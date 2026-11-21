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Sinop'un ilk model uçak takımı olan Gökada Spor Kulübü, yarışma hazırlıkları kapsamında Sinop Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda ilk uçuş antrenmanını gerçekleştirdi. Sporcular, kendi tasarlayıp ürettikleri model uçakları kapalı alanda uçurarak önemli bir deneyim kazandı.

Antrenmanda, daha önce simülatör ortamında kumanda becerilerini geliştiren sporcular, edindikleri bilgileri gerçek uçuş ortamında uygulama fırsatı buldu. Model uçakların kontrolü, manevra kabiliyeti ve uçuş düzeni üzerine çalışmalar yapıldı.

Çalışmalar kapsamında salon akrobasisi (F3P) yarışmalarının kuralları, uçuş düzeni ve hakemlerin puanlamada dikkate aldığı kriterler hakkında da sporculara bilgiler verildi.

Sinop'u model uçak yarışmalarında temsil etmeye hazırlanan Gökada Spor Kulübü'nün, sporcuların uçuş kontrolü ve manevra becerilerini geliştirmek amacıyla salon antrenmanlarını sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı