Haberler

Tele2 Haber nereden nasıl izlenir, Tele2 Haber Youtube Canlı izleme linki var mı?

Tele2 Haber nereden nasıl izlenir, Tele2 Haber Youtube Canlı izleme linki var mı?
Güncelleme:
Yaklaşık üç hafta önce kayyum kararıyla yayın hayatı sona eren TELE1'in tanınan ekran yüzleri, bu kez TELE2 Haber adıyla sosyal medya platformları ve internet üzerinden yeni yayınlarına başladı. Peki TELE2 Haber'e nasıl erişilir, hangi platformlardan izlenebilir ve YouTube üzerinden canlı yayın bağlantısı var mı?

Kayyum sürecinin ardından kapatılan TELE1'in kadrosu, yayıncılığa TELE2 Haber çatısı altında dijital ortamda devam ediyor. İzleyiciler, TELE2 Haber'e nereden ulaşabileceklerini ve YouTube'da canlı yayın imkânı bulunup bulunmadığını merak ediyor.

TELE1'İN ARDINDAN DİJİTAL YENİ BAŞLANGIÇ

Yaklaşık üç hafta önce kayyum kararıyla kapatılan TELE1'in tanınmış ekran yüzleri, bu kez TELE2 Haber adıyla sosyal medya ve internet ortamında yeni yayın dönemine adım attı. TELE1'in yayını, 24 Ekim'de Murat Taylan'ın haber sunduğu esnada saat 19.28'de kayyum tarafından durdurulmuştu. TELE2 Haber de sembolik olarak aynı gün ve aynı saatte, cuma akşamı 19.28'de Murat Taylan'ın sunumuyla dijital yayınlarına başladı.

KAYYUM KARARI VE YAYININ DURDURULMASININ ARDINDAN GELEN AYRILIKLAR

TELE1'e atanan kayyum, 24 Ekim'de yayında olan Murat Taylan'a saat 19.28'de yayını kesmesi yönünde talimat vermişti. Bu gelişmenin ardından kanaldan ayrılan birçok ekran yüzü, kendi yollarını çizerek TELE2 Haber çatısı altında yeniden bir araya geldi.

TELE2 HABER'İN YAYIN HAYATINA BAŞLADIĞI AN

YouTube ve çeşitli internet platformları üzerinden yayın yapma kararı alan TELE2 Haber, ilk yayınını yine sembolik bir vurguyla, cuma akşamı saat 19.28'de başlattı. "Yalanlara teslim olmayacağız" sözleriyle duyurulan açılışta, ilk yayını TELE1'in eski ana haber sunucularından Murat Taylan gerçekleştirdi.

TELE2 Haber'i Yotube'dan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
