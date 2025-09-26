15 Temmuz şehidinin adı Amasya'da yaşatılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz gecesi Türksat'ta şehit düşen Ahmet Özsoy'un adı verilen tünelin 27 Eylül Cumartesi günü hizmete açılacağını açıkladı. Bakan Uraloğlu, Amasya'da yapımı tamamlanan Şehit Ahmet Özsoy Tüneli ve Aydınca Varyantı ile yıllık 50,7 milyon lira tasarruf sağlayacaklarını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Amasya'da yapımı tamamlanan Şehit Ahmet Özsoy Tüneli ve Aydınca Varyantı'nın 27 Eylül Cumartesi günü hizmete açılacağını duyurdu. Bakan Uraloğlu, "15 Temmuz hain darbe girişiminde televizyon yayınlarının kesilmesini engellerken şehit düşen Türksat Tesis Sorumlumuz Ahmet Özsoy'un adını bu projede yaşatacağız" ifadelerini kullandı.

Bin 10 metre uzunluğunda çift tüplü tünel

Bakan Uraloğlu, Amasya ile Tokat'ın Turhal ilçesi arasında hayata geçirilen proje kapsamında bin 10 metre uzunluğunda çift tüplü tünel inşa ettiklerini belirterek, "Varyant giriş noktasında 12 metre uzunluğunda bir adet altgeçit köprüsü ile 2,8 kilometrelik bağlantı yollarını da tamamladık. Böylece projenin toplam uzunluğu 3,8 kilometreye ulaştı" dedi.

Bölünmüş yol standardında ve bitümlü sıcak karışım kaplama ile yapılan tünelin hem konforlu hem de kesintisiz ulaşımı mümkün kılacağını dile getiren Uraloğlu, mevcut yoldaki 210 metrelik yarıçaplı keskin virajın proje ile ortadan kaldırıldığını belirtti. Uraloğlu, yolun 1,1 kilometre kısaldığını da bildirdi. Uraloğlu, "Bölgedeki trafik güvenliğini artıran proje, zorlu kış şartlarının ulaşıma etkisini azaltarak hızlı ve kesintisiz ulaşım imkanı sağlayacak" dedi.

"Yıllık toplam 50,7 milyon lira tasarruf sağlanacak"

Uraloğlu, tünel ve varyant ile mevcut güzergahtaki keskin virajın ortadan kaldırıldığını, yolun 1,1 kilometre kısaldığını ve ulaşımın daha konforlu hale geldiğini belirtti. Projenin bölgedeki trafik güvenliğini artıracağını vurgulayan Uraloğlu, "Bu yatırımla zamandan 30,6 milyon lira, akaryakıttan 20,1 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 50,7 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Ayrıca karbon emisyonunu yılda bin 178 ton azaltacağız" açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu, Amasya'nın coğrafi konumuyla kuzey-güney yönünde Orta Karadeniz sahilini iç kesimlere bağladığını, doğu-batı yönünde de ise İran sınırından Bulgaristan sınırına kadar Anadolu'yu kat eden kuzey hattında bulunması bakımından Türkiye'nin karayolu ulaşımında önem arz ettiğini ifade etti. Uraloğlu, "Proje ile Samsun'dan başlayıp Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya kadar uzanan karayolu aksındaki önemli ticaret ve turizm merkezlerine ulaşım standardını artırdık. Amasya'nın gelişen sosyo-ekonomik yapısına yakışan bu yatırımla hem bölgenin kalkınmasına hem de ülkemizin ulaştırma altyapısına değer katıyoruz" ifadelerini kullandı. - AMASYA