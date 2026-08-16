TRT 1 UYDU FREKANS AYARLAMA: TRT 1 frekans ayarı nasıl yapılır? 2026 Türksat 4A güncel TRT 1 frekans listesi!

RT 1 uydu frekans ayarlama işlemi, televizyonunda TRT 1'i bulamayan veya ekranında "Sinyal Yok" uyarısıyla karşılaşan izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki TRT 1 frekans ayarı nasıl yapılır? İşte 2026 yılı için TRT 1'i yeniden izlemek isteyenlerin uygulayabileceği adımlar ve güncel frekans bilgileri...

TRT 1 GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ 2026

TRT'nin resmi uydu frekans bilgilerinde Türkiye kapsama alanı için TRT 1'in Türksat 4A üzerindeki yayın parametreleri 11.958 MHz frekans, V (Dikey) polarizasyon, 27.500 sembol oranı ve 5/6 FEC olarak belirtiliyor.

TRT 1 Türksat 4A frekans bilgileri:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11958 MHz

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 27500

FEC: 5/6

Bu bilgiler televizyon veya uydu alıcısının manuel kanal arama bölümüne girilerek TRT 1'in yeniden bulunması için kullanılabilir.

TRT 1 FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

TRT 1 frekans ayarı nasıl yapılır? sorusunun yanıtı, kullanılan televizyon veya uydu alıcısının modeline göre küçük farklılıklar gösterebiliyor. Ancak genel olarak şu adımlar izleniyor:

Kumandadan Menü, Ayarlar veya Kurulum bölümünü açın.

Kanal Ayarları, Uydu Ayarları veya Uydu Kurulumu menüsüne girin.

Manuel Arama, TP Arama, Transponder veya Kanal Ekle seçeneğini bulun.

Uydu listesinden Türksat 4A ya da cihazınızda bulunuyorsa Türksat 42°E seçimini yapın.

Frekans bölümüne 11958 değerini girin.

Polarizasyonu V (Dikey) olarak seçin.

Sembol oranını 27500 olarak ayarlayın.

FEC seçeneği bulunuyorsa 5/6 değerini seçin.

Arama/Tarama seçeneğini başlatın.

Tarama tamamlandığında bulunan kanalları kaydedin.

İşlem sonrasında TRT 1 kanal listesindeki yerini alacaktır.

TRT 1 NEDEN ÇIKMIYOR? "SİNYAL YOK" SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR?

Frekans bilgileri doğru girildiği halde TRT 1 bulunamıyorsa sorun yalnızca kanal frekansından kaynaklanmayabilir.

Öncelikle girilen frekans, polarizasyon ve sembol oranını yeniden kontrol edin. Ardından televizyon veya uydu alıcısında sinyal seviyesi ile sinyal kalitesine bakın.

Sorunun devam etmesi halinde uydu kablosunun bağlantıları, LNB ve çanak anten kontrol edilmelidir. Birden fazla kanal aynı anda kaybolduysa anten veya uydu alıcısıyla ilgili teknik bir problem bulunma ihtimali de göz önünde bulundurulmalıdır.

TKGS İLE TRT 1 OTOMATİK OLARAK NASIL BULUNUR?

Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarının önemli bir bölümünde TKGS (Türksat Kanal Güncelleme Sistemi) desteği bulunuyor.

TKGS destekli cihazlarda kanal listesi otomatik olarak güncellenebiliyor. Bu nedenle TRT 1 kanalını bulamayan izleyiciler öncelikle televizyonlarının TKGS veya kanal güncelleme seçeneğini kontrol edebilir.

TKGS desteği bulunmayan eski cihazlarda ise manuel kanal taraması yapılması gerekiyor.

ŞEBEKE TARAMASI İLE TRT 1 NASIL BULUNUR?

Kanalları tek tek frekans girerek aramak istemeyen kullanıcılar, uydu alıcısındaki Şebeke Araması (Network Search) özelliğinden yararlanabilir.

Bu özellik açık olduğunda cihaz, tanımlanan transponder üzerinden uydu üzerindeki kanal bilgilerini tarayarak mevcut kanalları listeleyebilir.

Şebeke araması yaparken kullanılacak güncel frekans bilgilerinin cihaz ve Türksat yayın planıyla uyumlu olması önem taşıyor. Güncel parametreler için Türksat'ın resmi frekans listesinin kontrol edilmesi gerekiyor.

TRT 1 NASIL GERİ GETİRİLİR?

Ekranında TRT 1'i göremeyen izleyicilerin öncelikle manuel kanal araması yapması gerekiyor.

Bunun için uydu kurulum menüsünden Türksat 4A seçilmeli ve TRT 1 için verilen güncel frekans bilgileri girilmeli.

11958 MHz / V (Dikey) / 27500 / 5/6 değerleriyle arama başlatıldığında cihazın TRT 1'i bulması bekleniyor.

Kanal bulunamazsa aynı frekansın doğru şekilde girildiği kontrol edilmeli ve uydu sinyal seviyesi incelenmeli.

TRT EBA GÜNCEL FREKANS DEĞERLERİ

TRT EBA kanallarını yeniden izlemek isteyen kullanıcılar için de güncel yayın parametrelerinin uydu alıcısına tanımlanması gerekiyor.

TRT EBA HD için frekans 12458 MHz, polarizasyon H (Yatay), sembol oranı 27500 ve FEC değeri 2/3 olarak veriliyor.

TRT EBA SD için ise frekans 12149 MHz, polarizasyon V (Dikey), sembol oranı 27500 ve FEC değeri 3/4 olarak kullanılıyor.

YENİ ÇANAK ANTEN TAKTIRMAK GEREKİYOR MU?

TRT 1'in kanal listesinden kaybolması durumunda hemen yeni çanak anten taktırılması gerekmiyor.

Öncelikle televizyon veya uydu alıcısında frekans ayarının doğru yapılıp yapılmadığı kontrol edilmeli. Ardından sinyal seviyesi ve anten bağlantıları incelenmeli.

Mevcut çanak anten Türksat yayınlarını düzgün şekilde alıyorsa yalnızca kanal taraması yapılması yeterli olabilir.