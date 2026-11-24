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Sinop'un Boyabat ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde devam eden törende, öğretmen Kader Aslan ve emekli öğretmen Songül Yavuz günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Ardından öğretmen ve öğrencilerce, oratoryo, müzikal tiyatro ve sinevizyon gösterileri yapılarak, şiirler okundu.

Tören, emekliye ayrılan öğretmenlere hizmet şeref belgeleri takdim edilmesi ve adaylığı kaldırılan öğretmenlerin yemin etmesi ile sona erdi.

Törene, Kaymakam Ömer Özbay, Belediye Başkanı Hasan Kara, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Güven, İlçe Emniyet Müdür Vekili Cafer Koyun, diğer ilgililer ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA