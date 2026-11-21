Sinop'u F3P'de temsil etmeye hazırlanan Gökada Spor Kulübü, ilk salon uçuşunu yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop'un ilk model uçak takımı Gökada Spor Kulübü, Sinop Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda ilk uçuş antrenmanını yaptı. Sporcular kendi ürettikleri model uçaklarla deneyim kazanırken F3P kuralları ve hakem kriterleri hakkında bilgilendirildi.
Sinop'un ilk model uçak takımı olan Gökada Spor Kulübü, yarışma hazırlıkları kapsamında Sinop Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda ilk uçuş antrenmanını gerçekleştirdi. Sporcular, kendi tasarlayıp ürettikleri model uçakları kapalı alanda uçurarak önemli bir deneyim kazandı.
Antrenmanda, daha önce simülatör ortamında kumanda becerilerini geliştiren sporcular, edindikleri bilgileri gerçek uçuş ortamında uygulama fırsatı buldu. Model uçakların kontrolü, manevra kabiliyeti ve uçuş düzeni üzerine çalışmalar yapıldı.
Çalışmalar kapsamında salon akrobasisi (F3P) yarışmalarının kuralları, uçuş düzeni ve hakemlerin puanlamada dikkate aldığı kriterler hakkında da sporculara bilgiler verildi.
Sinop'u model uçak yarışmalarında temsil etmeye hazırlanan Gökada Spor Kulübü'nün, sporcuların uçuş kontrolü ve manevra becerilerini geliştirmek amacıyla salon antrenmanlarını sürdüreceği belirtildi.