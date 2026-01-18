Haberler

Fenerbahçe'nin yıldızı Talisca'dan 5 yıllık sevgilisine romantik evlilik teklifi

Fenerbahçe'nin yıldızı Talisca'dan 5 yıllık sevgilisine romantik evlilik teklifi
Fenerbahçe'nin yıldızı Anderson Talisca, 5 yıldır süren ilişkisini bir adım ileri taşıdı ve sevgilisi Carolaine Freitas'a romantik bir evlenme teklifi yaptı. Çiftin mutluluk dolu anları sosyal medyada takipçileriyle paylaşıldı.

  • Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, 5 yıldır birlikte olduğu Brezilyalı model Carolaine Freitas'a evlenme teklif etti.
  • Carolaine Freitas, sosyal medyada Talisca'nın evlenme teklifine 'Evet' yanıtını verdi.
  • Anderson Talisca, 2015'te Anna Paula Ramos ile evlenmiş, bu evlilikten Maria Laura ve Samuel Davi adında iki çocuğu olmuş ve 2018'de boşanmıştır.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, 5 yıldır birlikte olduğu Brezilyalı model ve sosyal medya fenomeni Carolaine Freitas'a evlenme teklifinde bulundu.

Fenerbahçe'nin yıldızı Talisca'dan 5 yıllık sevgilisine romantik evlilik teklifi

"SONSUZA KADAR EVET"

Freitas, Talisca'nın teklifine sosyal medyada "Evet" yanıtını vererek mutluluğunu takipçileriyle paylaştı. İkilinin ortak paylaşımında, "5 yıllık aşk ve yeni bir bölüm başlıyor. Sonsuza kadar evet" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'nin yıldızı Talisca'dan 5 yıllık sevgilisine romantik evlilik teklifi

Çiftin bu romantik anı kısa sürede büyük ilgi gördü ve sosyal medyada çok sayıda tebrik mesajı aldı.

2 ÇOCUK BABASI

Anderson Talisca, 2015 yılında Anna Paula Ramos ile evlenmiş, bu evlilikten Maria Laura ve Samuel Davi adında iki çocuğu olmuştu. Çift 2018 yılında ise boşanmıştı.

Fenerbahçe'nin yıldızı Talisca'dan 5 yıllık sevgilisine romantik evlilik teklifi

Elif Yeşil
Haberler.com / Spor
