Sinop'ta 'Vefa Projesi' kapsamında 800 yaşlı ve engelli vatandaşa ev temizliği ve kişisel bakım hizmeti sunuluyor.

'Vefa Projesi' kapsamında günlük ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken 800 yaşlı ve engelli vatandaşa ev temizliği ve kişisel bakım hizmeti veriliyor. Sinop Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hayata geçirilen Vefa Projesi'nin il ve ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yürütüldüğü belirtildi. Proje kapsamında öz bakım ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan yaşlı ve engelli vatandaşların evlerine gidilerek, temizlik ve kişisel bakım hizmetleri sunuluyor. Çalışmalarla vatandaşların günlük yaşamlarının kolaylaştırılması ve ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.

Yaşlı ve engelli vatandaşların yalnız olmadıklarını hissettirmek ve yaşam kalitelerini artırmak amacıyla Vefa Projesi kapsamındaki hizmetlerin sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı