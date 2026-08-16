LG televizyonlarda Türksat kanal frekans ayarı, cihazın modeline ve kullandığı webOS sürümüne göre farklı menüler üzerinden yapılabilir. Özellikle TKGS desteği bulunmayan, dahili uydu alıcısına sahip LG TV modellerinde Türksat kanallarını yeniden bulmak için manuel kanal taraması ve şebeke araması kullanılabilir. Peki, LG TV kanal frekans ayarları, kanal kurulumu nasıl yapılır? LG TV'de TKGS ayarı nasıl yapılır? Detaylar...

LG KANAL KURULUMU NASIL YAPILIR?

TKGS desteği olmayan bir LG televizyonda Türksat kanal kurulumu için öncelikle televizyonun dahili uydu alıcısının aktif olması gerekir. Uydu kablosu bağlandıktan sonra kumandadan Ayarlar menüsünü açın.

Model ve webOS sürümüne göre şu yollardan uygun olanını takip edin:

Ayarlar > Tüm Ayarlar > Genel > Kanallar > Kanal Ayarı

veya

Ayarlar > Kanallar > Kanal Ayarı > Manuel Ayar

Manuel ayar ekranına ulaştıktan sonra yayın türünü Uydu olarak seçin. Ardından uydu listesinden Türksat 42°E seçeneğini bulun.

Televizyonunuzdaki menüde Transponder, TP, Manuel Kanal Arama veya Manuel Ayar gibi seçeneklerden biri bulunabilir. Bu bölüme girerek Türksat'ın güncel şebeke arama parametrelerinden birini manuel olarak tanımlayabilirsiniz.

Kurulum sırasında özellikle frekans, polarizasyon ve sembol oranının doğru girilmesi önemlidir. Değerler girildikten sonra Şebeke Arama seçeneğini etkinleştirerek kanal taramasını başlatabilirsiniz.

LG TV'DE TKGS AYARI NASIL YAPILIR?

TKGS desteği bulunmayan LG televizyonlarda TKGS özelliği sonradan bir menü seçeneğiyle aktif hale getirilemez. Bu modellerde Türksat kanallarını yeniden bulmanın yolu manuel frekans girişi ve şebeke taraması yapmaktır.

Türksat'ın güncel açıklamalarında da uydu alıcılarının TV ve radyo yayınlarını bulabilmesi için ilgili Tanıtım yayını parametrelerinin manuel olarak girilmesi ve ardından Şebeke Arama (Network Search) özelliğinin etkinleştirilmesi öneriliyor.

Bu nedenle TKGS seçeneğini bulamadığınız bir LG TV'de temel işlem sırası şu şekildedir:

Türksat 42°E'yi seçin › Manuel TP/frekans ayarına girin › Frekans bilgilerini girin › Şebeke Arama'yı açın › Kanal taramasını başlatın.

2026 GÜNCEL TÜRKSAT FREKANS BİLGİLERİ

16 Ağustos 2026 itibarıyla Türksat'ın resmi şebeke arama bilgilerinde Avrupa ve Türkiye için kullanılan temel parametrelerden biri 12380 MHz, Dikey (V), 27500 değerleridir. FEC değeri ise 3/4 olarak belirtiliyor.

Manuel kurulumda kullanılabilecek bu değerler şu şekilde girilmelidir:

Frekans: 12380 MHz

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol oranı: 27500

FEC: 3/4

Türksat'ın resmi şebeke arama bilgilerinde Orta Asya ve Türkiye için ayrıca 12423 MHz, Yatay (H), 30000 parametreleri yer alıyor.

Bu değerler de şu şekilde kullanılabilir:

Frekans: 12423 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol oranı: 30000

FEC: 3/4

Resmî listede Türkiye kapsaması için 12423 V 27500, 12458 V 30000, 12559 V 27500, 12345 V 30000 ve 11558 V 30000 gibi farklı taşıyıcılar da bulunuyor.

Manuel kurulum sırasında öncelikle Türksat'ın resmi şebeke arama bilgilerinde belirtilen uygun Tanıtım yayını parametresinin girilmesi ve sonrasında şebeke aramanın çalıştırılması gerekiyor.

LG TV'DE ŞEBEKE ARAMA NASIL AÇILIR?

Frekans bilgileri girildikten sonra Şebeke Arama seçeneğinin açık olduğundan emin olun. LG televizyonlarda bu özellik model ve yazılım sürümüne göre Şebeke Arama, Network Search veya Network Scan adıyla gösterilebilir.

Seçenek mevcutsa Açık konumuna getirin.

Şebeke arama özelliğinin amacı, televizyonun yalnızca manuel olarak girilen tek bir transponder üzerindeki yayınları aramakla sınırlı kalmamasını sağlamaktır. Türksat'ın şebeke arama yöntemiyle ilgili önerisi de güncel TV ve radyo yayınlarının bulunabilmesi için ilgili parametrelerin girilmesinin ardından Network Search özelliğinin etkinleştirilmesi yönündedir.

Bu nedenle frekans bilgisini girdikten sonra doğrudan aramayı başlatmak yerine Şebeke Arama'nın açık olduğunu kontrol etmek önemlidir.

LG TV'DE MANUEL KANAL TARAMASI NASIL BAŞLATILIR?

Frekans, polarizasyon ve sembol oranını girdikten ve Şebeke Arama'yı açtıktan sonra ekrandaki Ara, Kanal Ara, Başlat veya Aramayı Başlat seçeneklerinden uygun olanına basın.

Televizyon kanal taramasını başlatacaktır. Tarama tamamlanıncaya kadar işlemi kesmeyin. Bulunan TV ve radyo yayınları işlem tamamlandıktan sonra kanal listesine eklenebilir.

Televizyonunuzda ayrıca Kaydet seçeneği bulunuyorsa taramanın sonunda yeni kanal listesini kaydedin.

Kanal bulunamaması halinde öncelikle Türksat 42°E uydu seçimini, frekans bilgisini, polarizasyonu, sembol oranını ve uydu kablosunun bağlantısını kontrol edin. Çünkü doğru frekans bilgileri girilse bile uydu sinyalinin televizyona ulaşmaması durumunda tarama sonuç vermeyebilir.

LG modellerinde kanal ayarı menüsünün konumu ve adı değişebildiğinden, aynı işlem farklı televizyonlarda farklı ekranlarla karşılaşmanıza neden olabilir. Temel yöntem ise değişmez: Türksat 42°E seçilir, güncel şebeke arama frekansı girilir, Şebeke Arama etkinleştirilir ve manuel tarama başlatılır.