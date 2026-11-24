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Sinop'ta çocukların her türlü bağımlılık ve kötü ortamdan uzak tutulmaları amacıyla hayata geçirilen "Müzik, Resim ve Spor Çocuğun Cennetidir" Projesi kapsamında öğrencilere sportif ve sanatsal faaliyetlerde kullanabilecekleri malzemeler dağıtıldı.

Vali Mustafa Özarslan koordinesinde yürütülen ve özellikle dezavantajlı ailelerin çocuklarının bağımlılıklardan uzak tutularak sanata ve spora yönlendirilmelerinin hedeflendiği proje çerçevesinde Gerze ve Dikmen ilçelerinde çok sayıda öğrenci gitar, bağlama ve resim malzemesiyle buluşturuldu.

Özarslan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen malzeme dağıtım programında yaptığı konuşmada, bağımlılıkla ilgili sorunların çözümünde çocukların okul dışındaki zamanlarını sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetlerle değerlendirmelerinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Bağımlılıkla mücadelede güvenlik tedbirleri ile sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetlerin bütüncül bir anlayışla yürütülmesinin önemine dikkati çeken Özarslan, şöyle konuştu:

"Bizim meselemiz yalnızca çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmak değildir. Asıl hedefimiz kendini tanıyan, yeteneklerini keşfeden, özgüveni yüksek, güvenli bağlanmaya dayalı arkadaşlıklar kurabilen, okuluna ve güvenli sosyal çevresine aidiyet hisseden, geleceğe umutla bakan çocuklar yetişmesine katkı sağlamaktır. Spor, müzik ve resim çocuklarımızı hayata bağlayan, aidiyet duygularını güçlendiren, bağımlılığa ve riskli sosyal çevrelere karşı onları koruyan güçlü birer kalkandır."

Vali Özarslan, konuşmasının ardından öğrencilere malzeme dağıtımı gerçekleştirdi.

Kaynak: AA