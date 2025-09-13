10. Türksat Model Uydu Yarışması'nda İlk Atış Yapıldı

TÜRKSAT ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle düzenlenen Türksat Model Uydu Yarışması'nın finali sürüyor. Sakarya Üniversitesi'nden Turkish Defenders Takım kaptanı İsa Dedemoğlu, "10'uncu Türksat Model Uydu Yarışması'nda ilk atışımız bizimdi, biz de başarılı bir atış yaptık. İnşallah birincilikle ayrılmak istiyoruz. Model uydumuz 300 milimetre uzunluğunda 113 milli metre çapında" dedi.

Aksaray'da Tuz Gölü Hisar Atış Sahası'nda devam eden yarışmaya katılan Turkish Defenders Takımı kaptanı İsa Dedemoğlu, "10'uncu Türksat Model Uydu Yarışması'nda ilk atışımız bizimdi, biz de başarılı bir atış yaptık. İnşallah birincilikle ayrılmak istiyoruz. Model uydumuz 300 milimetre uzunluğunda 113 milli metre çapında. Kamera ve telemetrik kaybı olmadan haberleşme gibi işlemleri bizden kusursuz bir şekilde istiyorlar. Bu çalışmalar bizim için uzun süreli oluyor. Burada yaklaşık 8 aylık bir emeğimiz var. Bazen hatalarla da karşılaşıyoruz. Bu hataları gidermek için de haftalarca uğraşıyoruz. Bu hatalarımızı başarılı bir şekilde gidererek finalde atış hakkı kazandık. İlk atışı takım olarak biz yaptık hedefimiz 1'inci olmak. Geçen yıl ise test takımı olarak katılmıştık. Bu yıl ile geçen yılkı eksikliklerimizi kapatarak üstüne koyarak finalist olduk" diye konuştu.

'TAKIM OLARAK ZORU BAŞARDIK'

Hedeflerinin bu yıl kesintisiz bir şekilde telemetri kaybı yaşamadan yer istasyonuna verileri aktarmak olduğunu belirten Dedemoğlu, şöyle dedi:

"Kamere kaydı alıyoruz. Uydumuzun için de basınç sensörümüz var. Basınç sensöründen veriler elde ediyoruz. Hakemlerimiz görev atış anında görev atış istiyor. Yer istasyonundan kusursuz haberleşme gerçekleşmesi lazım. Bunun için 6 kişilik ekibimiz var. Biz her zaman birbirimizi destekliyoruz. Biz takım olarak zoru başararak inşallah 2026 yılında bu yarışlara katılacağız. Bu yıl da iyi bir derece yapmak istiyoruz."