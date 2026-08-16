GÜNCEL UYDU FREKANSLARI (TÜM KANALLAR) Yeni uydu ayarları nasıl yapılır? Kanal frekans ayarı nasıl yapılır?

Televizyon yayıncılığında daha kaliteli görüntü ve ses dönemine geçiş kapsamında uydu yayınlarında yeni bir düzenlemeye gidildi. TÜRKSAT 3A uydusundaki yayınların yeni nesil uydulara aktarılmasıyla birlikte, televizyon ve uydu alıcılarında bazı kanal frekanslarının güncellenmesi gerekiyor. Peki, yeni uydu ayarları nasıl yapılır? Kanal frekans ayarı nasıl yapılır? Detaylar...

GÜNCEL UYDU FREKANSLARI (TÜM KANALLAR)

Yayın aktarım operasyonu 15 Ağustos'u 16 Ağustos 2026'ya bağlayan gece yarısı gerçekleştirildi. Bu işlemle birlikte TÜRKSAT 3A üzerindeki yayınlar, filonun yüksek kapasiteli üyelerine taşındı.

Çanak anten üzerinde herhangi bir fiziksel değişiklik yapılmasına gerek bulunmadan, televizyon veya uydu alıcısının kumandası üzerinden kanal araması gerçekleştirilebilir.

Verilen kanal frekans bilgileri şu şekilde:

Kanal D HD: Frekans 12.245 MHz, H-Yatay polarizasyon, 27.500 sembol oranı, FEC 5/6 veya Oto, Türksat 4A.

CNN Türk HD: Frekans 12.034 MHz, V-Dikey polarizasyon, 27.500 sembol oranı, FEC 3/4, Türksat 4A.

TRT 1 HD: Frekans 11.794 MHz, V-Dikey polarizasyon, 30.000 sembol oranı, FEC 3/4, Türksat 4A.

TRT 4K: Frekans 11.767 MHz, V-Dikey polarizasyon, 15.000 sembol oranı, FEC 3/4, Türksat 3A/4A.

Show TV HD: Frekans 12.219 / 12.209 MHz, H-Yatay polarizasyon, 6.500 / 10.000 sembol oranı, FEC 3/4, Türksat 4A.

ATV HD: Frekans 12.053 MHz, H-Yatay polarizasyon, 27.500 sembol oranı, FEC 5/6, Türksat 4A.

Star TV HD: Frekans 12.015 MHz, H-Yatay polarizasyon, 27.500 sembol oranı, FEC 5/6, Türksat 4A.

NOW HD: Frekans 12.329 MHz, H-Yatay polarizasyon, 6.666 sembol oranı, FEC 2/3, Türksat 4A.

TV8 HD: Frekans 12.356 MHz, H-Yatay polarizasyon, 7.100 sembol oranı, FEC 2/3, Türksat 4A.

Kanal 7 HD: Frekans 12.103 MHz, H-Yatay polarizasyon, 8.333 sembol oranı, FEC 2/3, Türksat 4A.

TGRT Haber HD: Frekans 12.015 MHz, H-Yatay polarizasyon, 27.500 sembol oranı, FEC 5/6, Türksat 4A.

Beyaz TV HD: Frekans 12.380 MHz, V-Dikey polarizasyon, 27.500 sembol oranı, FEC 3/4, Türksat 4A.

Kanal ve yayın bilgilerinin güncel hali, TÜRKSAT'ın resmi frekans listesi üzerinden kontrol edilebilir. TÜRKSAT resmi frekans listesi

YENİ UYDU AYARLARI NASIL YAPILIR?

Yeni uydu ayarlarının yapılması için televizyon veya uydu alıcısının kanal ayarları bölümüne girilmesi gerekiyor. Kullanılan cihazda TÜRKSAT Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) bulunuyorsa yeni frekanslar otomatik olarak bulunup kanal listesine eklenebilir.

TKGS özelliği olmayan standart, dahili veya harici uydu alıcılarında ise kanal taraması yapılması gerekiyor. Bu işlem için çanak antenin konumunda herhangi bir fiziksel değişiklik yapılmasına gerek bulunmuyor.

TKGS bulunan cihazlarda kanal güncellemesi

TKGS destekli televizyon ve uydu alıcıları yeni kanal bilgilerini otomatik olarak güncelleyebilir. Bu durumda cihazın kanal güncelleme işlemi gerçekleştirmesiyle birlikte eksilen veya yeri değişen kanallar yeniden listeye eklenebilir.

TKGS olmayan cihazlarda yapılması gerekenler

Otomatik güncelleme özelliği bulunmayan cihazlarda şebeke taraması yapılmalıdır. Kumanda üzerinden ayarlar veya kanal kurulumu bölümüne girildikten sonra şebeke araması seçeneği kullanılabilir.

Şebeke taraması için şu değerlerden biri kullanılabilir:

12380 MHz – Dikey (V) – 27500 – FEC 3/4

veya

12423 MHz – Yatay (H) – 30000 – FEC 3/4

Bu değerlerden yalnızca birinin girilerek arama başlatılmasıyla eksilen veya yeri değişen kanallara yeniden ulaşılabilir.

KANAL FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

Kanal frekans ayarı için televizyonun veya uydu alıcısının menüsünden kanal arama bölümüne girilmesi gerekiyor. Cihazların menü isimleri farklılık gösterebilse de işlem temel olarak frekans bilgilerinin girilmesi ve aramanın başlatılması şeklinde ilerliyor.

Manuel kanal araması yapılacaksa öncelikle ilgili uydu seçilir. Daha sonra frekans, polarizasyon ve sembol oranı bilgileri ilgili alanlara yazılır. Cihazda FEC seçeneği bulunuyorsa verilen FEC değeri de girilir.

Örneğin Kanal D HD için 12.245 MHz frekans, H-Yatay polarizasyon, 27.500 sembol oranı ve 5/6 FEC değeri kullanılabilir.

CNN Türk HD için 12.034 MHz frekans, V-Dikey polarizasyon, 27.500 sembol oranı ve 3/4 FEC değeri kullanılabilir.

TRT 1 HD için 11.794 MHz frekans, V-Dikey polarizasyon, 30.000 sembol oranı ve 3/4 FEC değeri kullanılabilir.

ATV HD için 12.053 MHz frekans, H-Yatay polarizasyon, 27.500 sembol oranı ve 5/6 FEC değeri kullanılabilir.

Star TV HD için 12.015 MHz frekans, H-Yatay polarizasyon, 27.500 sembol oranı ve 5/6 FEC değeri kullanılabilir.

Manuel frekans girişi tamamlandıktan sonra arama başlatılır. Bulunan kanalların cihazın kanal listesine kaydedilmesiyle işlem tamamlanır.

Şebeke taraması tercih edildiğinde ise 12380 V / 27500 / FEC 3/4 veya 12423 H / 30000 / FEC 3/4 değerlerinden biri kullanılarak arama gerçekleştirilebilir.

TÜRKSAT'ın resmi şebeke arama sayfasında güncel şebeke arama frekansları yer almaktadır. TÜRKSAT şebeke arama frekansları

Not: Televizyon kanallarının frekans ve yayın bilgileri bölgeye, HD/SD çözünürlüğe veya yayın paketlerine göre farklılık gösterebilir. Güncel ve en doğru kanal ayarlarına ulaşmak için TÜRKSAT'ın resmi internet sitesindeki frekans listesinin kontrol edilmesi önerilir.