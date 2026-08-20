TÜRKSAT 4A UYDU FREKANS AYARLAMA (TÜM KANALLAR) Kanal frekans ayarı nasıl yapılır?

15 Ağustos Cumartesi gününü 16 Ağustos 2026 Pazar gününe bağlayan gece gerçekleştirilen yayın aktarımının ardından televizyon kullanıcılarının frekans ve kanal güncelleme işlemlerine ilişkin araştırmaları yoğunlaştı. TÜRKSAT 3A üzerinden sunulan televizyon ve radyo yayınlarının diğer Türksat uydularına aktarılmasıyla birlikte, bazı cihazlarda kanal listesinin güncellenmesi gerekiyor. Peki, kanal frekans ayarı nasıl yapılır? Detaylar...

TÜRKSAT 4A UYDU FREKANS AYARLAMA (TÜM KANALLAR)

TÜRKSAT 3A'nın 2008 yılından bu yana televizyon ve radyo yayıncılığında kullanıldığı, teknolojik ve tasarımsal kullanım süresinin sonuna yaklaşması nedeniyle yayınların Türksat uydu filosunda yer alan daha yüksek kapasiteli uydulara aktarılmasının planlandığı açıklandı. Yayın aktarımı 15 Ağustos'u 16 Ağustos 2026'ya bağlayan gece gerçekleştirildi.

Bu süreçte televizyon yayınlarını takip eden kullanıcıların karşılaştığı temel konu, cihazlardaki kanal listesinin güncel yayın bilgileriyle eşleştirilmesi oldu. Özellikle TKGS desteği bulunmayan eski model televizyon ve uydu alıcılarında manuel işlem gerekebiliyor.

Türksat'ın resmi frekans listesinde kanal adı, frekans, polarizasyon, kapsama, sembol oranı ve FEC gibi yayın bilgileri yer alıyor. Bu nedenle manuel işlem yapılacak cihazlarda kullanılacak güncel bilgiler, Türksat'ın resmi frekans listesi üzerinden kontrol edilebilir.

TKGS uyumlu cihazlarda ise kullanıcıların tek tek frekans girmesine gerek bulunmuyor. Türksat Kanal Güncelleme Sistemi, frekans değişiklikleri ve yeni kanal eklemelerini uyumlu televizyon ve uydu alıcılarında otomatik olarak güncelleyebiliyor.

Yayın aktarımının ardından yeni bir uydu anteni kurulması veya mevcut antenin yönünün değiştirilmesi gerekmiyor. Türksat'ın açıklamasına göre yayınların aktarılacağı uydular aynı yörünge konumunda bulunduğundan mevcut uydu antenleri kullanılmaya devam edilebiliyor.

TKGS DESTEKLİ CİHAZLARDA İŞLEM

Televizyon veya uydu alıcısı TKGS destekliyse kanal listesi otomatik olarak güncellenebiliyor. Türksat, TKGS uyumlu cihazlarda manuel kanal araması yapılmasına gerek olmadığını belirtiyor.

Bu nedenle öncelikle kullanılan televizyon veya uydu alıcısının TKGS desteğinin bulunup bulunmadığı kontrol edilmeli. Sistem destekleniyorsa kanal listesinin güncellenmesi otomatik şekilde gerçekleşebilir.

TKGS DESTEĞİ OLMAYAN CİHAZLARDA İŞLEM

TKGS desteği olmayan cihazlarda ise yayın aktarımı sonrasında Şebeke Taraması veya Manuel Kanal Taraması yapılması gerekiyor. Kullanılan cihazın menü yapısına göre seçeneklerin isimleri değişebiliyor.

Bu işlem için cihazın kumandasından Menü, Ayarlar veya Settings bölümüne girilmesi ve ardından cihazda bulunan Kurulum, Kanal Ayarları, Uydu Ayarları ya da Yayın Ayarları seçeneklerinden uygun olanın açılması gerekiyor.

KANAL FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

Kanal frekans ayarı, kullanılan televizyon veya uydu alıcısının menüsünden gerçekleştiriliyor. Cihazın TKGS desteği bulunmuyorsa güncel yayın bilgilerinin manuel olarak girilmesi ve ardından kanal taramasının başlatılması gerekiyor.

1. UYDU KURULUM MENÜSÜNÜ AÇIN

Uydu alıcısının kumandasındaki Menu, Menü veya Settings (Ayarlar) tuşuna basılır.

Açılan ekranda cihazın menü yapısına göre Kurulum, Kanal Ayarları, Uydu Ayarları veya Yayın Ayarları bölümlerinden uygun olan seçilir.

Bu aşamada amaç, uydu ve kanal taramasının yapılabileceği kurulum ekranına ulaşmaktır.

2. TRANSPONDER (TP) MENÜSÜNE GEÇİN

Kurulum ekranında cihazın sunduğu seçenekler arasından TP Listesi, Transponder Listesi, Transponder Ekle veya Manuel Kanal Arama seçeneklerinden uygun olan açılır.

Uydu bölümünde cihazın menüsüne göre Türksat 4A veya Türksat 3A/4A seçeneğinin bulunması gerekebilir.

Yeni bir transponder eklemek için cihazın kumandasındaki ilgili renkli tuş kullanılabilir veya ekrandaki Ekle seçeneği tercih edilebilir. Ardından kullanılacak güncel yayın bilgileri ilgili alanlara girilir.

Manuel kanal aramasında kullanılacak frekans bilgilerinin güncel olması önem taşır. Türksat'ın resmi frekans listesinde yayınlara ilişkin güncel frekans ve teknik bilgiler yayımlanıyor.

3. GÜNCEL YAYIN BİLGİLERİNİ GİRİN

Transponder ekranında cihazın istediği yayın bilgileri ilgili alanlara yazılır. Bu bölümde cihazın menüsüne bağlı olarak frekans, polarizasyon ve sembol oranı gibi bilgiler bulunabilir.

Kullanıcıların kendi cihazında görünen alanlara, güncel yayın bilgilerini doğru şekilde girmesi gerekir. Türksat'ın resmi frekans listesinde kanal adı, frekans, polarizasyon, kapsama, SR ve FEC gibi bilgiler birlikte sunuluyor.

Bu nedenle manuel arama yapılırken kullanılacak bilgilerin Türksat'ın güncel frekans listesinden kontrol edilmesi, yanlış veya eski bir yayın bilgisinin girilmesinin önüne geçer.

4. ŞEBEKE ARAMASINI ETKİNLEŞTİRİN

Arama seçenekleri arasında bulunan Şebeke Araması (Network Search/Network Scan) özelliği Açık (On) konumuna getirilir.

Şebeke araması, seçilen transponder üzerinden uydu yayın bilgilerinin taranmasını ve bağlantılı diğer transponderlerde bulunan kanalların da bulunmasını sağlar.

Böylece kanal güncelleme işlemi sırasında çok sayıda kanalın tek tek frekans bilgileri girilerek aranması yerine şebeke taraması kullanılabilir.

5. KANAL TARAMASINI BAŞLATIN

Tüm ayarlar kontrol edildikten sonra cihazın menüsündeki Aramayı Başlat, Kanal Ara veya OK seçeneğine basılır.

Uydu alıcısı belirlenen yayın bilgileri üzerinden tarama gerçekleştirir ve bulunan kanalları kanal listesine ekler.

Tarama tamamlandığında ekranda bulunan Kaydet seçeneğiyle yapılan değişiklikler onaylanır ve menüden çıkılır.

“SİNYAL YOK” UYARISIYLA KARŞILAŞANLAR

15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece gerçekleştirilen yayın aktarımının ardından kanal ve frekans bilgilerini güncellemeyen bazı cihazlarda yayınlara erişim sorunu yaşanabiliyor. Türksat'ın açıklamasına göre TKGS uyumlu cihazlarda kanal listeleri otomatik olarak güncellenirken, TKGS desteği olmayan cihazlarda manuel kanal arama işlemi yapılması gerekiyor.

Bu nedenle cihazda kanal güncellemesi yapılmadığında öncelikle TKGS desteğinin bulunup bulunmadığı kontrol edilebilir. TKGS bulunmuyorsa uydu kurulum menüsünden manuel kanal taraması veya şebeke taraması gerçekleştirilebilir.

Manuel işlem sırasında kullanılacak yayın bilgileri ise Türksat'ın resmi frekans listesinden kontrol edilebilir. Resmi listede kanalların ilgili frekans ve teknik yayın bilgileri yer alıyor.

Yayın aktarımı nedeniyle anten yönünde değişiklik yapılması gerekmiyor. Türksat, aktarımın aynı yörünge konumundaki uydulara yapılması nedeniyle yeni uydu anteni kurulmasına veya mevcut antenin yön ve ayarlarının değiştirilmesine gerek bulunmadığını belirtiyor.

KANAL LİSTESİ GÜNCELLENDİKTEN SONRA

Tarama işlemi tamamlandıktan sonra bulunan kanallar cihazın kanal listesine eklenir. Kullanılan cihazın menüsünde değişikliklerin kaydedilmesi gerekiyorsa Kaydet seçeneğiyle işlem tamamlanır.

TKGS destekli cihazlarda ise kanal listelerinin otomatik güncellenmesi mümkün olduğundan manuel kanal araması yapılmasına gerek bulunmuyor. Türksat'ın TKGS sistemi, frekans değişiklikleri ve yeni kanal eklemelerini uyumlu cihazlara otomatik olarak aktarabiliyor.

Kullanıcıların cihazlarına ilişkin güncel frekans bilgilerini kontrol etmek için Türksat'ın resmi frekans listesinden yararlanması mümkündür.