Çanak anten bağlantısını kontrol edin.

LNB kablosunun televizyona veya uydu alıcısına sağlam takıldığından emin olun.

DiSEqC ayarını kontrol edin.

Uydu olarak doğru Türksat seçildiğinden emin olun.

Sinyal seviyesi ile sinyal kalitesini ayrı ayrı kontrol edin.

Özellikle sinyal seviyesi bulunmasına rağmen kalite çok düşükse anten ayarı, LNB veya kablo bağlantısında problem olabilir.

KANALLAR NASIL GERİ GETİRİLİR?

Kanalların tamamı kaybolduysa tek tek kanal aramak yerine önce otomatik kanal taraması yapılması daha mantıklıdır.

Televizyonun menüsünden uydu kurulum ekranını açın.

Türksat uydu seçimini kontrol edin.

Otomatik kanal aramayı başlatın.

Cihazınızda Şebeke Arama seçeneği bulunuyorsa bunu aktif hale getirin.

Tarama tamamlandıktan sonra kanalları kaydedin.

Buna rağmen bazı kanallar eksik kalıyorsa eksik olan kanalın güncel TÜRKSAT frekansını bulun ve manuel TP taraması yapın.

Bu yöntem, bütün kanal listesini sıfırdan oluşturmak yerine yalnızca eksik yayınları yeniden bulmak açısından da kullanışlıdır.

ÇANAK ANTENİ YENİDEN AYARLAMAK GEREKİR Mİ?

Bir kanalın frekansının değişmesi her zaman çanak antenin yönünün değiştirilmesi gerektiği anlamına gelmez.

Özellikle aynı uydu konumundan yayın alınmaya devam ediliyorsa önce televizyonun kanal ve transponder ayarlarının kontrol edilmesi gerekir.

Çanak antene müdahale etmeden önce otomatik tarama ve manuel TP taraması denenmelidir.

Eğer hiçbir Türksat kanalında sinyal alınamıyorsa o zaman anten, LNB, kablo veya bağlantı sistemi ayrıca kontrol edilmelidir.

TÜM KANALLAR NEDEN AYNI ANDA KAYBOLUR?

Birden fazla kanalın aynı anda kaybolması izleyicinin ilk anda “Televizyon bozuldu” diye düşünmesine yol açabilir. Ancak bunun birçok farklı nedeni olabilir.

Uydu yayınlarında transponder veya kanal parametrelerinde yapılan değişiklikler, eski kanal listesinin güncel yayınlarla eşleşmemesine neden olabilir.

Böyle durumlarda televizyon eski kayıtları kullanmaya devam ettiği için bazı kanallar açılmaz.

Çözüm çoğu zaman yeni bir otomatik tarama, şebeke taraması veya manuel TP taraması yapmaktır.

TÜRKSAT'ın resmi frekans listesi bu nedenle kanal ayarlarında temel başvuru kaynağı olarak kullanılmalıdır.

KANAL FREKANSLARI DEĞİŞTİĞİNDE NE YAPILMALI?

Kanal frekanslarında değişiklik olduğunda kullanıcıların yapması gereken ilk şey panik yapmadan televizyonun kanal güncelleme özelliğini kontrol etmektir.

TKGS varsa: Otomatik güncelleme özelliğini kontrol edin.

TKGS yoksa: Otomatik uydu taraması yapın.

Bazı kanallar hâlâ yoksa: Eksik kanalın güncel frekansını manuel olarak girin.

Hiçbir kanal bulunmuyorsa: Sinyal, LNB, kablo, DiSEqC ve çanak anten ayarlarını kontrol edin.

Böylece gereksiz yere çanak anteni değiştirmek veya televizyonu servise götürmek zorunda kalmadan sorunun kaynağı belirlenebilir.