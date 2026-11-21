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Sinop'un Boyabat ilçesinde bulunan tarihi Boyabat Kalesi'nin yer altındaki mağaralarında görülen çöpler ve bakımsızlık dikkat çekti.

Mağaranın alt bölümlerine doğru ilerledikçe farklı bölümler ve birden fazla mağara oluşumu görüntülendi. Mağaranın alt kısımlarından Boyabat Orta Çarşı'ya uzandığı ifade edilen geçişlerin ve çıkış noktalarının ise geçmişte yetkili makamlarca kapatıldığı belirtildi.

Görüntüleme sırasında mağaranın çeşitli noktalarında çöplerin bulunduğu görüldü. Tarihi ve turistik öneme sahip alanın mevcut durumu, temizlik ve bakım ihtiyacını da gözler önüne serdi.

Boyabat Kalesi'nin gizemli yer altı bölümleriyle dikkat çeken mağarasının korunması ve temiz tutulması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı