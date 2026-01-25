Sivasspor Amedspor maçı hangi kanalda, Sivasspor Amedspor nereden CANLI izlenir?

Mücadeleyi Bein Sports Max 1 üzerinden izlemek isteyenler ise Digiturk 82. kanal ve Kablo TV 236. kanal seçeneklerini kullanabilir. Bein Sports Max 1 yayını, Türksat uydu ve internet platformları üzerinden erişilebilir olup, abonelik gerektiren şifreli yayın kapsamındadır.

ATLETICO MADRID – MALLORCA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Atletico Madrid ile Mallorca'nın karşı karşıya geleceği mücadele, futbolseverler tarafından S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

ATLETICO MADRID – MALLORCA MAÇI S SPORT PLUS YAYIN BİLGİLERİ

Karşılaşmayı S Sport Plus üzerinden izlemek isteyen sporseverler, platformun dijital yayın hizmeti aracılığıyla maçı canlı olarak takip edebilir. S Sport Plus, uydu ve internet üzerinden yayın yapmakta olup, karşılaşma şifreli olarak ekranlara gelecektir.

ATLETICO MADRID – MALLORCA MAÇI S SPORT YAYIN BİLGİLERİ

Mücadele aynı zamanda S Sport kanalından da canlı yayınlanacak. S Sport; Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77 ve Vodafone TV 11. kanallar üzerinden izlenebiliyor. Yayın, uydu ve dijital platformlarda abonelik kapsamında sunulmaktadır.

ATLETICO MADRID – MALLORCA MAÇI HANGİ GÜN?

Atletico Madrid ile Mallorca arasındaki La Liga karşılaşması, 25 Ocak Pazar günü futbolseverlerle buluşacak.

ATLETICO MADRID – MALLORCA MAÇI SAAT KAÇTA?

Zorlu mücadele, saat 16.00'da başlayacak.

ATLETICO MADRID – MALLORCA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İspanya La Liga'nın bu önemli karşılaşması, Madrid'de bulunan Wanda Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak.