Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Şehit Ahmet Özsoy Tüneli'nin Açılışını Yaptı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz kalkışma gecesi Türksat'ta şehit olan Ahmet Özsoy'un adının verildiği tünelin açılışını yaptı. Bakan Uraloğlu, Amasya'da yapımı tamamlanan Şehit Ahmet Özsoy Tüneli ve Aydınca Varyantı ile yıllık 50.7 milyon lira tasarruf sağlanacağını söyledi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Amasya'da yapımı tamamlanan Şehit Ahmet Özsoy Tüneli ve Aydınca Varyantı'nın açılışını yaptı. Açılışa Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya milletvekilleri Hasan Çilez, Haluk İpek, AK Parti Amasya İl Başkanı Galip Uzun, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Bin 10 metre uzunluğunda çift tüp geçişli tünel ile 2,8 kilometrelik bağlantı yolları altgeçit köprüsünün dahil olduğu projenin toplam 3,8 kilometre olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Proje sayesinde keskin virajlar ortadan kaldırıldı. Aydınca yerleşkesindeki transit trafiği de dışa alındı. Güzergah 1,1 kilometre kısaldı, konforlu ve kesintisiz ulaşım sağladık. Yıllık 50,7 milyon lira tasarruf edeceğiz, karbon emisyonunu ise bin 178 ton azaltacağız" dedi.

15 Temmuz hain darbe girişiminde televizyon yayınlarının kesilmesini engellerken şehit olan TÜRKSAT Tesis Sorumlusu Ahmet Özsoy'un adını bu projede yaşatacaklarını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Sadece bir yol kısaltması olarak düşünürseniz eksik olur. Badal Tüneli yıllık 112,8 milyon lira tasarruf sağlıyor ve karbon emisyonunu 626 ton azaltıyor. Amasya'da son 23 yılda ulaşım ve haberleşme altyapısına 51 milyar 714 milyon lira yatırım yapıldı. Bölünmüş yol uzunluğu 29 kilometreden 271 kilometreye, tünel uzunluğu ise 7,8 kilometreden 6 adet tünel ile arttırıldı. Ayrıca Amasya Merzifon Havalimanı da genişletildi ve yolcu sayısı artarak 2024 yılında 125 bin üstünde, bu yılın ilk 8 ayında ise 92 bin üstüne çıktı. Şehit Ahmet Özsoy Tüneli ve Aydınca Varyantı, sadece bir mühendislik eseri değil; üretimin, ticaretin, turizmin ve birliğin yaşam damarıdır. Bölgenin potansiyelini ortaya çıkaracak bir köprüdür. Projenin hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.