Gaziantep Türksat İl Müdürlüğünde bayrak değişimi

Türkiye'nin tek uydu ve kablo TV operatörü, aynı zamanda inernet servis sağlayıcısı olarak faaliyet gösteren Türksat'ta önemli bir değişiklik gerçekleşti.

Yaklaşık 4 yıldır Gaziantep İl Müdürü olarak görev yapan Abdülaziz Sarıgül'ün İzmir İl Müdürü olarak atanmasından dolayı, görevini Erzincan İl Müdürü iken Gaziantep'e atanan Mehmet Merey'e yapılan tören ile devretti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı