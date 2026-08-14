Uydu frekansları değişecek mi, TRT 1, ATV, Kanal 4, Star, Show TV, Now TV, TV 8 frekansları değişti mi, yeni frekanslar nasıl ayarlanır?

Uydu yayınlarında yaşanabilecek frekans güncellemeleri, televizyon kanallarına erişimde zaman zaman yeniden kanal araması yapılmasını gerektirebiliyor. Bu nedenle TRT 1, ATV, Kanal 4, Star TV, Show TV, NOW TV ve TV8 izleyicileri “Frekanslar değişti mi, kanallar neden çekmiyor ve yeni uydu frekansları nasıl ayarlanacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte uydu frekanslarına ilişkin merak edilen detaylar...

TÜRKSAT UYDU GEÇİŞİ NE ZAMAN? 16 AĞUSTOS’TA KANAL AYARI DEĞİŞECEK Mİ?

Türkiye’de televizyon ve radyo yayınlarını uydu üzerinden takip eden milyonlarca izleyiciyi ilgilendiren Türksat 3A yayın geçişi için geri sayım başladı. 2008 yılında hizmete giren Türksat 3A’nın teknolojik ömrünün sonuna yaklaşması nedeniyle televizyon ve radyo yayınlarının yeni nesil Türksat uydularına aktarılması planlanıyor. Bu kapsamda özellikle “16 Ağustos’ta kanallar değişecek mi, uydu frekansları yenilenecek mi, yeniden kanal araması yapmak gerekiyor mu?” soruları gündemde.

Türksat 3A’dan yeni nesil uydulara gerçekleştirilecek aktarımın 15 Ağustos 2026’yı 16 Ağustos 2026’ya bağlayan gece yapılması planlanıyor. Geçiş sonrasında bazı televizyon ve uydu alıcılarında kanal listeleri otomatik olarak yenilenirken, eski cihazlarda kullanıcıların manuel tarama yapması gerekebilecek. İşte Türksat uydu geçişi ve kanal ayarlarıyla ilgili merak edilenler...

TÜRKSAT UYDU GEÇİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Türksat 3A üzerindeki televizyon ve radyo yayınlarının yeni nesil Türksat uydularına aktarılması 15 Ağustos’u 16 Ağustos’a bağlayan gece gerçekleştirilecek. Yapılan planlama kapsamında yayınların geçiş sürecinde kesintisiz şekilde devam etmesi hedefleniyor.

Aktarımın ardından televizyon ve radyo yayınlarının mevcut SD ve HD yayın formatlarıyla sürdürülmesi bekleniyor. Böylece izleyicilerin günlük yayın akışında mümkün olduğunca herhangi bir kesinti yaşamaması amaçlanıyor.

UYDU ANTENİNİ YENİLEMEK GEREKECEK Mİ?

Uydu geçişiyle ilgili en çok araştırılan konulardan biri de çanak antenlerin değiştirilip değiştirilmeyeceği oldu. Yayınların aktarılacağı yeni Türksat uyduları, Türksat 3A ile aynı yörünge konumunda bulunuyor.

Bu nedenle kullanıcıların yeni bir çanak anten satın almasına veya mevcut antenin yönünü değiştirmesine gerek olmayacak. Mevcut uydu sistemi üzerinden yayınların takip edilmesine devam edilebilecek.

16 AĞUSTOS’TA KANAL AYARI YAPMAK GEREKİYOR MU?

16 Ağustos sonrasında kullanıcıların herhangi bir işlem yapıp yapmayacağı, sahip oldukları televizyon veya uydu alıcısının teknik özelliklerine göre değişecek. TKGS, yani Türksat Kanal Güncelleme Sistemi bulunan cihazlarda kanal listelerinin otomatik olarak güncellenmesi bekleniyor.

TKGS destekli televizyon ve uydu alıcılarında kullanıcıların manuel frekans girmesine veya yeniden kanal taraması yapmasına gerek kalmayacak. Kanal listesi cihaz tarafından otomatik olarak güncellenecek.

ESKİ UYDU ALICILARINDA KANAL TARAMASI GEREKECEK

TKGS desteği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında ise kullanıcıların geçiş sonrasında yeniden kanal taraması yapması gerekebilir. Yayınların listede görünmemesi halinde cihazın menüsünden şebeke veya ağ taraması seçeneğinin kullanılması gerekiyor.

Manuel tarama yapılırken Türksat tarafından belirtilen güncel parametrelerden biri kullanılabilecek. Taramanın tamamlanmasının ardından cihaz yeni kanal listesini oluşturacak.

TÜRKSAT MANUEL KANAL TARAMA FREKANSLARI

Eski tip uydu alıcılarında kanal araması yapılırken kullanılabilecek frekans bilgileri şu şekilde:

12380 MHz – Dikey (V) – 27500 – FEC 3/4

12423 MHz – Yatay (H) – 30000 – FEC 3/4

Uydu alıcısının menüsünden bu bilgiler girildikten sonra “Şebeke Taraması” veya “Ağ Taraması” seçeneğinin etkinleştirilmesiyle kanal listesinin güncellenmesi sağlanabilecek.

TKGS destekli cihazlarda kanal güncellemesinin otomatik gerçekleşmesi beklenirken, eski uydu alıcılarında şebeke taraması yapılması gerekebilecek.

YENİ UYDU SİSTEMİYLE 4K YAYINLAR ARTABİLECEK

Yeni nesil uydu altyapısının yalnızca mevcut televizyon ve radyo yayınlarının aktarılması açısından değil, gelecekteki yayın teknolojileri açısından da önem taşıması bekleniyor. Daha yüksek kapasite ve sinyal gücüne sahip yeni sistemle birlikte 4K ve Ultra HD yayınların yaygınlaşması için de daha uygun bir altyapı oluşturulması hedefleniyor.

Yeni uydu sisteminin kapsama alanının genişlemesiyle birlikte Türkiye'nin yanı sıra çevre bölgelerde bulunan izleyicilerin de yayınlara daha yüksek kaliteyle erişebilmesi amaçlanıyor. Ayrıca yeni altyapının olumsuz hava koşullarının yayınlar üzerindeki etkisini azaltmaya katkı sağlaması bekleniyor.

16 AĞUSTOS’TA KANALLAR KAYBOLURSA NE YAPILMALI?

Türksat 3A’dan yeni nesil uydulara geçiş sonrasında bazı eski uydu alıcılarında kanalların listeden kaybolması mümkün olabilecek. Böyle bir durumda öncelikle cihaz üzerinden otomatik veya şebeke taraması yapılması gerekiyor.

TKGS destekli televizyonlarda kullanıcıların herhangi bir işlem yapması beklenmezken, eski cihazlarda belirtilen frekanslardan biri kullanılarak kanal taraması gerçekleştirilebilecek. Uydu geçişi nedeniyle çanak antenin değiştirilmesi ya da yönünün yeniden ayarlanması gerekmiyor.

TÜRKSAT UYDU GEÇİŞİNDE İZLEYİCİLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

15 Ağustos’u 16 Ağustos’a bağlayan gece yapılması planlanan yayın aktarımı sonrasında televizyon kullanıcılarının öncelikle cihazlarının TKGS desteğine sahip olup olmadığını kontrol etmesi önem taşıyor. Otomatik güncelleme gerçekleşmezse eski uydu alıcılarında şebeke taraması yapılması yeterli olabilecek.