Bakan Bayraktar, 2040'ta 10 bin megavatlık nükleer kapasiteyi Sinop ve Trakya'da hedeflediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Bakan Bayraktar, 2040 yılında 10 bin megavat nükleer kapasiteye ulaşabilmek için Sinop ve Trakya'da nükleer güç santrallerini hayata geçirmek istediklerini söyledi. Bayraktar, bu hedef doğrultusunda iki bölgede nükleer santral kurulmasını istiyor.
Bakan Bayraktar: "2040 yılında 10 bin megavat nükleer kapasiteye ulaşabilmek için Sinop ve Trakya'da nükleer güç santrallerini hayata geçirmek istiyoruz."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı