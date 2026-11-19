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Sinop'un Boyabat ilçesinde dış kapı kolunun kırılmasıyla evinde mahsur kalan yaşlı kadın için ekipler seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre, evinin dış kapısının kolu kırılınca dışarı çıkamayan yaşlı kadını fark eden komşuları durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, yaşlı kadının bulunduğu eve girebilmek için çalışma başlattı. Demir korkuluklara tutunarak eve giren itfaiye eri kapıyı içeriden açtı. Mahsur kaldığı yerden çıkarılan yaşlı kadın, ekiplerin müdahalesiyle rahat bir nefes aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı