TRT 1 TÜRKSAT frekansı ne, TRT 1 nasıl ayarlanır (UEFA Şampiyonlar Ligi)?

TRT 1 yayınını uydu üzerinden izlemek isteyen vatandaşlar için frekans ve kanal ayarları önem taşıyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarını kaçırmak istemeyen izleyiciler, TRT 1 HD frekans bilgilerini doğru şekilde girerek kanal araması gerçekleştirebiliyor. Peki TRT 1 Türksat frekansı nedir, TRT 1 nasıl ayarlanır ve “sinyal yok” sorunu nasıl çözülür? İşte TRT 1 kanal ayarlarına ilişkin merak edilenler.

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ 2026

TRT 1 ekranlarında yayınlanan programları, canlı yayınları ve spor karşılaşmalarını takip etmek isteyen izleyiciler, kanala erişimde sorun yaşadıklarında güncel frekans bilgilerini araştırıyor. Televizyonunda TRT 1'i bulamayan veya “sinyal yok” uyarısıyla karşılaşan vatandaşlar, TRT 1 frekans bilgilerinin değişip değişmediğini merak ediyor.

Türksat 4A uydusu üzerinden yayın yapan TRT 1'i televizyonuna manuel olarak eklemek isteyen kullanıcıların belirli uydu parametrelerini doğru şekilde girmesi gerekiyor. Peki TRT 1 güncel frekans bilgileri neler? TRT 1 HD hangi frekansta yayın yapıyor? İşte TRT 1 kanal ayarları ve frekans bilgileri...

TRT 1 GÜNCEL FREKANS AYARLARI

TRT 1 HD yayınını uydu üzerinden izlemek isteyen kullanıcıların uydu alıcılarında belirli frekans değerlerini kullanması gerekiyor. Kanal listesinde TRT 1 bulunmuyorsa manuel arama seçeneği üzerinden aşağıdaki bilgiler girilerek kanal taraması yapılabilir.

TRT 1 frekans bilgileri şu şekilde:

• Uydu: Türksat 4A

• Frekans: 11794 MHz

• Polarizasyon: V (Dikey)

• Sembol Oranı: 30000

• FEC: 3/4

• Yayın: TRT 1 HD