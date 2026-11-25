Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilden açılan ateş sonucu bir kişi ayağından vurularak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 22.00 sıralarında Boyabat ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, E.K. ile M.B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.K., otomobilinin içerisinden silahla ateş açarak M.B.'yi ayağından yaraladı. Ayağına isabet eden kurşunla yaralanan M.B., kendi imkanlarıyla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi önüne kadar geldi. İhbar üzerine hastane önüne gelen polis ekipleri, yaralı M.B.'yi bulunduğu araçtan alarak hastanenin acil servisine ulaştırdı.

Olayın ardından çalışma başlatan Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli E.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli E.K., işlemleri yapılmak üzere Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı