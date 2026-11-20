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Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'un Erfelek ilçesinde bulunan ve irili ufaklı 28 şelaleden oluşan Erfelek Tatlıca Şelaleleri, sonbaharın gelmesiyle birlikte eşsiz güzelliğe büründü. Ağaçların sarı, kırmızı, turuncu ve kahverenginin farklı tonlarını yansıttığı tabiat parkında, şelalelerin oluşturduğu doğal manzara ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Sinop'un önemli doğal güzellikleri arasında yer alan Erfelek Tatlıca Şelaleleri, dört mevsim farklı güzelliklere ev sahipliği yaparken, özellikle sonbahar aylarında ortaya çıkan manzaralarıyla doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor. Şelalelerin çevresini saran ormanlık alanlarda oluşan sonbahar renkleri, suyun akışı ve vadinin doğal yapısıyla birleşerek seyrine doyumsuz görüntüler oluşturuyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca 2011 yılında tabiat parkı ilan edilen Erfelek Tatlıca Şelaleleri, 720 dekarlık geniş bir alan üzerinde bulunuyor. Doğal yapısı, zengin bitki örtüsü ve birbirini takip eden şelaleleriyle dikkati çeken tabiat parkı, her yıl ortalama 200 bini aşkın yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Bölgenin en fazla ziyaret edilen doğal alanları arasındaki park, Sinop turizmine de önemli katkı sağlıyor.

Erfelek ilçe merkezine yaklaşık 14 kilometre uzaklıkta bulunan şelaleler, bir vadi içerisinde sıralanan 28 farklı şelaleden oluşuyor. Özellikle sonbahar döneminde ağaçların yapraklarını dökmeye başlamasıyla birlikte vadinin görünümü değişiyor. Sarı ve turuncu yapraklarla kaplanan yürüyüş yolları, yeşil bitki örtüsü ve şelalelerin berrak sularıyla birleşerek ziyaretçilere doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor. Vadinin farklı noktalarında oluşan manzaralar, fotoğraf çekmek isteyen ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

Erfelek Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı, yalnızca doğal manzaralarıyla değil, sunduğu doğa sporları ve yürüyüş imkanlarıyla da öne çıkıyor. Özellikle doğa yürüyüşü ve tırmanışa ilgi duyanların tercih ettiği bölgede, şelaleler boyunca uzanan doğal güzergahlar ziyaretçilere farklı bir deneyim yaşatıyor. Su sesinin eşlik ettiği yürüyüşlerde, ormanlık alanın sonbahar renkleriyle oluşturduğu manzaralar doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Doğal güzelliklerinin yanı sıra kültürel zenginlikleriyle de öne çıkan tabiat parkında, geçmişi yaklaşık 100 yıla dayanan iki tarihi su değirmeni bulunuyor. Bölgenin geçmişine ışık tutan tarihi değirmenler, şelalelerle birlikte ziyaretçilere hem doğal hem de kültürel bir deneyim sunuyor.

Kaynak: ANKA