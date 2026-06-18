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Gaziantep Türksat İl Müdürlüğünde bayrak değişimi

Gaziantep Türksat İl Müdürlüğünde bayrak değişimi
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Türksat Gaziantep İl Müdürü Abdülaziz Sarıgül, İzmir İl Müdürü olarak atanırken, yerine Erzincan İl Müdürü Mehmet Merey getirildi. Devir teslim törenle gerçekleşti.

Türkiye'nin tek uydu ve kablo TV operatörü, aynı zamanda inernet servis sağlayıcısı olarak faaliyet gösteren Türksat'ta önemli bir değişiklik gerçekleşti.

Yaklaşık 4 yıldır Gaziantep İl Müdürü olarak görev yapan Abdülaziz Sarıgül'ün İzmir İl Müdürü olarak atanmasından dolayı, görevini Erzincan İl Müdürü iken Gaziantep'e atanan Mehmet Merey'e yapılan tören ile devretti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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