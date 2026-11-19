Haber : Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'ta olumsuz hava şartları nedeniyle teknelerini limana bağlamak zorunda kalan balıkçılar, sezonun ekonomik açıdan beklentilerini karşılamadığını söyledi, mazot fiyatlarından yakındı.

Balıkçı Tahsin Kılıç, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, hava şartlarından dolayı Sinop iskelesine demirlediklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"Hava iyi olsa bizim burada durma şansımız yok. Bir dakika durmayız. Çalışıyoruz sürekli. Şikayetimiz mazot. En başta sorunumuz mazot. Çünkü denizde balık yok. Onun karşılığında mazot da pahalı olduğu için gider çok. Burada zararlı çıkan her türlü biz gemiciler oluyoruz. Sezon sonu 3, 5 kuruş para alacaktık elimize. Mazot pahalı diye balık da para etmiyor. Olan gemiciye oluyor. Mal sahibine bir şey olmaz.

Burada gecemizi, gündüzümü katıyoruz, canla başla çalışıyoruz, uyku yok. Aracılar sebzede de aynı, balıkta da aynı. Fark eden bir şey yok. Burada aracılar kazanıyor. Aslında balık bizden ucuz çıkıyor. Burada vatandaşlarımızın anlamadığı nokta burası. Biz denizcilere suçlu buluyorlar. Burada dediğim gibi aracılar para kazanıyor. Başka bir şey yok. Köpüğün maliyeti 70 lira, kurtarmıyor. Sürümden kazanma işi var ya hani, 5 bin kasa balık tutsak sürümden kazanıyoruz. Başka bir şey yok. Bize bir getirisi yok."

"BİR ŞEY YAPARKEN BORCUMU KAPATABİLECEK MİYİM HESABIYLA YAPIYORSUN"

Balıkçı Deniz Can Memiş ise şu ifadeleri kullandı:

"Biz mazot konusunda, köpük konusunda problem yaşatıyoruz. Onun haricinde günümüzü kurtardığımıza bakıyoruz. Çok dışarıyı göremiyoruz aslında. Biz de denizdeyiz. Dışarıda normal insanlar ne çekiyor onu tam bilmiyoruz. Bizim şu an sadece mazotla alakalı problemlerimiz var. Köpükle alakalı problemlerimiz var. Balık gidiyor 30 liraya. Başka şeylerin fiyatlarıyla kıyaslayınca etle kıymayla kıyaslayınca balık gerçekten çok ucuza gidiyor. Yesin halk, ucuza yesin. Ben de onu isterim. Ama ben de evime bir ekmek götürebileyim, para götürebileyim, çocuğumun hayallerini karşılayabileyim, eşimin istediği bir şeyler yapabileyim, bir borcum varsa kapatabileyim.

Buradan kazanılan parayla önceden ev alabiliyordun. Altın, araba bunları alırken bir problem yaşamıyordun. Ama şimdi bir şey yaparken borcumu kapatabilecek miyim hesabıyla yapıyorsun. Herkes evinin barkını alabiliyordu. Burada 750 bin de kazansan, 1 milyon da kazansan karşılığında ne alabileceksin? Borcun yoksa araba alabileceksin."

Kaynak: ANKA