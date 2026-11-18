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Sinop'un Saraydüzü ilçesinde yürütülen "Sinop'ta Kimse Kendini Yalnız Hissetmeyecek" projesi çerçevesinde hane ziyaretleri gerçekleştirildi.

Saraydüzü Kaymakamı Birkan Göktaş, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Sinan Gürpınar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Ali Kaya, İlçe Müftüsü Hüseyin Yavuz, Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) Başkanı İlayda Kocagöz, İlçe Tarım Müdürü Sibel Gümüştaş ve SYDV Sosyal İnceleme Uzmanı Nazire Türkay ile birlikte Akbelen köyünde yaşayan Hafize Turgut ve Satu Çınar'ı evlerinde ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde büyüklerle yakından ilgilenen heyet, vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını dinledi. Ziyaretlerde büyüklerin yanında olmanın, gönüllerine dokunmanın ve kendilerini yalnız hissetmemelerini sağlamanın önemine dikkat çekildi. Devletin her zaman vatandaşların yanında olduğu vurgulandı.

Proje kapsamında gerçekleştirilen ziyaretlerle özellikle yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarının yerinde tespit edilmesi, sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi ve vatandaşlarla devlet kurumları arasındaki bağın pekiştirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı