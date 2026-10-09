Samsun'da 30 yıl, Çankırı'da 40 yıl sigara içenler bağımlılıktan kurtuldu

SAMSUN/ ERKUT KARGIN - MUHAMMED KAYGIN - Samsun'da 52 yaşındaki Fatih Soydeğer, gençlik özentisiyle başlayıp yaklaşık 30 yıl içtiği sigarayı sağlık sorunları yaşayınca bıraktı, Çankırı'da yaşayan 58 yaşındaki C.G. de yaklaşık 40 yıllık sigara bağımlılığından kurtuldu.

Anadolu Ajansının (AA) "Bir Nefes Bin Zehir" başlıklı dosyasının bu haberinde TÜRKSAT Samsun İl Müdürü Fatih Soydeğer ve Çankırı'da esnaf olan C.G'nin sigarayı bırakma hikayesi anlatıldı.

Gençliğinde futbol oynadığı dönemde arkadaş çevresinin etkisi ve özentiyle sigaraya başlayan Fatih Soydeğer, üniversite yıllarında aileden uzaklaşma ve bağımlılık hissiyle bu alışkanlığını artırdı.

Yaklaşık 30 yıl boyunca sigara kullanan Soydeğer, yaşadığı sağlık sorunları ve Yeşilayın sigarayı bırakmayla ilgili kamu spotlarından etkilenerek 2 yıl önce sigarayı bıraktı.

Soydeğer, AA muhabirine, sigara içtiği dönemde kendisini "gerçek içici" olarak tanımladığını söyledi.

Bazılarına "dudak tiryakisi", bazılarına ise "parmak arası tiryakisi" denildiğini anlatan Soydeğer, "Ben öyle değildim diye düşünüyorum. Sigara içerken birçok şeyden uzaklaştığınızı düşünüyorsunuz. Diğer insanlardan daha değişikmiş gibi hissediyorsunuz. Daha çok kaçış sigara. O an ortamdan kaçış gibi görüyorsunuz." dedi.

Yaklaşık 30 yıl sigara kullandığını dile getiren Soydeğer, şöyle devam etti:

"Bıraktıktan sonra şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ben bağımlı olduğumu biliyordum, bağlı olduğumu da düşünüyordum. Belki bağımlıymışım gibi gözükebilir ama bağlı değilim sigaraya. En önemli şey bağımlılıktan, bağlılıktan kurtuluyorsunuz ve sağlığınıza kavuşuyorsunuz. Ben sigarayı eşimin zorlamasıyla ama kendi irademle bıraktım. Sağlığıma kavuştuğumu hissettikten sonra da hiçbir kuvvet beni sigaraya tekrar döndüremez. Sigara içmenin zararlarını çok fazla yaşadığımı düşünüyorum. Aralık 2024'te bıraktım. 2024'ün başında 'Sigarayı bırakmazsan KOAH olabilirsin' diye teşhis konuldu. Onu bile çok dinlemedim ama sigara son zamanlarda göğüs kafesimde yanma hissiyatı veriyordu. O beni çok rahatsız etmeye başladı. Onun da çok etkisi var."

Sigarayı bıraktıktan sonra göğsündeki yanma hissinin gittiğini, nefes alışverişinin ve tansiyonunun normale döndüğünü anlatan Soydeğer, sabahları dinç kalktığını vurguladı.

Soydeğer, "Nefes verirken o rahatlık, akşamları rahat uyuma, sabahları dinç kalkma, ağzınızda sigara tadı... O kötü tat ağzımda yok. Koku alma hissiyatı oldukça gelişti." ifadesini kullandı.

Sigara içenlere tavsiyelerde bulunan Soydeğer, şunları kaydetti:

"Bırakmak çok daha kolay, başlamamak çok daha zor. Bağımlı olmak güzel bir şey değil. Sigaraya bağlı değilsiniz, bağımlısınız ama bağımlı olmak da güzel bir şey değil. Annenize, babanıza, kardeşlerinize, çevrenize, eşinize, dostunuza bağımlı olun. Emin olun, başka hiçbir şeye gerek kalmayacak. Yani şunu düşünüyorduk, 'Canım sıkıldığı zaman ne yapabilirim?'. Yapacak o kadar çok şey var ki."

"Şimdi sigaraya düşman oldum"

Çankırı'da yaklaşık 40 yıl sigara kullanan 58 yaşındaki C.G. ise sosyal medyada gördüğü içerikten etkilenerek Yeşilay Danışmanlık Merkezinin (YEDAM) desteğiyle bağımlılıktan kurtuldu.

C.G, yaklaşık 40 yıl içtiği sigaradan 15 ay önce kurtulduğunu söyledi.

Sigara kullanırken günlük yaşamında ve sağlığında birçok zorlukla karşılaştığını vurgulayan C.G, "Sürekli yorgunluk, öksürük, nefes alıp vermede zorluklar yaşadım. İştah kaybı, gece uykuda kalkıp sigara içme isteği, aç karnına sigara içmeler..." diye konuştu.

Bağımlılıktan kurtulmayı insanların çok büyüttüğünü dile getiren C.G, "İnsan bir gün sigara içmemekle ölmez. Arkadaşlarıma 'En azından bir gün içmeyin, başarın. Sabaha geldiğiniz zaman bir gün içmediğinizde sevineceksiniz. Başardığınıza emin olduğunuz anda geri dönmezsiniz' diyorum çünkü ben bunu yaşadım." diye konuştu.

Sigarayı bırakmaya karar verme hikayesini anlatan C.G, şöyle devam etti:

"Sosyal medyada sigaranın zararıyla ilgili bir şey karşıma çıktı. Her zaman çıkıyordu ama o gün ne olduysa etkilendim, bir korku geldi bana. 'Ya bacağını kesecekler ya kanser olacaksın ya da değişik hastalıklarla karşılaşacaksın' deyince bir korku geldi bana. Hemen masadaki sigarayı aldım, parçaladım, attım. O anda bitirdim, şimdi sigaraya düşman oldum. KOAH hastası olmadan bir adım önce bıraktım. 3-5 ay daha içsem kesin KOAH olacaktım."

Sigarayı bırakmaya karar verdikten sonra destek almaya ihtiyaç duyduğunu ve bunun üzerine Yeşilaya başvurduğunu belirten C.G, "Buradaki çalışanların yeniden sigaraya başlamamamda yüzde 80 etkisi var. Karşılıklı diyaloğun yüzde 100 faydası var, bunu gördüm. Sigarayı düşman olarak hedefe koydum. Gerçekten seviniyorum kendi adıma." dedi.

Kaynak: AA