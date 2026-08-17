TKGS güncelleme frekansı nedir, nasıl yapılır? Türksat 4A uydu frekansları tüm kanallar nedir?

Türksat 3A uydusundaki televizyon ve radyo yayınları, uydunun televizyon ve radyo hizmetleri açısından tasarım ve teknolojik ömrünün sonuna yaklaşması nedeniyle aynı yörünge konumunda bulunan yüksek kapasiteli diğer TÜRKSAT uydularına aktarıldı. Geçişin ardından SD ve HD televizyon yayınları mevcut yayın formatlarıyla devam ederken, izleyicilerin uydu antenlerinin yön veya ayarlarında değişiklik yapmasına gerek bulunmuyor. İşte TKGS güncelleme frekansı...

TÜRKSAT 4A UYDU FREKANSLARI TÜM KANALLAR

TKGS özelliğini desteklemeyen eski nesil dahili veya harici uydu alıcısı kullanan izleyicilerin, yayın aktarımının ardından güncel televizyon ve radyo kanallarına ulaşabilmeleri için cihazları üzerinden yeniden kanal taraması yapması gerekiyor. Türksat'ın açıkladığı manuel tarama bilgilerinde 12380 MHz dikey (V) polarizasyon, 27500 sembol oranı ve FEC 3/4 ile 12423 MHz yatay (H) polarizasyon, 30000 sembol oranı ve FEC 3/4 değerleri yer alıyor. Bu bilgiler uydu alıcısına girildikten sonra cihaz üzerinden şebeke taraması yapılması gerekiyor. TKGS desteği bulunmayan cihazlarda yeni yayın düzenine göre televizyon ve radyo kanallarına ulaşılması için belirtilen tarama işleminin gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Türksat 3A üzerinden yapılan yayınların aktarımı 15 Ağustos'u 16 Ağustos 2026'ya bağlayan gece gerçekleştirildi. Şirketin açıklamasına göre yayınların taşındığı TÜRKSAT uyduları, Türksat 3A ile aynı yörünge konumunda bulunduğu için izleyicilerin yeni bir uydu anteni kurmasına ya da mevcut antenlerinin yön ve ayarlarında değişikliğe gitmesine ihtiyaç bulunmuyor. Aktarım sonrasında SD ve HD televizyon yayınları mevcut yayın formatlarıyla sürdürülürken, yayınların aynı uydu anteni üzerinden takip edilebileceği bildirildi. Manuel tarama yapması gereken kullanıcılar ise frekans, polarizasyon, sembol oranı ve FEC bilgilerini cihazlarına girdikten sonra şebeke taraması seçeneğini kullanarak güncel kanal listesine ulaşabiliyor.

TKGS GÜNCELLEME FREKANSI 2026

Türksat tarafından geliştirilen TÜRKSAT Kanal Güncelleme Sistemi, yani TKGS, yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında standart olarak bulunuyor. TKGS uyumlu cihazlarda kanal listeleri otomatik olarak güncellendiğinden, Türksat 3A üzerinden gerçekleştirilen yayın aktarımının ardından kullanıcıların herhangi bir ayar yapmasına veya manuel kanal araması başlatmasına gerek bulunmuyor. Türksat'ın açıklamasında, aktarım sürecinde vatandaşların ve Türksat 3A üzerinden yayın yapan televizyon kanallarının olumsuz etkilenmemesi ve yayın sürekliliğinin kesintisiz sağlanması amacıyla gerekli teknik planlamaların yapıldığı belirtildi. Yayınların aynı yörünge konumundaki diğer TÜRKSAT uydularına taşınması nedeniyle anten yönü ve mevcut anten ayarları da değişmeden kullanılabiliyor.

TKGS desteği bulunmayan daha eski nesil standart dahili veya harici uydu alıcılarında ise otomatik kanal listesi güncellemesi yapılmadığı için yayın aktarımının ardından yeniden tarama işlemi gerekiyor. Manuel taramada kullanılacak bilgiler 12380 MHz V, 27500 sembol oranı, FEC 3/4 ve 12423 MHz H, 30000 sembol oranı, FEC 3/4 olarak açıklandı. Kullanıcıların bu değerleri uydu alıcılarına girdikten sonra şebeke taraması gerçekleştirmesi gerekiyor. Türksat'ın açıklamasına göre bu işlem, TKGS özelliğini desteklemeyen cihazlarda güncel televizyon ve radyo kanallarına ulaşmak için uygulanırken, TKGS uyumlu cihaz sahiplerinin herhangi bir manuel işlem yapmasına ihtiyaç bulunmuyor.