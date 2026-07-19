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TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi Türkiye'nin dijital kalesi olacak

TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi Türkiye'nin dijital kalesi olacak
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat'ın Gölbaşı'nda kuracağı veri merkeziyle kapasiteyi 8 kat artırarak e-Devlet başta olmak üzere tüm veri ve bulut hizmetlerini yerli yazılımla karşılayacaklarını açıkladı. Temel atma töreni 22 Temmuz'da yapılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat'ın veri merkezi kapasitesini 8 katın üzerinde artıracak Gölbaşı Veri Merkezi ile e-Devlet Kapısı başta olmak üzere tüm veri ve bulut hizmetlerine yönelik ihtiyacı yerli yazılım ile karşılayacaklarını ifade etti. Bakan Uraloğlu, Türksat Gölbaşı Veri Merkezi'nin temel atma törenini 22 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştireceklerini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, e-Devlet Kapısı başta olmak üzere, Türkiye'nin dijital altyapısını kuran Türksat'ın yeni bir projeyi hayata geçireceğini bildirdi. Uraloğlu, Ankara'da kurulacak olan Gölbaşı Veri Merkezi ile kritik bilgileri barındıran kurumların iş sürekliliklerini sağlayabilmeleri için tüm veri ve bulut hizmetlerine yönelik ihtiyacı yerli yazılım ile karşılayacaklarını ifade etti. Bakan Uraloğlu, merkez hakkında yaptığı açıklamada "Gölbaşı Veri Merkezi, 35 bin 300 metrekarelik dev alanı ile Türkiye'nin en büyük veri merkezlerinden biri olacak" dedi.

Bakan Uraloğlu, Türksat Gölbaşı Veri Merkezi'nin temel atma törenini 22 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştireceklerini bildirdi.

Olağanüstü durumlarda dahi kesintisiz hizmet

Türksat Gölbaşı Veri Merkezi'nin 6 sistem salonu, 2 adet 20'şer kabinlik yüksek performans odası ve 6 bin 300 metrekare beyaz alana sahip olması planlanırken, tesiste 200 kişi kapasiteli ofis çalışma alanın da bulunacağını belirten Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yapılacak yatırım ile Türksat'ın mevcut veri merkezinin fiziksel kapasitesi ilk fazda 3 kat, ikinci fazda ise 8 katın üzerinde artırılacak. 33 MVA kurulu güç kapasitesi bulunacak merkez; enerji verimliliğinde LEED-Gold sertifikasına, veri merkezi standartlarında ise Uptime Institude TIER-III ve TSE 50600 uyumlu olarak kurulacak. Kurulacak veri merkezi; yapay zeka uygulamaları, derin öğrenme, veri madenciliği, makine öğrenmesi gibi başlıklar altında veri analizi, veri kümelerinin işlenmesi, algoritmaların eğitimi, modelleme, tahmin, sınıflandırma, yüksek hızlı matematiksel hesaplamalar yapılması gibi hizmetlerin sunumu için gerekli altyapıya sahip olacak. Türkiye'nin en büyük kurum ve kuruluşlarının olağanüstü durumlarda dahi güvenli ve kesintisiz hizmet almasını sağlayacak. Hatta özellikle kamu hizmetleri amacıyla kullanılacak ülkeminiz en büyük veri merkezi olacak."

Düşük karbon salımı ve yüksek enerji verimliliğine sahip olacak veri merkezi ile Türkiye'ye çevreye de duyarlı bir tesis kazandırılmayı planladıklarını anlatan Uraloğlu, "Bu projenin bir diğer temel amacı, kamu kaynaklarında maksimum verimliliği sağlamak. Türksat Veri Merkezi sayesinde kamunun kendi bünyesinde ayrı ayrı sistem odaları kurmasına, mükerrer donanım yatırımları yapmasına ve bakım-işletim maliyetlerine katlanmasına gerek kalmayacak. Tüm veri ve bulut hizmetleri tek çatı altında toplanacak, e-Devlet Kapısını kuran ve işleten Türksat güvencesiyle en üst düzeyde korunacak" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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