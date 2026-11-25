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Sinop'un Boyabat ilçesinde eğitim gören 122 öğrenciye spor, resim ve müzik alanlarında kullanabilecekleri çeşitli malzemeler dağıtıldı.

Çocukların sanatsal, kültürel ve sportif gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Boyabat'ta malzeme dağıtım programı gerçekleştirildi. Program kapsamında 122 öğrenciye resim yapmaları için boya ve çizim setleri, müzikle ilgilenmelerini destekleyecek enstrüman ve ritim malzemeleri ile fiziksel gelişimlerine katkı sunacak spor ekipmanları teslim edildi.

Yeni malzemelerine kavuşan öğrenciler büyük sevinç yaşarken, dağıtılan ekipmanlarla çocukların yeteneklerini keşfetmelerinin, ilgi alanlarını geliştirmelerinin ve sosyal hayata daha aktif katılmalarının amaçlandığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı