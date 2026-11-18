Sinop Türkeli'de hastane tatbikatında acil serviste mahsur kalan vatandaş kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Sinop'un Türkeli ilçesinde Türkeli Devlet Hastanesinde itfaiye ekiplerince yangın tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği acil servis katında çıkan yangında mahsur kalan bir vatandaş kurtarılırken, hastane personeline yangına müdahale teknikleri uygulamalı gösterildi.
Sinop'un Türkeli ilçesinde hastanede yangın tatbikatı gerçekleştirildi.
Türkeli Devlet Hastanesinde itfaiye ekiplerince gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği hastanenin acil servis katında çıkan yangında mahsur kalan bir vatandaş kurtarıldı.
Tatbikat sonunda itfaiye ekipleri tarafından hastane personeline uygulamalı olarak yangına müdahale teknikleri de gösterildi.
Kaynak: AA