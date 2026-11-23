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Bakan Bayraktar: "2040 yılında 10 bin megavat nükleer kapasiteye ulaşabilmek için Sinop ve Trakya'da nükleer güç santrallerini hayata geçirmek istiyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı